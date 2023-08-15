居屋申請減逾3成 超額倍數恐創新低 僅逾16萬份 或私樓新盤開價低影響

【晴報專訊】新一期居屋昨晚截止申請，截至昨午5時，房委會共接獲16.3萬份居屋申請，比去年同期少逾3成，申請超額最少16.8倍，或創復售居屋以來新低。有房委會委員指，今期項目僅啟德啟悅苑較受歡迎，惟認為16.3萬份申請亦不算少。立法會議員梁文廣坦言，對申請反應冷淡「跌眼鏡」，料或因個別私樓新盤開價低及市民擔心加息增負擔等有關，但亦認為不能反映居屋整體吸引力下跌。

有房委會委員指今年僅啟德啟悅苑較吸引，影響市民申請意慾。

居屋2023申請昨晚7時截止，有人趕在限期前到房委會樂富中心交表。該市民稱，昨午來領申請表格，當時僅想了解詳情，但職員告知申請昨截止，便馬上回家填表。早上來交表的孫小姐則稱，前晚特意從湖南趕回港申請居屋，冀抽中啟悅苑，直言「抽中好難，唔填表參與就好似連機會都無」，認為樓市雖然下行，但居屋仍為市價的62折。

白居二申請 按年少四分一

房屋署回應稱，截至昨午5時，累計收到16.3萬份居屋申請，比去年同期24.2萬份，按年少32.6%，對比今期提供9,154個單位，超額16.8倍，暫比復售居屋以來最低的2016年18.8倍更低；而2020年同期則有23萬份申請，超額31.6倍。另今期接約8萬份白居二申請，按年亦少約四分一。

今期不少入表市民均表明，以啟悅苑為目標，房委會委員招國偉稱，去年7個項目中，北角驥華苑、啟德啟欣苑及沙田愉德苑都受市民歡迎，反觀今年僅啟悅苑較為吸引，觀塘北的3個屋苑包括安達臣道安楹苑、安麗苑和安樺苑，雖屬市區屋苑，惟同區居屋安秀苑去年銷情已較差，相信區內交通配套影響申請人選擇意願，另今期62折出售，少過去年51折，或令市民感覺較貴。不過，他稱，16.3萬份申請只是2014年復售以來第4低，數目亦不算少，認為不能只看超額數字。

今期居屋申請數字不似預期，令人「跌眼鏡」。（資料圖片）

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組成員梁文廣稱，申請數字少過預期，有點「跌眼鏡」，相信或因加息周期未完，市民考慮置業更謹慎，加上油塘有私樓新盤定價較低，或吸引部分較有能力的白表申請者轉買私樓。以長實油塘新盤親海駅為例，昨宣布加推I期，首張價單50伙，首批折實平均呎價15,250元。但梁認為，超額數字回落，申請人或更經過深思熟慮，「撻訂」或放棄揀樓機會可能較低，同時杜絕有人一心抽居屋作炒賣，確保資源正確運用。

議員：加息未完 市民謹慎

美聯物業首席分析師劉嘉輝稱，二手居屋市場走勢貼近大市，去年11月新一輪白居二入市，加上首季樓市向好，帶動當時成交上升，相信今輪居屋申請反應冷淡，亦是受近期樓市氣氛較淡影響。梁文廣亦稱，二手居屋擔保期較短，未必可造年期較長按揭，市民月供負擔或接近私樓，故不能與新居屋直接比較。他續稱，雖然新居屋單位大小仍不及二手居屋，不過整體公營房屋供應不足，應先着手縮短公屋輪候時間，「單位起大少少，供應量又少咗」。

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