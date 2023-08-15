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15/08/2023

消委會報告｜25款爽膚水大檢閱！9款檢出致敏香料、1款酒精含量達34%！人氣Aesop、Origins竟包尾？即睇完整排名

#消委會 #Origins #爽膚水 #消委會報告 #OLAY #護膚 #Aesop #Innisfree #Cetaphil #Kiehl's #BIOSSANCE #Sephora #Caudalie #APIVITA #GLYCEL #Skincare #The Ordinary #消委會測試 #Bobbi Brown #Sofina #AHC #Curel #L'Oréal
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Text: Christy Photo: 消委會、各品牌網站

　　不論男女，要以透亮健康的肌膚示人，護膚步驟絕對是一步都不能少。平日在潔面後，不少人也會用上爽膚水或化妝水，除了作保濕，亦有說法指可助後續護膚品吸收，是護膚重要的一環。近日消委會測試了市面上25款爽膚水產品，發現有樣本酒精濃度高達34%，亦有9款檢出致敏香料，過度使用或會令皮膚變得乾燥，甚至增加致敏風險，則睇消委會分享！

 

 

　　是次消委會測試一共涵蓋了25款爽膚水或化妝水樣本，價錢由$69至$470不等，主要購自化妝品專門店、零售店、百貨公司及網上平台。

 

 

9款檢出受限致敏香料

 

　　根據歐盟的《化妝品法規》，現時共26種常見致敏香料，當中有4種更被定為禁用物質。是次測試結果顯示，全部樣本均沒有檢出4種禁用的致敏香料，不過有9款樣本共檢出6種受限制使用的致敏香料：

 

檢出芳樟醇： L'Oréal完美淨白爽膚水（#16）、Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水（#17）、Bobbi Brown水盈礦物保濕水（#19）、innisfree濟州香榧調理爽膚水（#22）、Aesop In Two Minds Facial Toner（#23）、Origins淨肌控油活膚水（#25）

 

 #16 L'Oréal 完美淨白爽膚水 $69/200ml

 

 #19 Bobbi Brown水盈礦物保濕水$350/200ml

 

檢出香茅醇：belif尤加利清爽控油爽膚水（#14）、Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水（#17）、MUJI水凝保濕爽膚水－清爽（#21）

 

 #14 belif 尤加利清爽控油爽膚水 $220/200ml

 

檢出香葉醇：Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水（#17）、Bobbi Brown水盈礦物保濕水（#19）、MUJI水凝保濕爽膚水－清爽（#21）、Origins淨肌控油活膚水（#25）

 

 #21 MUJI 水凝保濕爽膚水 $118/200ml

 

檢出檸檬烯：Bobbi Brown水盈礦物保濕水（#19）、innisfree濟州香榧調理爽膚水（#22）、Origins淨肌控油活膚水（#25）

 

 #25 Origins淨肌控油活膚水 $225/150ml

 

　　是次測試中，「Origins」（#25）檢出了4 種致敏香料，為9款中最多。而「Collagen by Watsons」（#17）和「Bobbi Brown」（#19）檢出3種致敏香料；「MUJI」（#21）和「innisfree」（#22）則各自檢出2種致敏香料。

 

下頁睇酒精含量、防腐劑測試結果

 

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