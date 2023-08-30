鄧桂思肝病亡案 2醫生獲撤控誤殺罪 聯合醫院：按程序跟進職務安排

【晴報專訊】女病人鄧桂思疑於2017年接受治療期間，出現急性肝衰竭後，兩度換肝後不治。兩名聯合醫院醫生各被控1項誤殺罪，案件昨再提堂。控方申請撤銷兩人被控的誤殺罪，並表示已去信通知死因庭。裁判官批准控方申請，撤銷涉案的2項誤殺罪。

陳小劍（左）、林治崑（右）

兩名男被告林治崑（50歲）及陳小劍（45歲），均報稱為醫生，分別被控1項誤殺罪。控罪指，林於2017年1月20日至8月26日之間，以及陳於同年2月17日至8月26日之間，在香港非法殺死鄧桂思（終年43歲）。

料將展開死因研訊

控方昨於庭上指，經不斷覆核決定及考慮《刑事檢控守則》後，決定申請撤銷涉案2項誤殺罪，亦已就本案去信通知死因庭。辯方對此未有反對，裁判官批准控方申請，撤銷涉案的2項誤殺罪，另批准訟費以書面形式處理。

兩名涉案醫生在散庭之後分別離開，被問及獲撤銷控罪及會否繼續執業等問題時，兩人均未有回應。

律政司發言人指，律政司詳細審視本案現有的證據及相關法律後，決定終止本案的檢控，案件將可能在死因裁判法庭展開研訊，律政司不適宜亦不會對案件及撤控決定作出任何進一步評論。

基督教聯合醫院發言人表示，院方得悉法庭決定，再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，院方會繼續為家屬提供所需協助及加強臨床服務安排，包括優化醫生處方藥物的流程及加強警示。院方亦將會按既定人事程序跟進有關醫生的原有職務及臨床工作安排。

傳2人恢復原有工作

昨午有消息指，九龍東醫院聯網總監楊諦岡向員工發電郵，稱過去多月密切關注案件聆訊的進展，醫管局及聯網醫院均全力支援涉事醫生，亦會與二人並肩前行，面對之後死因庭聆訊。他又稱，院方會隨即恢復兩人原有職務和臨床工作。

資料顯示，醫委會於2021年就事件召開聆訊，涉事2名聯合醫院醫生被裁定專業失德罪成，被判除牌及獲緩刑執行。死因庭原定就事件排期於今年2月27日展開死因研訊，因律政司要求押後案件。司法機構網頁顯示，死因研訊現時尚未排期。

病人組織：突撤控顯「兒戲」恐損律政司公信力

鄧桂思案暫告一段落，但社區組織協會幹事彭鴻昌指，律政司未有交代當日提出刑事檢控及現時撤控原因，難免令公眾及醫護界感到「準則何在」，並引來猜測及質疑撤控決定，恐打擊律政司公信力。

病人政策連線主席林志釉指，兩名涉事醫生雖然「開漏藥」，但在事件中責任與誤殺有很大距離，對律政司撤控「完全不意外」。惟他指，律政司在事發後5年始提出檢控，本予外界證據充足之感，惟提訊數月後再撤控，難免顯得「兒戲」。他指，律政司在醫委會紀律研訊後提告，本已影響被告行使緘默權，現時亦令兩名醫生於日後死因研訊處境「微妙」。林解釋，本案未進入刑事審訊，未來縱使再提告，亦非「一案兩審」，「那麼兩名醫生在死因庭應否完全行使緘默權，以免日後遭控告？」

醫療界議員：不希望醫護頭上有把刀

立法會醫療衞生界議員林哲玄昨到庭旁聽，他稱警方已作長時間調查，從醫學角度來看，當時未有相關藥物指引，認為控方撤控的決定謹慎。另早前醫委會研訊結論亦是兩名醫生雖有失誤，惟未至於罔顧病人生死，且醫護人員日常工作已面對艱難決定，不希望頭上「仍有把刀」。林指，律政司雖未解釋撤控原因，但相信與證據不足以定罪，及公眾利益上考慮有關。而作為醫生一直有審慎責任，且受醫委會、死因庭及刑事調查三重監管，制度行之有恒。

香港公共醫療醫生協會表示，尊重律政司及法庭決定，並向死者家屬致以深切慰問，惟因尚有死因庭聆訊，暫不評論案件。

疑醫生「開漏藥」致急性肝衰竭的鄧桂思，兩度換肝後不治。（資料圖片）

醫療衞生界議員林哲玄昨到庭旁聽，他認為撤控的決定謹慎。