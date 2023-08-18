未排核廢水 生意已挫3成 有信心捱過 日本料理店協會︰在港食日水產更安全

【晴報專訊】美日韓領袖峰會最快本港時間今晚舉行，福島核廢水排放時間或有定案。日本餐廳業界稱，1都9縣水產禁令雖未執行，影響已浮現，加上港人報復式外遊，近期生意額已跌1至3成，有食店要短暫停業、休午市及周日減成本，再觀察市場反應。日本料理店協會會長氷室利夫接受訪問時表示，進口魚產品跌約3成，高端食肆更受打擊，惟仍深信港人始終愛食日本食品，業界擬加強宣傳港府把關措施，認為「港人在港食日本水產，肯定安全過在日本」，有信心可捱過低潮。

氷室利夫

日韓雙方昨完成工作磋商，但韓方稱，不知日本首相岸田文雄會否在峰會提及排放計劃；港府已預告，屆時會禁止福島及東京等1都9縣的水產供港。本身有經營進口日食品及日式餐廳、有120個會員的日本料理店協會會長氷室利夫稱，6月有報道指福島第一核電廠外捕捉的漁獲，其放射性元素含量超標過百倍，引外界憂慮；另港人持續報復式旅遊，上月其餐廳業務營業額比1月跌約1成，進口魚產品更跌約3成，相信高端食肆更受打擊。

港人報復式外遊夾擊有店舖午市周日停業

該會理事事務局長、經營日食進口的吳德曉透露，業界自311核災後，已避免從福島周邊進口水產，故港府禁令實際影響不大，雖然從九州或北海道尋找替代品，運輸成本難免升，惟更擔心港人對日食信心盡失，其食品批發業務已跌1成，聽聞有超市水產銷售跌3成，有顧客關注超市的日本蔬果是否來自1都9縣，有人稱「食埋呢段時間就唔食住」。

有食肆負責人指，港人對日本食物或失信心，影響比貨源問題更大。

經營日本料理店的香港餐務管理協會會董陳強亦稱，一般居酒屋生意已跌2至3成，刺身、壽司或omakase（廚師發辦）更跌3至4成，估計有三分一食店因此停業，而旗下日本料理已由本月初停午市及周日停業，料起碼維持1至2個月，「如果照開，人工加燈油火蠟，蝕十幾廿萬，只做晚市就蝕租金幾萬」，直言「客人無信心」影響比貨源問題更大，需時觀察排放的實際影響及外界觀感。氷室亦稱，聽聞有日本食肆考慮停業，但無統計數字。

港府加強對日本食品全面檢測，鮮活水產或無法供應即日晚市。吳稱，目前可嘗試提早運貨來港，盡量減少延誤，惟小型餐廳每次或只訂一至兩條鮮魚，「咁啱拎咗去驗就無咗」，要另尋替代品；乾貨雖保存期較長，但一被抽驗就整批不能出貨，變相有存倉成本，幸政府已承諾會加派人手處理。

當年核災後推廣港府檢測挽信心擬重施故技

福島核災曾令港人對日食聞之色變，氷室憶述，當年業界花半年時間才走出低潮，期間協會推出「愛．日本料理」宣傳，推廣港府檢測措施，挽回港人信心，今次亦考慮同樣措施，「當年核災是突發事件，今次則事先宣布，有安全監測，影響時間可能較短」，又提到有港府把關，「港人在港食日本水產，肯定安全過在日本」。吳亦稱，已要求自身供應商做額外檢測，對方願配合，望港府視乎檢測結果，適時調整禁令。

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