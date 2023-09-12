暴雨再襲 觀塘將軍澳西貢水浸 當局稱塞渠積水難避 議員促改善資訊發放

【晴報專訊】本港連日受暴雨影響，將軍澳昨一度錄得每小時逾百毫米雨量，即達黑雨標準，西貢、將軍澳及觀塘最少出現8處水浸，公共交通一度受阻，馬游塘村有村屋塌牆。署理渠務署署長徐仕基稱，落雨致雜物塞渠積水無可避免，大部分已即時及盡量清理。運輸及物流局局長林世雄昨稱，會檢討今次暴雨應對，有議員認為，當局應改善資訊發放模式，定時及統一向市民交代最新資訊，避免再用「500年一遇」等術語。

寶琳路昨晨因暴雨水浸，有車輛一度遭水淹被困。

世紀暴雨後首個工作天，局部地區昨晨仍落大雨，西貢區曾錄每小時逾100毫米雨量，分別有小巴及汽車遭水淹，司機及乘客被困，亦有雨水湧入學校，馬游塘村有村屋一幅1米乘10米的牆壁倒塌，幸無人受傷。

觀塘市面因大雨變「水塘」(網上圖片)

受積水影響，將軍澳道往觀塘繞道方向近翠屏南邨的部分行車線，及觀塘道往油塘方向亦一度封閉。另清水灣甘澍路周日已發生山泥傾瀉，有獨立屋被揭疑涉僭建，儼如紅山半島「翻版」，屋宇署人員昨到場視察。

石澳道1號山泥傾瀉

港島方面，昨午有市民發現石澳道1號一幅約10米乘10米山坡於大雨中傾瀉，消防出動生命探測器搜索，未發現有人受傷。另政府前日已表明，筲箕灣耀興道未及重開，有耀東邨居民經平台步行或乘升降機至地面。

署理渠務署署長徐仕基（左二）指署方昨派出15隊緊急應變隊處理水浸。右二為運輸署署長李頌恩。

署理渠務署署長徐仕基下午稱，西貢昨晨雨量一度超過黑雨標準每小時70毫米，將軍澳及觀塘有8處水浸，最深達1米，署方派出15隊緊急應變隊處理。他稱，水浸主要因雨勢極大，無可避免導致集水溝被樹葉及雜物等阻塞，形容「主要是局部積水，不是水浸事件」。運輸署署長李頌恩稱，寶琳中午前已恢復正常行車，道路受阻期間有與九巴協調改道，以維持服務。

政務司司長陳國基昨向全體公務員發信，感謝團隊短時間內迅速有序奉召出勤，全力參與暴雨後的善後，強調目前部分市民生活仍受影響，政府會持續善後。運輸及物流局局長林世雄昨晨亦指，當局會檢討今次暴雨應對工作。

倡勿再用「500年一遇」術語

陳國基周日曾稱，市民周一上班上學大致無問題，結果昨再有水浸事件，立法會議員張欣宇稱，大雨期間再有水浸的確無可避免，惟期間林世雄仍在電台重申，所有道路基本已開通，市民難免認為官員「唔知外面發生咩事」。

早前蘇拉襲港到近日暴雨，均有高官現身記者會交代工作進度，張欣宇認為，相信市民在極端天氣期間，最需要知道是最新道路及交通情況，而非各部門總結工作進度，建議當局改由指揮中心統一及定期交代最新資訊，亦要避免再用「500年一遇」等易引起誤會的術語。

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