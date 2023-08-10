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10/08/2023

國泰扭虧為盈賺近43億元 擬年內贖回一半政府優先股 或增購32架機

#國泰 #航空業 #香港快運 #林紹波
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　　【晴報專訊】本港航空業走出疫情陰霾，國泰航空亦扭轉3年虧損，中期賺近43億元，不派中期息，但擬年內先贖回一半政府優先股；另有意在下月底前購買最多32架飛機。國泰行政總裁林紹波稱，國泰和香港快運在暑假檔期訂位表現理想，目前客運運力已接近疫前6成，料年底可回復至7成，明年底全面恢復，認為已步上重建的正軌。

 

 

　　國泰昨發表截至今年6月的中期業績，集團扭轉長達3年虧損，賺42.7億元，每股普通股盈利61.5港仙，不派普通股股息。國泰客運收益達250億元，按年增逾11倍，但貨運收益按年跌11.6%至107億元。主席賀以禮解釋，疫下2021至22年的貨運收益率屬於不尋常水平，目前逐步重建運力之際，收益率正常化符合預期，重申貨運運載率較2019年前仍相對強勁。

 

香港快運亦賺3.3億 暑假訂位均理想

 

　　另燃油對冲虧損收窄，但仍蝕4億元，整體燃油成本淨額達106億元，年增3倍，不過國航在今年1月發行A股，國泰持股被攤薄，但帶來一筆過19億元非現金收入。集團旗下香港快運亦扭虧為盈，賺3.3億元，對比去年同期蝕8.24億元，公司在4月更已恢復班次至疫情前每周逾420班，上半年已提供服務的平均運載率為85.5%，按年增67個百分點。

 

　　集團建議削減股本及贖回政府在2020年認購的優先股，先斥資97.5億元，在今年底前贖回及註銷一半，之後視乎業務運作，在明年7月前完成所有贖回。林紹波解釋，國泰及快運在暑假檔期訂位表現理想，而現時正處位業務重建初期，仍需要審視往後表現再決定何時恢復派息，暫未有時間表。財務總裁沈碧嘉則補充，股本削減計劃待股東特別大會通過就會啟動，以上半年仍保持正現金流，現時是適當時機，惟首批贖回的優先股到本月仍需支付最後一次股息。

 

國泰指現仍處業務重建初期，要審視往後表現再決定何時恢復派息。

 

　　國泰亦有意在下月30日或之前行使購買權，購買最多32架空中巴士A321-200neo或A320-200neo型飛機。主席賀以禮稱，料新飛機會在2029年或之前陸續接收，用於國泰和快運機隊。林紹波提到，目前國泰225架客機當中，有25架仍泊在澳洲，料當中18架會在年底前返港，料「泊飛機」到明年第二季將成為歷史；會繼續邁進重建國泰，現階段進展令人鼓舞，認為已步上重建正軌。

 

料今年底恢復7成運力 明年底全面恢復

 

　　林又指，國泰及快運客運運力現已接近疫前6成，料今年底恢復至7成，覆蓋80個航點，有信心明年底完全恢復。顧客及商務總裁劉凱詩稱疫後全球航空業仍面對挑戰如人手短缺，加上通脹致成本壓力，會在票價反映，相信隨著運力提升，機票價會正常化，國泰亦會確保旗下票價具競爭力。

 

員工「分享盈利」 料每人可獲4周薪金

 

　　林紹波稱，集團重建過程已初見成果，繼早前宣布向員工發最多6周薪金的特別酬謝金後，昨公布適用於2023至25年度的分享盈利計劃，以截至今年上半年業績估計，料每人可獲金額相當於4周薪金，但仍要視乎下半年表現。

 

（資料圖片）

 

　　營運及航空服務總裁麥皓雲則稱，已成功招聘300名機師，約為目標一半，另正首次在內地招聘機師，收數百個申請；機艙服務員則有2,000宗申請，擬年內將聘200至300人。他又指，有250名疫下離職的機長及副機長已重返國泰，包括70名具豐富經驗的機長，部分資深副機長亦獲晉升。

 

工會不滿削復飛機師薪津

 

　　惟由國泰機師組成的香港航空機組人員協會批評，公司中期業績出色，但未培訓足夠機師，更削減復飛機師的薪津，批評管理層的決定讓香港復甦進度減慢，揚言已就採取工業行動尋求法律意見。

 

轉載自: 晴報

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