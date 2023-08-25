哥球會覆核環評報告 法官批准暫緩令 直至司法覆核有結果為止

【晴報專訊】香港哥爾夫球會早前申請司法覆核，質疑環保署有條件批准粉嶺高球場環評報告，向高院先申請暫緩執行令，法官昨批准申請，直至司法覆核有結果為止。法官指暫緩令不影響土木工程拓展署於舊場作實地勘察等工作，由於不涉及任何建築工程，故不會對環境造成任何損害。

法官指，暫緩令不影響土拓署續於高球場實地勘察、樹木勘察及拍照記錄等。（資料圖片）

申請人香港哥爾夫球會，答辯人環境保護署署長，土木工程拓展署為利益關係方。

法官於判詞中指，是次暫緩令不影響土拓署續於高球場作檢視工作，包括實地勘察、樹木勘察及拍照記錄等，土拓署檢視後或就計劃布局、交通及空氣質素的影響，再作評估後交予環保署及城規會，而土拓署的檢視不會涉及任何建築工程，故不會對環境造成任何損害。

無礙土拓署實地勘察

判詞又指，法官同意整體而言舊場屬重要文化遺產，舊場內有稀有古樹，法官指環評報告的確曾作古樹勘察，估計當中954棵古樹須移除，34棵須移植。至於舊場內的中國水松，據申請方專家所指，瀕危野生中國水松集中於舊場第7洞，當中最少29棵超過百歲，而環評報告未有分析建屋對其影響，報告是否不符技術備忘和研究概要，均具合理可爭議。

法官同意舊場屬重要文化遺產，內有稀有古樹。（資料圖片）

法官指政府最初考慮32公頃土地發展房屋，惟經環評報告建議後，改為於9.5公頃用地擬興建公屋。法官指土拓署去年4月提交報告，及至今年5月於環保署署長要求下提交附加資料，同年5月11日署長有條件批准環評報告。至今年6月底《環境影響評估條例》經修訂後，過往20公頃或以上發展用地需先作環評程序，新修訂下則提升至50公頃。法官指兩者決定均於修例前作出，認為修例對追溯性影響亦具合理爭議之處。

政府發言人：尊重法庭判決

法官認為政府並無計劃於收回土地續營運高爾夫球場，司法覆核申請雖不影響政府收地，即使環評報告被推翻，政府亦無承諾會否繼續進行環評程序，故此法官認為若日後頒令環保署重新考慮，並不淪為學術討論。

基於土拓署承諾直至2024年底，不會於涉案土地作實際工程，法官亦考慮到計劃對環境造成破壞的風險，包括文化遺產等影響，加上涉及公眾利益，因此批准暫緩命令。香港哥爾夫球會表示歡迎法院決定，以確保在司法覆核作出判決前擬發展用地維持現狀。政府發言人亦稱，尊重法庭判決。