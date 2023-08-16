經歷喪子 戰勝乳癌後再患血癌 57歲婦急求骨髓續命

【晴報專訊】人生中總會面對不同挑戰，難免有絕望的時刻，但只要永不放棄，生命一定有希望。現年57歲的Cat在廿年前被癌症奪走愛兒，後來自己亦患上乳癌，苦戰5年以為守得雲開，豈料血癌又再來襲，無奈再次走上抗癌路。她的丈夫呼籲大眾登記捐骨髓，為太太及其他癌病病人燃點一線生機。

丈夫（右）陪伴愛妻Cat（左）再踏抗癌路，呼籲善心人登記捐贈骨髓。

廿年前的一天，Cat與丈夫經歷過最黑暗時刻，6歲兒子不幸罹患癌症離世，遺下言語無法形容的空虛和悲痛。正當兩口子以為已是生命中的最後挑戰，癌症竟降臨到Cat身上，她在2017年4月確診乳癌，一邊乳房為HER2過度表現型，另一邊為浸潤性乳癌，但她憑著堅毅意志及樂觀態度，接受艱苦的抗癌治療之餘，只要身體許可，她仍會行山、跑步、打羽毛球，與乳癌姊妹們做義工派飯。

經過5年治療，Cat以為終能戰勝病魔，上天卻再次安排無情考驗，半年前一次抽血檢查中，Cat證實患上骨髓瘤、即血癌初期，意味無奈地再次走上抗癌路。治療副作用令她要承受強烈疼痛，體重更只剩約80磅。丈夫眼見太太再受如此痛苦也心如刀割，惟Cat卻能繼續用堅韌生存意志抵抗病魔。

積極抗病 做義工派飯

Cat至今先後接受化療及標靶治療，惟未能夠控制病情，上月病情惡化，轉化為急性白血病，須盡早換骨髓保命，無奈Cat的5位兄弟姊妹及親人骨髓都不脗合，只有寄望公眾捐助。Cat的丈夫呼籲善心人登記捐贈骨髓，為一家人以至其他同路人帶來希望和救贖。市民可親臨紅十字會任何一間捐血站，填妥同意書及健康評估問卷，再抽取小量血液樣本，即可完成登記。