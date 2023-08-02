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02/08/2023

出賣戶口洗黑錢2875萬 警破32騙案拘43人

#洗黑錢 #以欺騙手段取得財產
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　　【晴報專訊】將軍澳警區於過去兩周打擊科技罪案，偵破32宗騙案，涉洗黑錢2,875萬元，拘捕43名涉案男女，近半數為25歲以下的青年，大部分是傀儡戶口持有人，但當中不少人賣出戶口後卻被「走數」未能取酬，且有人因戶口被利用在不同騙案而多次被拘捕。警方呼籲年輕人切勿為搵快錢而借出戶口，最終或要負上刑責斷送前途。

 

督察羅君傑

 

　　將軍澳警區科技及財富罪案隊主管羅君傑督察稱，將軍澳警區刑事部於7月16日至31日展開執法行動，共拘捕29男14女，年齡介乎19至64歲，涉及32宗騙案，涉款逾2,875萬元，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」被捕。

 

近半被捕人 25歲或以下

 

　　羅稱，32宗騙案以網上情緣及投資騙案較多，被捕人士超過三分二是傀儡戶口持有人，近半數為25歲或以下的青年，部分人因一時貪念或有債務問題，在看到網上廣告，聲稱收買戶口或有搵快錢工作介紹，而提供自己的銀行戶口或個人資料，以換取數百元至數千元報酬。

 

　　羅續說，當中不少人賣出戶口後，但未能收取報酬。而不法分子在獲取有關戶口及資料後，在短時間內用作收取騙款及洗黑錢。由於戶口及資料會被利用在不同騙案中，部分年輕人曾被警方多次拘捕。

 

　　警方在行動中檢獲手提電話、銀行文件及銀行卡等證物，將會再作分析，進行深入調查。警方呼籲市民，特別是年輕人，切勿租、借和售賣銀行資料和密碼予他人，除了有機會未能收到報酬，最終更要負上刑責斷送前途，而觸犯洗黑錢罪行，最高可被罰款500萬元和監禁14年。

轉載自: 晴報

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