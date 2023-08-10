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10/08/2023

港人願花錢做 「貓奴」 月均使$1500 月底新推貓迷博覽 料吸15萬人次

#貓奴 #香港貓迷博覽會
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　　【晴報專訊】疫情後港人養貓量急增，有調查發現，約1,200名受訪港人中，9成有養貓，當中8%人更「養5隻」，較去年再升5個百分點；養貓者月均花費近1,500元，按年升20%。有展覽業人士指，在少子化情況下，港人愈來愈願意花錢在寵物身上，推算寵物市場規模達1.5億元，為方便貓奴，本月底將從寵物展分拆「香港貓迷博覽會」，料3日展覽可吸引逾15萬人次入場。

 

有機構調查發現約1,200名受訪港人中，9成有養貓，當中8%人更「養5隻」。

 

　　展覽集團有限公司在今年首季進行全港住戶飼養貓隻數據及趨勢調查，成功訪問約1,200人，當中9成有養貓，逾4成人養了1隻貓；8%人更養5隻以上，較去年同期升5個百分點，創疫後新高。沒有養貓的人士中，近8成有意未來領養寵物，僅7%人指會在寵物店購買。開支方面，受訪者平均每月在貓咪身上花1,495元，較去年的1,253元增近20%。

 

港人最愛短毛家貓

 

　　調查顯示，港人最愛貓咪種類依次為短毛家貓、英國短毛貓、布偶貓、美國短毛貓，及異國短毛貓。展覽集團有限公司總經理朱雪玲指，在少子化情況下愈來愈多人養寵物，相關文創產品、玩具及藝術品需求亦見增長，推算本港寵物市場規模達1.5億元。她指，過去寵物展的產品種類較分散，因見貓迷需求增加，故特意分拆出「貓迷專展」，本月25至27日在灣仔會展舉行，有逾100展商參與，貓咪入場需持針卡，主人可更放心帶愛貓參與。她指，過去寵物展約有30萬人次入場，料貓迷專展可吸引逾15萬人次進場。

 

轉載自: 晴報

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