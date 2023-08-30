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30/08/2023

警鑑證科實驗室擴建 新科技重組炸彈碎片指紋 從寶馬山雙屍到蔡天鳳案 助還原真相緝兇

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　　【晴報專訊】由轟動一時的寶馬山雙屍案，到年初的蔡天鳳案，本港歷年發生多宗駭人聽聞的命案，惟天網恢恢，能讓死者沉冤得雪，有賴警方鑑證科在現場抽絲剝繭。警方鑑證科法證指紋實驗室本月完成擴建，面積較以往大一倍，配合近年引入的新科技能提高調查效率，最新的「二氮化二硫煙燻儀」更可重組炸彈或子彈碎片上的指紋，化「不可能為可能」。先進科技課期望，明年9月推出首部流動實驗室，可爭分奪秒到達兇案現場，為死者討回公道。

 

鑑證科引入最新的「二氮化二硫煙燻儀」，可重組炸彈或子彈碎片上的指紋。

 

　　警方鑑證科在上世紀80年代寶馬山雙屍案後，成立先進科技小組，即今日的先進科技課及法證指紋實驗室前身。實驗室經5年籌劃及動工，耗費1,100萬元在本月8日完成擴建，佔地倍增至4,000呎。主管、總督察檀東輝稱，以往空間有限，人員或要擠在3間工作室處理不同檢測，如今增至8間工作室，工作更方便。

 

檀東輝

 

　　大部分指模都要經處理才可顯現，目前實驗室有28種技術針對不同材質的證物，其中指紋快速成像儀（AARI）專門針對紙張。實驗室技術主任譚潔琳高級督察解釋，以往探員要在黑房內用不同光源逐一測試，透過光學對比，嘗試在紙張找出指紋，隨時要花上1小時，借助AARI便可直接用電腦測試，更可用人工智能輔助鎖定證物上的指模位置，方便比對，或數分鐘可完成。

 

 

反射式紫外/紅外線指紋偵測儀，可在背景圖案複雜及不同印刷材料上找出指紋。

 

冀流動實驗室明年9月登場

 

　　以往要在經高溫處理的金屬，如炸彈或子彈碎片套取指模，儼如不可能任務，另一技術主任童俊凌高級督察表示，高溫會破壞指紋分泌物，但指紋與金屬接觸會產生輕微侵蝕，透過最新引入的二氮化二硫煙燻儀作加熱處理，產生的化學作用便能顯現指紋，惟煙燻儀暫未有機會使用，能否重塑指紋也要視乎當初接觸以至後來破壞的情況，但海外曾有案例在路邊炸彈及發射過的子彈上發現指紋，冀能在港派上用場。

 

　　近年紀律部隊人手緊張，但鑑證科主管、高級警司陳誠昌稱，實驗室人手仍能應付，關鍵在於善用科技。他憶述，2008年加入鑑證科時，曾參與調查鳳姐連環被殺案，「查案單位好大壓力，怕有下一個受害者」，幸警隊剛好引入新一代電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統，透過比對現場門框尋找到一副血掌紋，成功鎖定並拘捕疑犯，讓他體驗到「要靠科技」。

 

　　犯案痕迹會隨時間流逝，現時先進科技課亦會親自到現場實地化驗，但每次都要搬儀器上車再運送，檀東輝透露，計劃明年9月推出首部流動實驗室，在貨車上配置所需儀器，「一收到call，就去現場」。

 

2014虐殺妓女案單位恍現掙扎痕迹「震撼」

 

　　兇殺案現場環境往往血漬斑斑或屍體橫陳，但令檀東輝印象最深的，卻是2014年英籍男在灣仔虐殺2名妓女案，「（單位）睇落去好乾淨，但用儀器一照就見到廁所牆壁有好多接觸痕迹，可想像到受害人當時喺到掙扎，好震撼」，在現場難免心情沉重，但亦喚起其使命感，冀運用專業技能搜證，助受害者討回公道。

 

　　蔡天鳳碎屍案震驚全城，前夫一家涉嫌行兇，手法令人心寒。檀稱，不便談及案件細節，惟疑犯動機及作案過程相對特別，「通常兇殺案都係為錢、為感情，或者係家暴，每個案件都有佢特殊地方，（蔡天鳳案）過程係比較不堪入目」，惟對同事是寶貴經驗。

 

轉載自: 晴報

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