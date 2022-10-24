李家超《施政報告》的突破

上周三（10月19日）行政長官李家超宣讀了他上任後首份《施政報告》。這份綠色封面的《施政報告》足有79頁，李家超讀了兩個多小時，可見內容豐富，涉獵範疇多，篇末〈附件〉還臚列了為指定項目訂立的110個績效指標（KPIs），這是以往歷屆的《施政報告》都沒有的。

然而，《施政報告》出爐後，市場反應一般，當日股市下跌了400點，商界也有抱怨的聲音。究其原因，還不是因為《施政報告》只說「抗疫不走回頭路」，卻沒有通關或實施「0+0」的時間表，樓市減辣力度亦弱，市場失望，可以理解。

不過，正如李家超在立法會《施政報告》答問會（20日）上回答議員所說，「我考慮嘅係香港整體」、「政府制訂政策，往往係要闊啲嘅」。換句話說，作為行政長官，他要考慮香港的整體福祉及長遠發展，《施政報告》亦不是單單為通關為股市為樓市而設，這點希望社會大眾明白。事實上，這份《施政報告》是他上任這幾個月以來，帶領特區政府高層團隊努力籌謀的成果，當中有不少突破，本文略談一二。

（Tony攝）

政治突破──勇於改革公務員制度

政治上，《施政報告》開宗明義說要「築牢安全根基，堅守一國之本，發揮兩制之利」，堅定維護國家安全，準確實踐「一國兩制」，有效發揮「背靠祖國，聯通世界」的優勢，是香港未來要走的道路，這是堅定不移。

李家超勇於突破的，是「著力提高治理水平」、「完善治理體系」，以「提升治理能力和治理效能」。怎樣做到？說白了就是要「優化公務員管理制度」，包括更新《公務員守則》、強化賞罰制度、強化公務員培訓及優化現行動員機制。這些都是正確方向，當中我認為強化賞罰制度猶為重要。

過去我多次公開發言及撰文提及過，公務員團隊是香港繁榮穩定的基石，特區政府各個政策局、上上下下各部門，都是依靠十九萬公務員，執行政府政策，為市民提供優質服務，這點無容置疑。不過，公務員做事太過程序為本，太過保守，反成制肘。而且公務員向來稱為「鐵飯碗」，長期聘用後難以「炒魷」，即使公務員表現不佳，大多只是發警告信或譴責了事，即使涉及行為不當或刑事犯罪，也需經過冗長的紀律程序才能將之解僱，升遷要考慮論資排輩，加薪是整體的「大鑊飯」。好處是安定，讓公務員無後顧之憂，壞處自然是留住了表現平平的人，一直為人詬病。

我一直提倡簡化公務員的升遷及處分解僱程序，加強公務員的問責性及上進心，讓有才能有潛質的公務員及早獲得擢升。喜見李家超認同這理念，勇於突破，敢於改革，明確指出要「強化賞罰制度」，一方面推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，識別具潛質的人員，加以培訓及提拔，另方面將及時終止聘用表現欠佳的人員等等，這些都是正確的改革方向。

李家超在參選時已提出要「以結果為目標」，期望今後真的做到賞罰分明，洗脫公務員團隊的「大鑊飯」風氣，提高他們做事的積極性，長遠則有效提高特區政府的整體表現。

經濟突破──設立香港的財富基金



《施政報告》說「香港是全球最具競爭力的經濟體之一」，而「十四五規劃確立香港八大中心定位」，「為香港注入源源不絕的發展動能」，當中以金融及科技為兩大發展引擎。《施政報告》在金融、經濟方面的著墨甚多，當中我認為最突破敢做的，就是成立香港投資管理有限公司，「把香港增長組合、大灣區投資基金、策略性創科基金及共同投資基金歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展」，即是成立香港的財富基金。

外國早有主權財富基金的先例，最早成立主權財富基金的多是產油國，例如挪威、中東，這些國家把出售石油所賺取的油元（Petro-dollars），透過主權財富基金投資到各類企業或資產。

過去不少金融專家以及立法會議員都提倡香港要設立類似新加坡淡馬錫的投資基金，可是特區政府實在過於審慎保守，歷屆財政司也不傾向由政府主導投資，例如1000億「未來基金」便是交給金管局打理，穩紥有餘，進取不足。而2008年設立的「香港增長組合」則表現不錯，內部回報率（Internal Rate of Return）達雙位數字。

現在李家超下定決心成立香港投資管理有限公司，由政府主導投資，是回應了金融專家和議員的意見，將來這基金可以投資北部都會區、明日大嶼、大灣區各項發展計劃，以至投資其他具策略性資產。此外，特區政府將從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，將會選定有助帶動本地產業發展的企業，引進落戶，特區政府會考慮共同投資。這些新加坡早就有做，過去特區政府不願嘗試，今次《施政報告》的決定是突破性舉措。

謹慎委任董事局成員

對於有議員建議特區政府委任商界人士加入香港投資管理有限公司的董事局，我甚有保留，認為必須小心處理。說來原因很簡單，香港投資管理有限公司將會掌握龐大資產，將會持續融資投資，涉及龐大利益，也影響香港未來的發展動力，因此絕對不能讓董事局成員因為政治或其他利益考慮而左右投資，這條界線必須清楚，特區政府必須委任具公信力、沒有利益瓜葛的人士進入董事局，香港投資管理有限公司才具公信力，特區政府必須謹慎處理。