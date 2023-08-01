政府擬推「地花」 未平整地或早2年招標 地建會：難計成本 學者：涉棕地作業者遷出意願

【晴報專訊】北部都會區擬用多層工廈安置現有棕地作業者，發展局局長甯漢豪透露，正構思以「地花」模式加快發展，推出未完成平整的用地作招標，讓投資者提早「入場」，料「地花期」可達1至2年；惟地建會稱，發展商較難計算成本，或影響投地意慾。有學者指，棕地作業者是否願意遷出已影響進度，而投地反應仍要視乎地價及周邊環境。

當局正構思「地花」模式招標，讓投資者提早前期工作，待土地到位馬上開工。（資料圖片）

甯漢豪接受報章專訪稱，政府以往一般完成土地平整才推出招標，當局正構思「地花」模式，即推出已確定土地用途，但未平整用地作招標，讓投資者提早「入場」，開展設計和融資等前期工作，待土地到位後可馬上開工，料多層工廈及新田科技城用地可率先採用該模式招標，相信「地花期」提前一至兩年是較合適時間，若太長未必容易成功招標。

發展局局長甯漢豪（資料圖片）

料多層工廈及新田科技城率先採用

地產建設商會執委會主席梁志堅稱，政府希望加快發展程序是好事，但土地未平整便招標，地產商較難計算成本，亦要考慮是否要「開山」等土地的實際情況，以至平整的複雜性和所需時間，相信地產商會計數及按市場需求決定，惟認為較大的地產商才有人手估算費用，其他地產商或興趣不大。

當局擬用多層大廈或綠化地安置棕地作業者（資料圖片）

甯承認，非所有棕地作業都可搬入多層大廈，會考慮議員意見，用綠化地作安置，但強調會小心平衡不同需要及意見。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量亦稱，若少數作業者不願遷走已可影響發展進度，「地花」是否吸引要視乎價錢、位置及道路連接等，相信政府希望吸引更多發展商提早進場，並非著眼於賣地收入，而是協助建立社會對北都發展的信心，「可以一試，但效用未必明顯」。