疫後首個開學日 家長學生同焦慮 求助增2成 網課少操卷 復常中六生添憂

【晴報專訊】經歷漫長暑假及強颱來襲，今日為復常後首個開學日。有精神科專科醫生指，8月中旬起接獲求助個案較平常增20%，當中升中六生因文憑試復常，恐難趕上操練進度，出現頭痛、肚痛等焦慮表現；另颱風亦打亂部分家長部署，難向僱主再請假「陪太子讀書」，焦慮更甚。醫管局臨床心理學家指，不時有家長過於緊張小朋友開學，出現胃痛等焦慮表現，建議通過「心情圖表」、製作「情緒紅綠燈」等，協助彼此情緒降溫。

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來屆文憑試變革多，包括首屆公社科考試，中文口試、聆聽及綜合能力卷取消等，令今年升中六生倍添壓力。香港情緒健康學會會長兼精神科專科醫生林美玲指，近2至3周開學求助較平日增20%，尤其是升中六學生，他們過去數年因疫情網課，學習較鬆散，缺乏「操卷」等訓練，加上文憑試、IB試均恢復原有評核要求，易承受更多無形壓力，上周有求診個案就是有升中六生臨近開學前，不時感頭痛及肚痛，多番求醫後始證非腸胃問題，而是焦慮反應。

颱風延遲開學 打亂部署父母更愁

蘇拉襲港亦打亂部分家長部署，林指風暴後清理需時，部分學校需延至明日（5日）始復課，不少家長在通訊群組中表現焦慮，「有子女升小一的家長，本已請假陪伴返學，但如今難再如願，怕孩子無法適應。」

蘇玉芝（左）指家長應開導子女開學緊張是自然的事，勿否定他們的情緒。右為陳潔萍。

葵涌醫院高級臨床心理學家蘇玉芝指，不乏家長因對子女開學過於「感同身受」，而出現胃痛、食不下嚥等焦慮徵兆，甚至反過來影響孩子。另學童在不同學習階段，壓力源不同，她說，有剛升上幼稚園幼童，最怕要與照顧者分離；升小一生則怕適應嚴格校規，如因「無人定時帶去廁所」而緊張不安。

製情緒紅綠燈 辨臨界點兼助放鬆

蘇謂，過去5年公院兒童及青少年精神科的個案數字微升，惟暫未清楚是否因疫情而令求診滯後致累積個案，而個案亦非全數與開學相關，「剛恢復面授課時，仍有中學生抗拒除口罩，怕露出真面目後遭人非議，但至上學期尾已少見。」

蘇建議，家長應以開放態度與子女傾談開學問題，但忌以「好小事啫」等話語否定孩子情緒，應開導他們開學緊張是「自然的事」。且可用情緒圖表，教孩子用「疲乏」、「無助」等字眼多元表達情緒，而非單純「心情不好」；另又可與孩子多做呼吸練習，邊聽輕柔音樂，邊用丹田輕且緩慢呼吸來放鬆。

葵涌醫院顧問護師（兒童及青少年精神科）陳潔萍指，家長可教孩子利用「情緒紅綠燈」，分辨甚麼情況下會令負面情緒瀕臨界點致「亮紅黃燈」，並分析甚麼活動可令人放鬆重回「綠燈」狀態。



