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22/08/2023

逾9萬公屋戶用舊式水龍頭 長者費勁扭開易燙傷

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　　【晴報專訊】本港逾9萬公屋戶仍使用舊式水龍頭，恐有燙傷危機。工聯會指，現時「和諧一型」公屋使用獨立冷、熱式水龍頭，不但難獲取溫水，長者扭開水龍頭亦費勁，隨時因用力過猛遭噴濺熱水燙傷。

 

將軍澳尚德邨等選區約有20%人口年逾65歲（資料圖片）

 

　　立法會議員梁子穎批評，房屋署明知長者使用舊式水龍頭有困難，租戶申請更換卻被刁難，例如要求提供醫生或物理治療師簽發證明，始可更換新型推桿式混合冷熱水龍頭。

 

　　立法會議員梁子穎指，不時接到街坊投訴，稱使用十字式或扭動式冷熱獨立水龍頭時有困難，例如有長者患「媽媽手」難以扭開水龍頭；亦有小朋友不小心先扭開熱水龍頭而遭滾水燙傷；住戶要取溫水亦不便，「要同時扭開熱水和凍水，溝水後才能用。」

 

換水龍頭需醫生紙 議員批不當

 

　　梁子穎表示，用水問題困擾逾9萬公屋戶，當中將軍澳、葵涌、葵青區均有逾3萬戶受影響，不少是長者人口較多的「老邨」。

 

　　他舉例如將軍澳尚德邨等區約有20%人口年逾65歲，葵青安蔭邨更有26%人口逾65歲，但從2015年起8年間，房屋署只肯把水龍頭由「十字式」換為「扭動式」，且曾將扭開熱水龍頭時會突然湧出滾水的問題，歸咎住戶無用恒溫式熱水爐所致。

 

　　梁子穎說︰「房屋署在2018年已提出翻新特殊需要租戶單位時，應用推桿式冷熱水龍頭，可見問題所在。」。他又說，現時租戶若申請換水龍頭，房屋署仍要求出示醫生或物理治療師簽發證明，確定用戶無力扭水龍頭才能更換，認為做法不當。

 

料更換開支僅2000萬

 

　　工聯會指，市售推桿式水龍頭價格介乎139至150元，但在內地購物網僅需50元一個，推算若政府主導大批購入，成本應與舊式水龍頭相若。梁補充︰「十字式水龍頭約35元1個，換兩邊已是70元，何不換成個推桿式？若政府更換全港舊式水龍頭，開支只約2,000萬元。」房屋署指，現時空置單位翻新及日常維修時已會更換推桿式水龍頭，長者或有特殊需要者申請調適或改裝工程時亦可免費更換。

 

工聯會指推桿式水龍頭在內地購物網僅50元一個，推算若政府主導大批購入，成本應與舊式水龍頭相若。（梁子穎fb圖片）

 

轉載自: 晴報

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