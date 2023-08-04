  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

04/08/2023

海洋公園新展館 近距見二趾樹懶父子 蜜熊球蟒金剛鸚鵡 化身大使現身

#二趾樹懶 #樹懶與好友 #海洋公園
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】海洋公園全新展館「樹懶與好友」正式開幕，二趾樹懶父子現已進駐，每日下午3時更舉辦會面環節，有動物護理員介紹其習性；蜜熊、球蟒和金剛鸚鵡則會化身動物大使，在指定時段現身，讓訪客近距離觀察。另又會展出多幅由人工智能（AI）繪成的動物畫作，又可透過虛擬實景（AR）認識「樹懶祖先」地懶等，冀訪客了解保育重要性。行政總裁黃嗣輝期望，公眾除關注保育鯨魚，亦要同時關心其他物種。

 

每日下午3時的「與樹懶會面」環節，動物護理員會分享樹懶生活習性。

 

　　「樹懶與好友」展館位於園內的香港老大街，甫入館內，一系列以樹懶做主角的「名畫」便會映入眼簾；接著可在藝術長廊欣賞由AI畫出的絕種動物畫作，主角包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等；再前進便可見到二趾樹懶父子，父親為新加坡出生的13歲英木，而在園內出生的8歲Sonic則為其兒子，動物護理員更將在每日下午3時舉辦的「與樹懶會面」環節，分享樹懶的有趣生活習性。

 

「樹懶與好友」展館位於海洋公園內的香港老大街

 

展館有AI繪成的動物畫作

 

　　動物及保育主管祝效忠指，二趾樹懶大部分時間都在樹林棲息，並倒吊在樹枝或樹丫上，進食、休息、交配和生育均在樹上進行。牠們主要進食樹葉和果實等低能量食物，故動作遲緩，以保存能量，每日亦睡長達15小時。動物護理員又補充，二趾樹懶身長可達86厘米，且一般每周落地1次，主要是為了排洩、游水和移動到其他樹木，但他們絕不是便秘，只因牠們消化食物和新陳代謝速度，就如平日動作般非常慢。護理員又透露，英木的妻子和6歲女兒Storm，亦分別居於園內的熱帶雨林展館和雀鳥劇場，故園內其實共有4隻二趾樹懶。

 

　　同場亦有身手敏捷、以花蜜為主食、舌頭可長達12厘米的7歲雄性蜜熊Aviv，又有23歲雌性藍黃金剛鸚鵡Bon Bon、13歲雄性綠翅金剛鸚鵡Alpha、以及2條由漁護署充公後轉交公園的球蟒。牠們將化身動物大使，每日於指定時段在展館現身進行「動物趣談」，讓訪客近距離觀察和了解牠們的特徵和習性，以及認識如何保護其野外棲息地，但緊記不可觸摸；活動一般每日進行2次。

 

AR講解史前「地懶」倡保育

 

　　另訪客亦可透過AR認識樹懶的祖先，即早已絕種、體型龐大，可長達3米的地懶，甚至跟牠合照，又可於互動裝置創作獨一無二的動物畫作，並在展覽專區了解公園的動物保育工作。

 

　　黃嗣輝指，展館運用藝術館概念和科技，介紹「瀕危物種紅色名錄」記載的珍貴動物，啟發訪客不單只關注保育鯨魚，更要關注其他物種，為逆轉瀕危出一分力。

 

　　展館前身為「澳洲歷奇」，祝效忠稱，已安排笑翠鳥和小袋鼠移居香港動植物公園，南澳洲樹熊則已遷至位於英格蘭威爾特郡的朗利特野生動物團，並解釋遷移是為讓動物可與更多同伴一起生活。

 

 

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#二趾樹懶 #樹懶與好友 #海洋公園

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk