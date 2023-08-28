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28/08/2023

市民關注釋放勞動力 輸入外勞 李家超︰爭取中秋前後推夜經濟

#夜經濟 #施政報告
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　　【晴報專訊】新一份《施政報告》將於10月25日發表，特首李家超昨出席第2場地區諮詢會，多名地區代表曾就「夜經濟」、輸入外勞等議題發表意見。李稱，2場地區諮詢會共約240名市民參與，認為相關意見有助政府定立施政方向和優次；又透露正爭取在中秋節前後推出「夜經濟」相關活動，冀持續至新年。

 

李家超聯同21名司局級官員，到沙田官中出席第二場地區諮詢會。（政府新聞處）

 

　　李家超昨聯同21名司局級官員出席在沙田官立中學舉行的諮詢會，共120名市民和地區代表出席。會上有人建議向市民派消費券，鼓勵市民到各區消費；亦有市民期望政府協助培訓多些社區保母，讓更多父母能外出工作。

 

航空界倡提供津貼挽人手

 

　　另有航空界人士對政府引入航空業外勞感擔心，建議為本地人才提供輪班及交通等津貼，以挽留人手。

 

李家超稱，財政司司長及副司長已就「夜經濟」開展相關工作。（資料圖片）

 

　　對於政府近期提倡發展「夜經濟」，有與會者認為不應只是發展購物街或大笪地，更應「融入社區」，例如容許市民在一些常有市民飯後散步的地方擺小攤檔；也有市民提出在各區按各自優勢增加景點，例如在大埔興建「回歸博物館」等。李在會後透露，財政司司長及副司長已就「夜經濟」開展相關工作，爭取在中秋節前後推出夜間活動，冀一直持續至跨越新年。至於勞工短缺問題，他指香港正與世界競爭人才，故政策要「更夠膽」，但重申勞工政策一定以本地勞工優先。

 

　　他稱，政府已就《施政報告》進行35場不同形式的諮詢活動，兩場地區諮詢會共約240名市民參與，未來會再走入社區聽市民意見。

 

轉載自: 晴報

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