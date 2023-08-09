11天內兩次 旺角新興大廈 跌石屎穿巴士頂 疑拆批盪釀禍 警拘工程負責人

【晴報專訊】旺角彌敦道新興大廈在11天內發生2次天降石屎事件，昨晨有懷疑由承建商移除的批盪墮下，砸穿路過的雙層巴士車頂，幸無人受傷，警方拘捕一名工程負責人。屋宇署稱會進行調查，惟當區區議員批評，物件墮下事件時有發生，當局一直無正視。有工會代表認為，事件可能源於工程顧問或承建商疏忽，未有做足風險評估及安全措施。

一輛途經的30X九巴被石屎擊中，警員到場調查。

事發在昨晨約9時15分，一架由黃埔開出的30X雙層九巴，在駛至旺角山東街站、近六福珠寶對開時，被一大塊石屎擊中，車頂遺下一個30厘米乘30厘米的大洞，石屎碎片散落上層，相信「天降石屎」是來自正在維修的新興大廈。據悉，事發時車上乘客不多，車長正協助一名坐輪椅人士上車，幸無人受傷。一名47歲裝修工程負責人疑與案件有關，涉嫌容許物件從高處墮下被警方拘捕。據了解，涉事承建商為偉利建築，本報分別以電話及電郵向偉利查詢，至截稿前沒有回覆。

巴士車頂有一個30厘米乘30厘米大洞，石屎碎片散落上層。（讀者提供）

新興大廈有57年樓齡，今次是繼上月29日石屎簷篷剝落後，再次發生塌石屎事件。市建局日前確認，新興大廈在2018年10月提交「樓宇更新大行動2.0」申請，經排序後屬於首批處理個案，2019年7月已獲發「原則上批准通知書」，但進度受疫情影響，直至今年2月才能舉行業主大會聘請工程承辦商，隨後於3月批出合約並開展工程。屋宇署昨晚稱，懷疑墮下批盪是由承建商移除，並非從外牆墮下，已要求負責工程的註冊檢驗人士檢視施工安排，會待完成改善措施後才容許復工，會繼續調查，如發現有人違反《建築物條例》，會提出檢控或採紀律處分。

區議員質疑 當局無正視工程期間墮物

旺角西區議員許德亮透露，工程期間有工具或石屎墜下情況，在區內並不罕見，「街坊見到都好驚」，質疑承建商往往未做好防護措施，僅少數具規模承建商會加設層板，一旦工人有意外或物件墜下時亦可「卸力」及防止砸中途人，已多次向政府部門反映，惟一直未獲正視，籲當局除巡查舊樓有否做好維修，亦要巡查維修中的大廈有否做足安全措施。

香港安全督導員協會主席陳金鈎稱，工程顧問會就復修工程作風險評估，制定相應的安全指引予承建商，若工程時間較短，則未必需圍板，但在馬路邊的工程一定會設安全網防止物件墮下，另會檢查棚架及平台是否「穩陣」，承建商有責任按指引行事，若有意料之外的情況，亦應報告顧問公司再作評估。他稱，像今次事件有大塊石屎墮落較罕見，有機會源於顧問無做足評估，亦可能是承建商無跟足指引，亦有可能是雙方未跟進原先未有估計的意外情況。

工會代表：疑承建商無跟足安全指引

港九搭棚同敬工會理事長何炳德則表示，物件在工程期間墮下始終無法完全避免，而一般拆樓工程都會架設工字鐵及圍板，對行人或工人較有保障，惟維修工程則未必會設立，相信或與外判制有關，「判上判，可能無幾多剩錢去做」，認為當局應考慮在招標條款列明要求。



