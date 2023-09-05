  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

05/09/2023

自動駕駛「機場東涌專道」擬用小巴概念車 一小時載3000人次 區議員憂加劇交通負荷

#機管局 #航天走廊 #機場東涌專道 #人工島 #航天城 #港珠澳大橋 #香港口岸 #機場城市 #梁永基 #離島區議員 #郭平 #機管局工程及科技執行總監
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】機管局正發展「機場城市」，當中包括連接港珠澳大橋香港口岸、航天城至東涌市中心的自動駕駛運輸系統「機場東涌專道」，正就項目進行詳細設計，預期2028年完工。

 

機管局正發展「機場城市」（區議會文件）

 

　　機管局昨稱，專道擬採用小巴概念車種行駛，料每小時可載客3,000人次，目標為5,000人次，冀為市民提供多一個交通選擇。但有區議員質疑只會加劇東涌交通負荷。

 

「航天走廊」將連接港珠澳大橋香港口岸人工島及航天城（區議會文件）

 

　　據機管局提交離島區議會文件，名為「航天走廊」的行車和行人天橋，將連接港珠澳大橋香港口岸人工島及航天城，行車橋將供機場專屬的自動駕駛電動車行駛，並以「機場東涌專道」延伸至東涌港鐵站和公共運輸交滙處，全長3.8公里，設3個中途站，預計2025年動工，2028年完成，日後往返東涌及人工島或航天城只需約8至10分鐘。

 

倡優惠價轉乘機鐵至青衣分流

 

　　機管局工程及科技執行總監梁永基指，初步計劃在專道使用10人或以上小巴概念車種，預料系統每小時可載客3,000人次，目標是提升至5,000人次。他承認載客量與機鐵仍差很遠，但機場和市區已有很多接駁交通工具，望專道可提供另一個交通選擇，供乘客以最快方式連接出市區，減少滋擾東涌居民。

 

　　惟離島區議員郭平質疑，日後進出航天城等地點客流龐大，或加劇東涌達東路擠塞問題；另一名區議員方龍飛亦擔心，東涌線列車已無法進一步提升班次效率，建議容許乘客憑優惠價轉乘機鐵到青衣站。梁永基回應稱會進一步向政府反映意見，但系統暫不考慮24小時運作。

 

人工島擬建自動化車場 6000泊位

 

　　另機管局亦擬在大橋口岸人工島興建自動化停車場，提供約6,000個泊位，供駕車來港轉機的旅客泊車後經接駁巴士前往「海天中轉大樓」直接登機、或經「航天走廊」轉往其他地方。

 

機管局亦擬在大橋口岸人工島興建自動化停車場，提供約6,000泊位。（區議會文件）

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#機管局 #航天走廊 #機場東涌專道 #人工島 #航天城 #港珠澳大橋 #香港口岸 #機場城市 #梁永基 #離島區議員 #郭平 #機管局工程及科技執行總監

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk