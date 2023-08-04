科大慧科合推AI「旅遊指數」 證港旅遊業正復甦

【晴報專訊】科大商學院與慧科合作推出全港首個利用AI展望旅遊業短期走勢的「旅遊指數」，冀助業界制定前瞻性政策及商業部署。團隊指，上月指數為92.16，顯示本港旅遊業正在復甦。

（左起）慧科趙竟辛、慧科行政總裁車慧詩、科大許佳龍及科大何超。

科大商學院資深副院長許佳龍指，旅遊業是本港主要經濟支柱之一，惟業界只能依賴過往數據，故團隊疫情前構思開發前瞻性指數，供業界參考。張指，因內地旅客佔本港整體旅客量8成，故指數應用及分析內地旅客訪港意慾的預測模型，利用自然語言處理及機器學習等AI技術構建，分析內地社交媒體平台、網上旅行社及旅遊論壇，包括微博、小紅書、攜程等逾1,000萬條數據，涵蓋2018年1月至今年3月逾5年的數據，並以2018年為指數基準。

「旅遊指數」共設4個指數，包括預測旅客訪港意慾的綜合指數、及訪客人數、酒店入住率及酒店平均每日房價等3個成分指數，提供當月以及未來2個月的預測值，誤差率約4%。指數數據每月10日更新，期間亦參考歷史數據及20多項影響旅遊業市道的因素，包括當地社群對香港的正負面看法、旅行簽證、景點設施、公眾假期等。

研多元化 列最受歡迎旅遊點酒店等

許佳龍強調，不要過於聚焦某月的數據，建議看整體趨勢，如上月旅遊指數為92.16，雖未恢復至2018年的100，但較6月增加16.55，顯示旅遊業正在復甦。至於預警數值或健康水平數值應為若干，許稱，旅遊指數可轉化為實際數字，如訪港旅客量等；團隊正接洽業界持份者，認為何謂「危險數字」須由業界決定。

慧科高級數據科學家趙竟辛透露，團隊有意將指數擴展至其他地區，亦計劃將指數細化，如列舉本地最受歡迎旅遊點、酒店等，讓指數內容更多元化。