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15/08/2023

迪士尼擬增聘500人 指定職位迎新獎6000元 首聘暑期營運實習生 待遇看齊全職

#施保添 #香港迪士尼好萊塢酒店 #魔雪奇緣世界 #香港迪士尼樂園 #營運實習生
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　　【晴報專訊】疫後訪港旅客逐步回升，香港迪士尼樂園同樣受惠，連帶人手需求增加。園方表示年初至今已招聘約1,000人，計劃今年第三季再招聘500人，惟因本地服務業人手需求同樣殷切，故招攬人手需下更多工夫，包括今年首次僱用約60名暑期「營運實習生」，待遇與全職員工看齊，並首度下調兼職的年齡限制，聘請20多名16至17歲的暑期工，本月底將再辦招聘會，指定職位設迎新獎6,000元。

 

迪士尼度假區營運高級副總裁施保添（右）稱，園方年初起已招聘近千人，當中以酒店客房服務員、餐飲、零售等工作的需求較大。

 

　　香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添（Tim Sypko）表示，本港通關後樂園的入場人次持續回升，加上好來塢酒店上月完成翻新重開、新園區「魔雪奇緣世界」預定11月開幕，故園方從年初起已招聘近千人，當中以酒店客房服務員、餐飲、零售和表演工作的需求較大。

 

香港迪士尼好萊塢酒店完成翻新，上月重開。

 

兼職年齡降至16歲 無計劃引入內地勞工

 

　　他預期今年第三季樂園將再招聘最少500人，冀為現有員工減輕工作壓力，而本月24至25日將為「魔雪奇緣世界」招聘員工。他直言，由於現時本港失業率偏低，社會復常後酒店和餐飲業亦急需人手，因此招聘和挽留人手時亦需「發揮創意」，例如提供具吸引力且會適時調整的員工福利。

 

施保添稱只有特定崗位如表演者等，會從外地聘請。（迪士尼提供）

 

　　施保添亦提到，園方今年首次僱用約60名大學生作「營運實習生」，除了為他們提供相關培訓，待遇亦與全職員工看齊；又首次容許在職員工介紹年齡低至16歲的學生擔任暑期工，讓他們嘗試體驗工作環境，目前共有約20多名暑期工。惟他表明沒有計劃引入內地勞工，而是集中招聘本地人，他解釋，香港市場面向國際，員工需要懂得兩文三語，認為本地勞工較合適，只有特定崗位如表演者等，會從外地聘請。

 

　　園方補充，本年度首季期間已成功招聘600人，第二季則成功為旗下3間酒店共招聘約400人，大多涉及房務員、前台接待員、餐廳款待員及廚師。

 

 

轉載自: 晴報

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