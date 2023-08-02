布氏鯨新傷深見骨 疑涉被船撞 謝展寰否認遲介入 檢視法例應對

【晴報專訊】布氏鯨喪命本港西貢海域，引起社會極大回響。鯨屍前晚運抵萬宜水庫西壩進行解剖，海洋公園昨午指，已完成初步解剖和採樣，證鯨魚屬年幼布氏鯨，新傷口面積及深度大，不排除為船隻螺旋槳撞擊而致，會將部分樣本送往外國化驗。城大則指，初步發現2個傷口深及骨骼，有機會受感染令存活率大減。

鯨屍初步採樣和解剖已完成，但須待進一步分析和化驗。（海洋公園提供）

惟環境及生態局局長謝展寰昨否認，當局介入遲緩，強調未知觀鯨船滋擾是否直接死因，又指當日專家意見分歧，設禁船區亦存法例和技術限制，但將檢視法例，研賦權漁護署緊急應變能力，承認目前法例難追究觀鯨人士。專家不接受說法，指據海事條例，如海事處處長信納有安全理由，可封閉香港水域某範圍。

謝展寰

香港海洋公園保育基金總監祝效忠昨午指，已完成鯨屍的初步採樣和解剖，撿取鯨魚內臟組織和生殖器宮等，並檢視外表傷痕後，發現鯨魚是年幼布氏鯨，之前2道舊傷有癒合迹象，惟其背鰭前方的第3道傷口，面積及深度較大，不排除為船隻螺旋槳撞擊而致，須待進一步分析和化驗，但胃部暫未見有海洋垃圾或其他外來物，會將部分樣本送到外國化驗，進一步確認鯨魚有否潛在病變。

護鯨方案專家有分歧當局指難設禁船區

海洋公園動物及保育部總館長黃永康說，據現場量度，鯨魚體長逾8米，相信是未成年雄性布氏鯨，背鰭位置新傷肯定是近期硬物造成；其後園方補充指，有大機會是船隻或其螺旋槳造成。城大則指，鯨魚身體表面有2個頗大傷口，深及骨骼，有機會受感染，令其存活機率大減。據紀錄，本港曾有19種鯨豚出沒報告，當中包括布氏鯨。

謝展寰昨午前往水庫視察並與專家會面後表示，與漁護署對布氏鯨的死亡均感惋惜，形容事件反映市民對待野生動物不適當，籲要尊重其生活。他又否認，當局介入或關注事件遲緩和被動，強調上月接獲布氏鯨出沒報告後，一直密切監察，過程中有詢問本地保育團體、海內外專家意見；惟要引領布氏鯨離開本港水域有困難，如有機會嚇怕牠，用物理方法拉走則會造成傷害，專家之間亦意見分歧，故最終決定維持觀察，並呼籲市民不要騷擾。其後更加強巡邏和派傳單，令上周末觀鯨船隻大減，惜最終仍收到死訊。漁護署署長梁肇輝亦強調，過去2周馬不停蹄，「日日都出去睇住條鯨魚」。

對坊間質疑本港為何未能如深圳政府2021年就布氏鯨出現於大鵬灣設禁船區，梁強調，兩地水域使用情況不同，且涉事布氏鯨出沒範圍廣闊，包括內牛尾海、滘西洲、牛尾洲、滘西洲東面等水域，設禁船區難度相當高，亦影響其他海上使用者，故折衷在其常出沒的2個地點密集式巡邏。謝指，按現行法例下，設禁船區程序較複雜，若要完成整套程序或需以月計。

鄭家泰：海事處長有能力禁船

目前香港《觀豚守則》規定海豚500米內只能有1艘船，相距少於100米更要關掉引擎。梁指，守則適用於觀鯨，但鯨魚體型更大，會檢討是否需按不同物種的特徵、體重和體型，調整規定距離。黃永康建議列明船隻進入離鯨豚100米水域就應停船。

為避免同類事件發生，謝說將加強公眾教育，漁護署專家會到海外汲取經驗、檢視法例有否可改進地方，並賦權漁護署緊急應變能力等。至於會否追究觀鯨人士，謝坦言不能簡單歸咎責任，若要按《野生動物保護條例》檢控相關人士，亦難搜集證據。

香港海豚保育學會會長鄭家泰不接受當局辯解，指大多野生鯨魚不適應近岸水域，進入本港水域等同生命倒數，但當局在鯨魚出現首周，未落力勸喻市民，又根據《船舶及港口管制條例》，凡海事處處長合理地相信為安全起見，有需要就所有船隻或屬某類型船隻，封閉香港水域的某個範圍，則可刊憲公告，特首亦有權就關注事件指揮海事處，而鯨魚出沒正正影響海上安全，故只要有心設禁船區，定能做到，且即使未能禁止所有船隻，也可禁止非必要觀光船。

他籲政府參考台灣發現鯨豚後，立即通報船隻減速的做法，盡快改善。