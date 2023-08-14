高鐵「靈活行」今起實施 港鐵加派人手助乘客

【晴報專訊】被部分議員指為高鐵「地鐵化」第一步的「靈活行」，今起首日實施，來往西九龍站與福田站的乘客，可於原車次開出前45分鐘至開出後1小時內，透過12306手機程式和網站、西九龍站內的「靈活行」自助機或票務櫃位等渠道，免費更改車票以轉乘同一日來往西九龍和福田站的指定車次最多3次。

乘客可用App、西九站的自助機或票務櫃位等改票。

西九龍站B3層離境大堂的候車區，現已增設了8部「靈活行」自助機，在B1層的票務大堂內的自助售票機亦新增了「靈活行」功能，港鐵職員亦在現場設詢問處協助乘客，港鐵已表明今將加派人手。

已辦「靈活行」不得退票

港鐵表示，有關安排適合所有往返西九龍和福田的直達列車，每日合共38班，但不包括以福田為中途站列車，改票後乘客將獲安排與原車票相同車廂等級的車票；而如乘客欲更早改票，可先透過「一般改票」進行，惟已辦理「靈活行」或「一般改票」的車票，均不得退票。

立法會議員張欣宇昨到西九站視察後引述港鐵指，「企位」整體數量約為二等座的1成，冀「靈活行」未來能擴至深圳北站，又籲往來福田列車加密至10至15分鐘一班。

運輸及物流局局長林世雄日前指，通關以來，每日經陸路口岸出入境，由2月初的40多萬人次增長至本月初的逾80萬人次，數目多近倍。