美食博覽下周四開鑼 恢復試食 展商推1毫雞煲 1元玩遊戲贏500罐鮑魚

【晴報專訊】美食博覽將於下周四（17日）起一連5日在會展舉行，疫後首次恢復試食，且新增「醇酒‧醉人」主題和「韓味道」專區，帶來各地醇酒佳釀和潮流韓食。「公眾區」有展商推出1毫雞煲和自由出價焗雞；另有展商推出1元玩遊戲搶500罐鮑魚。「尊貴美食區」則有松露奶茶、白松露雪糕、水產禁令下10都縣生產的日本米、冰島乳酪等。貿發局料入場人次增1成。部分展商料銷情按年增2至3成，已準備多2至3成貨。

「樂婷媽媽」首兩日推限量1毫子雞煲

美食博覽分為「公眾館」和「尊貴美食區」，其中「公眾館」的「美食薈萃廊」網羅30多間知名品牌如大班、奇華等，「尊貴美食區」則滙聚近百個展商，展示亞洲及歐美等地精品佳餚。另新增「醇酒‧醉人」主題，帶來各地醇酒佳釀；又設「韓味道」專區讓韓食愛好者緊貼韓國飲食潮流。「貿易館」則改名為「美食商貿博覽」，於博覽首兩天開放予業內買家入場採購，19日則同時開放予公眾，展示來自20個國家及地區美食，共設21個展館；連同美與健生活博覽、家電‧家居‧博覽、香港國際茶展，5個展覽共吸引逾1,700個展商參與。

貿發局估計 入場人次升1成

貿發局副總裁張淑芬指，疫後復常，海內外旅客重臨，加上今年恢復試食，會展站開通亦方便北區和大灣區人士到場，且部分以八達通領取消費券的市民，或在開展前一日才領取第二輪消費券，或會增消費意慾，料入場人次按年增1成。至於政府早前表明，若日本啟動排放福島核廢水計劃，將禁止10個都縣的水產進口香港，張稱，參展商均需符合參展守則和法例，不擔心計劃會影響參展安排。

今次恢復試食，展商均看好銷情。展商「樂婷媽媽」將於博覽首兩日中午12時，推出1毫子雞煲和自由出價焗雞，分別每日限量15份；買滿380元可參加抽獎，頭獎為雙人來回曼谷機票。創辦人Jessica看好銷情，已較去年準備更多貨和贈品，如小雞斜孭袋等，料生意按年增3成。

展商料生意增2-3成 多備貨應市

安記海味則推出1元「飽‧情‧尋」遊戲，博覽首日最先入場的9人將分為3隊，率先把鮑魚罐貼在摩天輪上並完成50字樣的組別，可獲500罐即食鮑魚，其他則有150罐，合共送出800罐總值3.6萬元的鮑魚。董事總經理潘權輝指，防疫措施解除，相信不少人儲定彈藥購物，料生意和人流均按年增2成，已準備多3成貨應市。

安記海味推出1元「飽‧情‧尋」遊戲

適逢電影《忍者龜︰變異危機》即將上映，超力推出買12盒Pizza送一套4款忍者龜限量杯墊，3款全新超力醬爆料系列米粉亦會首度亮相。高級市場主任麥樂兒稱，即使不少人外遊，但「總有擁躉會來」。味珍味（香港）有限公司除了推出含11款飲料的250元手拉車套裝等產品，更安排日本沖繩縣吉祥物宮崎犬在指定時間登場跟市民見面。市場策劃主任譚皓對銷情感樂觀，已準備多2成貨。

位於「尊貴美食區」的宏展（香港）投資有限公司攤位，則有全港首支手沖松露奶茶、松露手工啤酒，及限量200杯的意大利冬季白松露手工雪糕。同區的美利米業有限公司則推480元的9個裝日本米禮盒，銷售經理陳名銳指，部分米來自港府水產禁令下的都縣，盼市民把握機會品嘗。伊世冰島乳酪有限公司亦帶來冰島乳酪，4杯售100元且送保溫袋。

場內將有全港首支手沖松露奶茶

冰島乳酪4杯售100元