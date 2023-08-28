夏日水上意外頻 睇片自學隨時玩命 一般佔全年個案8成 專家促加強監管

【晴報專訊】夏日是水上活動的熱門季節，惟相關意外亦頻生。飛行服務隊接獲近岸搜救的求助個案，單是今年首6個月便有280宗；同期消防處錄得遇溺事故亦有65宗。港九拯溺員工會指，夏季發生的水上意外一般佔全年個案最少8成，又指疫下有市民看過水上活動自學影片便出海試玩，致險象環生；亦有山藝教練指，有人未學過卻參與獨木舟等活動，遇大浪「反艇」易致嚴重意外，籲政府加強規管水上活動安全問題。

據飛行服務隊數據顯示，今年首6個月接獲近岸搜救求助個案達280宗，較去年同期少84宗；同期消防處錄得遇溺事故則有65宗，海上活動意外主要發生在香港東部水域如糧船灣、牛尾海、西貢海及白沙灣一帶。另外，康文署轄下公眾泳池和泳灘發生的「拯救事件」和「意外事件」，今年上半年分別有28宗和154宗，均是過去4年間最多。

近岸搜救上半年280宗 遇溺65宗

雖然部分救援數字回落，但港九拯溺員工會副主席胡啟榮坦言，夏季發生的水上意外一般佔全年個案最少8成。對於水上意外頻生，他估計與疫情期間多了市民看自學影片，甚至在網上看到他人玩水上活動後，便自行出海試玩有關，另因有關用品容易購買，「例如2,000至3,000元便可買到吹氣直立板、浮潛工具也很易買到」，部分年輕人購買用具後便與朋友出海暢玩，卻忽略當中危險性，致險象環生。

山藝教練吳銨洋亦稱，每年總有數宗在山澗或水池玩水或失足跌落水的意外，近年入夏後亦有不少人僅自學、甚至未學過的情況下，便參與獨木舟等活動，「他們可能不懂找上岸位置，遇到大浪即很易失平衡跌倒受傷」，又或因大浪而「反艇」但不知如何回到艇上或將其翻轉，因而導致嚴重意外。

「有錢便可玩」 無教練易生意外

本報翻查資料，本月5日曾有13艘獨木舟疑因風浪被困「吊鐘洞」附近，需由消防和飛行服務隊救出6人。吳續說，「問題在於相關休閒活動缺乏監管，有錢便可以玩」，他重申水上活動最好有教練帶領下進行，並要留意天氣和區內情況，結伴遊玩時亦要遷就水平較低的成員，不要帶他們到深水地方。

胡啟榮亦說，早前發現兩三名大人帶著三數名兒童和3隻獨木舟出海遊玩，質疑相關人士忽略風險，「很多人以為獨木舟容易控制，穿上救生衣便可以玩，其實沒有教練帶領，很易出現意外。例如失控撞上石壆或崖邊可致受傷，如反艇跌落海，遇溺3分鐘便足以致命。」他建議政府成立專責部門，加強公眾教育及規管水上活動安全問題。