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葉劉的地球儀
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03/05/2023

衝擊與融合：大灣區的創新與傳統

#立法會 #大灣區 #騰訊 #建築機械人 #比亞迪 #雲巴 #嶺南天地
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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

Photo: 圖片來自立法會網站

　　上月下旬（4月21日至24日），我參加了史上規格最高規模最大的「立法會大灣區訪問團」。說是規格最高，因為由行政長官李家超親自帶團，除他之外，隨團還有政務司長陳國基等五位司局長。說是規模最大，因為共有八十三位立法會議員參加，計及隨團的工作人員，整團足有百人，人數多得需要分開「紫隊」和「紅隊」兩組分頭活動。「紫隊」到訪深圳、佛山和廣州，「紅隊」則以深圳、東莞及廣州為主。我家鄉是佛山，自然編入「紫隊」。

 

 

　　大家可能已從傳媒報導了解這次訪問團的行程有多豐富，行政長官、不同的官員和議員各有得著。至於我，我在出發前已明言，希望多了解科技及人工智能（Artificial Intelligence）方面的發展，了解國家走得多遠，從而看看香港如何配合發展；另一方面，我亦想了解國家如何保留傳統文化，發揚人文精神。創科與傳統，企業與個人，看著衝擊，實際融合，是我這次參團的最大啟發。

 

騰訊手遊貢獻AI大數據

 

　　先說科技方面，「紫隊」先後參觀了「深圳市騰訊電腦系統有限公司」和「深圳坪山的比亞迪汽車基地」、佛山的「廣東博智林機器人有限公司」和「庫卡機器人（廣東）有限公司」。

 

　　今時今日，大抵沒人不知道騰訊（00700），沒有未聽過馬化騰。騰訊於1998年成立後，當年推出通訊軟件QQ起家，後來在2004年來港上市，如今騰訊控股已是內地規模最大的網際網路企業，在國際上不同類型的企業排名都榜上有名，騰訊業務亦擴展至社交平台、影視娛樂、遊戲、文化文藝，金融投資、以至人工智能等等，稱得上包羅萬有。

 

 

　　即使以前未用過QQ，今日大家都會用微信，也有很多人是使用WeChat Pay來領取消費券，單是電子支付一項便領先香港很多。已在香港上市的閱文集團也是騰訊旗下，閱文平台上有大量網絡小說產出，也有不少網絡作者走紅成為「大IP」，作品得以拍成電影電視劇，讓越做越萎縮的香港出版界羨慕不已。影視娛樂方面更甚，很多香港粉絲都有收看「鵝廠」的綜藝、劇集、頒獎典禮，內地頂流肖戰便是騰訊視頻的官方代言人之一。遊戲方面更不在話下，單是「王者榮耀」不知風靡多少人，我們參觀時便看到很多諸如狐仙等遊戲角色的海報、公仔，當然也少不了象徵「鵝廠」的可愛企鵝。

 

　　相比起這些，我更感興趣的是騰訊在人工智能的投放與發展。騰訊人員告訴我們，別少覷「手遊」的貢獻，原來玩家打機時的動作，已經是一種數據，可讓騰訊收集大數據再作分析來發展AI；像我在現場玩的掃掃手便變臉，也是數據。

 

　　這讓我想起Harvard Business Review在2018年2月號已有文章論及人工智能在真實世界的發展（Artificial Intelligence for the Real World）。文章指AI基本上有三種，第一種是流程自動化（process automation）；第二種是認知分析（cognitive insight），即是從數據分析中找到某種定律，例如從金融數據中找出股市升跌的定律，手遊動作數據便是這種；第三種則是認知學習（cognitive engagement），即是 AI 可透過深度學習（deep learning）和互動來不斷進步，近期紅遍全球的ChatGPT便是這種。

 

建築機械人意義重大

 

　　我們在佛山參觀的「廣東博智林機器人有限公司」和「庫卡機器人（廣東）有限公司」，則是上述AI的第一種，即流程自動化（process automation）。

 

　　博智林的大老闆楊國強也是碧桂園集團的始創人，楊國強一直心懷機械人夢，這次親自出馬向我們講解各類機械人的發展。首先是智能餐飲，我們看到「炒飯機械人」和「煲仔飯機械人」，我也有試食，味道還真不錯。香港餐飲業苦喊人手不足，若能適當運用這些機械人，可以減省不少人手需求。

 

　　另一方面，博智林主攻建築機械人，例如打磨牆面、室內噴塗、貼牆紙、鋪磚、平整地面、清掃、打磨混凝土等等，各種建築工序應有盡有。我認為香港建築業應該開發運用這些建築機械人，不單能減省人手、提升效率，更重要是職安健，可減低建築意外，減少人命傷亡。

 

　　另外，很高興得悉房屋署率先引入博智林的室內噴塗機械人，為青衣青康路北的公屋地盤單位噴塗油漆。報導說機械人花了十五分鐘便完成噴塗工序，而且噴塗效果及格，這是邁向流程自動化的好開始。

 

　　庫卡主攻機械人研發、生產和銷售，屬於高新技術企業，我們參觀了「美的庫卡智慧製造科技園」的「庫卡中國順德製造工廠」，工作人員向我們展示了涉及不同行業的鑄模、各類非常精密的機械人，創新科技及工業局局長孫東便看得非常投入，他回港接受訪問時也說：「香港下一步也要打造自己的王牌產業。」

 

比亞迪 build your dream

 

　　此外，我們參觀了深圳坪山的比亞迪汽車基地，其中「雲巴」（Skyshuttle）體驗讓官員議員感到新奇驚訝。

 

 

　　比亞迪股份有限公司（BYD）成立於1995年，本身以發展鋰電池起家，現在業務已橫跨汽車、軌道、新能源和電子四大範疇，並且已在2007年在香港上市。這次我們試坐了比亞迪研發的智能交通系統「雲巴」，人人讚不絕口，行政長官李家超稱之為「空中版輕鐵」，隨即帶動了在香港引人「雲巴」的討論。

 

 

　　比亞迪剛在5月2日公布，其新能源汽車的4月產量達20.94萬部，按年上升94.8%，而4月份銷量更達21.03萬部，按年增加98.4%，可見比亞迪已發展成世界上舉足輕重的電動車生產商，代表了中國精良的現化代汽車生產技術，早已超越日本，即使是經常眨低中國的《經濟學人》雜誌（The Economist）也有文章讚揚中國的電動車飛展。比亞迪（BYD）實現了Build Your Dream，想想比亞迪聘有員工五十七萬人，當中包括七萬名研發人員，若香港的科研人才投身其中，說不定也能實現自己的夢想呢。

 

內地企業有能力攻研發

 

　　參觀過上述的科技企業，讓我反思，為甚麼內地可以跨前這麼一大步而香港卻落後於人？

 

　　我認為最重要便是市場條件。內地市場龐大，單是內需也能滿足企業發展，當企業賺取龐大利潤，便有餘力投放資源做研發（research and experimental development, R&D），從而帶動產品創新。

 

　　第二是現實需要。內地有十四億人口，以往一直受惠於人口紅利，但是近年人口增長減慢，2022年甚至出現負增長，人口紅利優勢變弱，勞動力也減弱，因此有需要大力推動行業工序自動化，以機械人來代替人手，提高生產力。

 

年輕人在灣區企業找機會

 

　　香港本身地方細市場也細，單是設個廠也有土地問題，內需也不足以滿足企業利潤，便難以投放資金做研發。因此，若香港要實現再工業化，發展高端製造業，促進升級轉型，便必須把目光放遠，與大灣區合作，尋求區域分工，優勢互補，並且把產品打入大灣區市場，才能長遠發展。

 

　　香港的年輕人也能在大灣區企業找到工作機會，發揮所長。例如我們便在騰訊遇上一批香港年輕人，他們有些是騰訊實習生，有些則是已正式聘用的員工，他們在內地工作、生活，自然也會對內地加深了解。

 

嶺南文化特色鮮明

 

　　除了參觀高端企業，「紫隊」以我的家鄉佛山市為重點行程。佛山市是國家非常重要的「地級市」，是廣東四個「萬億 GDP」城市之一，更是國家唯一的「製造業轉型升級綜合改革試點」，城市定位是「製造業高度發達、嶺南文化特色鮮明」，我家鄉獅山鎮是「2019中國百強鄉鎮」第二名，順德北滘鎮亦相當著名，上文提及的庫卡便是坐落順德北滘鎮。

 

　　佛山市面績約三千八百平方公里，比香港大一千平方公里；常住人口約九百五十萬人，比香港多二百萬人。和香港最大不同是，佛山市地勢平坦，西樵山也不是很高，不過極目遠眺可飽覽珠三角的農田美景與漁塘分佈，「魚米之鄉」名不虛傳。

 

　　佛山是嶺南文化發源地，書畫文藝含蘊豐富，源遠流長，嶺南畫派、粵曲粵劇享負盛名，同時也是陶藝之鄉、武術之鄉，孕育了李小龍、葉問、黃飛鴻等功夫名人，也出產了徐柳仙、小明星等粵劇名伶。還有我們香港人最愛的飲茶、點心、廣東歌，都深受嶺南文化影響。

 

南風古灶傳承陶藝文化

 

　　佛山號稱「南國陶都」，有近五千年陶藝史，這次「紫隊」參觀著名的「南風古灶」，便有五百年歷史，是世界現存最古老的活態陶瓷柴燒龍窯，被譽為「移不動的國寶」；那天便有老師傅示範用腳推燒的技藝。現時「南風古灶」已發展為「佛山新八景」之一，是十分受歡迎的旅遊景點，也是陶藝文化的傳承。陶藝愛好者固然要來朝聖，我更認為香港的學校應帶同學來這裏了解國家的文化內涵。

 

祖廟廟會推動地攤經濟

 

　　最後我提一提「嶺南天地」這個糅合古今的地方。「嶺南天地」是著名遊客區，我相信很多香港遊客都去過，整個區域的特色就是修繕保育了至少二十二幢嶺南風格歷史建築，同時融入最時尚的餐廳、名店。不過，相對於這些，我更欣賞佛山祖廟外的廟會，那兒有很多帳篷攤檔，售賣小手作、特色手信，小吃等等，遊客多人流旺，自然旺丁又旺財，說白了就是搞「地攤經濟」，我十分支持。

 

 

　　畢竟一個地方只靠高端經濟並不全面，同時也要讓不同階層、技術水平不高的人有發展的機會，「地攤經濟」便是很好的切入點，希望北上的年輕人也可以好好考慮。

 

新與舊的衝擊與互補

 

　　總括而言，這次「立法會大灣區訪問團」成果豐碩，我特別對家鄉佛山能同時容納創新與傳統的包容性印象深刻，既衝擊又互補，也使「佛山」二字包含更多層次。佛山是個好例子，香港也應好好思考，在尋求高端轉型的同時，也必須傳承傳統文化，讓懷抱不同理想的年輕人都有所發揮，讓這個城市走得更遠。

 

 

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