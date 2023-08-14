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14/08/2023

新蒲崗北角連環冧石屎 7人車撼凹頂 煥然懿居三座試鋼筋鍍鋅防鏽 減慢折舊

#冧石屎 #樓宇老化 #新蒲崗 #北角
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　　【晴報專訊】樓宇老化危機加劇，新蒲崗及北角昨晨連環冧石屎，有7人車車頂遭撼凹。為防患於未然，市建局行政總監韋志成倡改良樓宇設計及建造方案，達到「預防性維修」，將樓宇設計壽命由50年大幅延長至75年。他指，土瓜灣煥然懿居第三座會作為試點，嘗試通過鋼筋鍍鋅防鏽等手段減慢折舊，估算額外建築成本約200萬元。

 

新蒲崗有大廈騎樓底部昨晨塌下一塊約1米乘0.5米石屎，幸無擊中途人及財物。

 

　　昨晨暴雨下，2小時內出現兩處冧石屎意外。其中新蒲崗爵祿街60號大廈有騎樓底部，在昨晨7時25分塌下一塊約1米乘0.5米石屎，幸無擊中途人及財物。至昨晨9時22分，北角英皇道560號健威坊3樓停車場內，一幅1米乘1.5米石屎從天花墮下，將1輛7人車車頂撼凹，石屎碎散落滿地，天花亦露出鋼筋。屋宇署指，已派員到赴2廈視察，均無明顯危險，已要求兩幢大廈管理公司及業主立案法團跟進。

 

 

 

北角健威坊停車場內一幅石屎從天花墮下撼凹7人車車頂，天花亦露鋼筋。

 

用較佳物料 望設計壽命延至75年

 

　　韋志成於網誌撰文，坦言本港舊區老化非常嚴重，單靠重建「絕不可能解決問題」。韋志成指，現行樓宇以50年為設計壽命，普遍在樓齡30、40年時已有混凝土剝落。惟若在設計及建造階段，改選較高強度及防鏽效能較佳物料，提升浴室及廚房防滲水功能等，可望將設計壽命提升至75年。

 

強化措施僅增200萬成本

 

　　韋透露，去年初邀請港大土木工程系副教授蘇啟亮團隊，以土瓜灣重建項目煥然懿居第三座為試點，研究樓宇老化成因，作出「預防性維修」。他指，項目最終作出3大改良，包括於天面層採用經鍍鋅技術處理的鋼筋，以抵抗雨水侵蝕。同時增加混凝土中英泥比例，減慢其老化速度。而樓宇結構部分，包括柱、樑及結構牆均採用較高強度混凝土，可增加承重能力。局方工程顧問初步評估，強化措施僅增加200萬元額外建築成本，佔項目總成本不到1%，值得各界借鏡。

 

轉載自: 晴報

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