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15/08/2023

消委會投訴 | 痛症療程以優惠、名人代言、瘋狂推銷吸客！事主4個月豪花30萬但無效兼病情加劇！購買療程前要考慮甚麼？

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  • Kennis Wong

    Kennis Wong

    思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。  

    Senior Editor

Text: Kennis Wong

　　都市人多少都會肩頸膊痛、腰痠背痛！如果長期感到神經性疼痛、肌肉骨骼疼痛，甚至因為患癌症或其他急性疾病等引起痛楚，維時3個月以上，便是患有痛症！不少人都會選擇購買坊間的痛症療程，希望幫助紓緩痛楚，不過消委會最近就收到不少相關投訴，涉及推銷手法和優惠療程，事主失錢財之餘，痛症卻沒消除，甚至痛上加痛！即睇3個案例及消費提示，以免自己亦跌入這些銷售陷阱！

 

　　痛症是指患者身體某一部分或全身感到痛楚，一般持續3個月或以上，分為急性及慢性。而痛症不只因為長期勞損或坐姿不正等，部分急性痛症更需要即時求醫，如心臟病、腦出血、氣胸、腸道缺血或破損等，如果未有及時的治療，或會漸漸變成慢性痛症。

 

（圖片來源：iStock）

 

個案1：免費體驗引入局 最後被硬銷$70,000療程？

 

　　市面上經常有一些「免費體驗」等廣告吸引大家試其中心的療程，甚至會找來藝人代言，令大家對品牌更有信心。王先生長年受嚴重脊椎痛楚影響，徹夜難眠，近年亦患有前列腺癌，便到以「首次免費體驗，免診金及送一次治療方法及止痛膏」作推銷的A公司預紉體驗，希望改善痛症。

 

　　體驗當日，職員為王先生作一輪檢查後，指其痛楚主要是由脊椎彎曲所致，指其情況實屬嚴重，需要療程脊椎拉直。療程開始後，一名脊醫多次詢問王先生的動作是否立即變得靈活自如，王先生當時並沒太大感覺，但及後職員不停遊說王先生相信療程成效。完成後，職員表示只有照背部是免費，而拍打脊椎及人手推直脊椎則需要額外收費，並推銷$7萬共41天的療程套餐給王先生，又拒絕王先生希望按次收費的要求，在高壓推銷後，王先生最後簽訂服務合約及付款。

 

　　不過王先生損失的不只是金錢，還在體驗當晚感到背部劇烈疼痛，最終須入院留醫。其兒子及後發現單據上有一項激光嫩膚的費用，當時職員聲稱是贈送，但實質是收費。最後經消委會介入，最終A公司退款$55,000。

 

個案2：屢次療程無效果 更患上肩胛骨痛？

 

　　購買療程時，通常都會要求客戶恆常地治療，不會是一次性。吳先生透過電話宣傳得悉公司可治療痛症，便預約檢查。直到當日，醫生認為吳先生必須挑選一個每星期最少進行2至3次，為期最少40次的療程，更遊說他立即進行治療，聲稱完成10至20次療程後，麻痺及疼痛就可改善。

 

　　當時吳先生受痛症困擾多年，便購買價值$37,000的療程，但經過20多次治療，他覺得痛症完全沒有改善，更患上肩胛骨痛數個月，懷疑是受治療所致，因此他向B公司要求退款，但公司指只能以更換脊醫解決，及後B公司向消委會解釋，指治療方案為每星期須進行3次療程，但吳先生在接受治療期間，其中一個星期只進行2次療程，甚至有一個星期沒有進行過療程，可能因而令效果未如理想，故無法退款。

 

個案3：每次療程都硬銷 4個月被迫豪擲$30萬？

 

　　女士們或多或少都試過在美容院進行療程時，不停被職員「hard sell」，叫你買多數個療程，原來在這些痛症治療中心可能都會遇到相似經歷！李小姐患有肩周炎，經常感到手痛及麻痺，她留意到C公司的廣告後便致電查詢，職員安排免費的紓痛療程讓李小姐試做。之後經職員極力推銷，她又希望改善痛症，於是購買療程。不過之後每次進行療程時，職員都會不停推銷，後來李小姐擔心職員只顧推銷而忽略療程安全，故每次都半推半就地購買更多療程，結果在4個月內豪花了$317,000，以超過$30萬購買逾200次療程，但大部分療程都是無效，經消委會介入後，最終C公司退款$90,000。

 

（圖片來源：iStock）

 

下一頁：消委會4大消費提示！

 

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