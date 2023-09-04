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葉劉的地球儀
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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

04/09/2023

搞活夜市、股市、樓市

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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

　　香港疫後復常大半年，特區政府在各方各面都做了大量工作，經濟在重新開放有短暫反彈，但後勁不繼，外貿持續疲弱，本地經濟消費受內地價廉物美衝擊，市民傾向往外旅行或北上消費，本地市面特別是晚市淡靜，股市低迷，樓價下挫，最近更有一幅政府地皮流標，社會各界與特區政府都很心焦，本篇就簡單討論如何搞活夜市、股市和樓市。

 

疫情改變生活模式　夜市蕭條

 

　　先說如何搞活夜市。近期香港的出境人次多過入境人次是不爭事實，社交平台經常被外遊或北上消費的朋友洗版。有入境處陸路工作入境人員告訴我，兩地人流都是潮水式的，港人周末早上北上晚上回歸，內地旅客也是朝早來港晚上回家，不留港住宿。面對冷清的市面，行政長官李家超宣布要在短期內搞活夜市，財政司副司長黃偉綸負責制訂方案，一時間，爺孫落吧、大笪地、睇相占卜等等建議此起彼落。

 

(Shutterstock)

 

　　所謂夜市，廣義來說是泛指整體夜間經濟，狹義則是指地攤經濟，例如廟街或六七十年代的大笪地。因此，我們首先要搞清楚為甚麼香港沒了夜市？夜間經濟為甚麼沒聲沒色？我認為至少有兩大原因。

 

　　第一，疫情三年的確改變了港人的生活模式。現在我們下班便回家吃飯，和家人共享天倫；加上網上平台發達，我們可以窩在家裏叫外賣、煲劇、看電影，以至網上購物，晚上外出消費的動機低了很多。像我參加那麼多地區活動，九時散席時，酒樓大廳大多只餘兩三枱散客，冷冷清清的。

 

時代進步　不能盲搞大笪地

 

　　第二，地攤經濟沒落，我認為是因為時代的進步。我記得小時候媽媽有帶我去上環新填地、大笪地，去照田雞、食碗仔翅，那是「平民夜總會」，是未發達社會的基層經濟特徵。數十年過去，現在香港已是高度發展、高度規管的城市，社會性質改變，市民對生活環境和衛生要求越來越高，太嘈吵熱鬧是噪音，霓虹光管太繽紛是光污染，小販不能無牌，貨物不能阻街，食物必須衛生乾淨。

 

　　今時今日，我們不能時光倒流走回頭路，盲搞大笪地，反而要想怎樣推陳出新，升級轉型。再者，多賣幾串魚蛋對推動整體經濟沒大幫助，香港要追求高質量發展。

 

搞夜間經濟要針對特定客群

 

　　另一點十分重要，我們要清楚界定搞夜市要吸引哪類客群？哪類人出來消費對夜間經濟最有幫助？真的是早睡早起的爺爺奶奶？「聽朝要返學」的孫仔孫女？當然不是。我認為最有力出來消費的是年輕人、專業人士和海外遊客，未來的夜市要針對他們的喜好和品味來搞，例如大型音樂會、體育活動、主題嘉年華、文藝展覽、電影節等等，要能吸引年輕人出來活動，也能吸引遊客留港過夜，才能帶動消費。香港可以多邀請例如BLACKPINK等國際歌星和內地頂流來香港搞演唱會、見面會，一定超多粉絲捧場，帶旺市面和周邊活動。

 

　　此外，商界、商場是重要持份者。商界反應快、主意多，商場可主動延長營業時間，推出多些晚間消費優惠，泊車便宜一點、看電影便宜一點、食飯購物優惠多一點，我相信有一定吸引力。

 

內地有政策支持夜間經濟

 

　　近年內地多個省市都有政策支持夜間經濟、地攤經濟，不少地方的夜市搞得有聲有色。上星期我到訪佛山，晚上視察了「火出圈」的燈湖西街夜市。燈湖西街本身是商業街，交通便利，位於千燈湖畔，夜色優美，四周張燈結彩，有很多打卡點，有網紅駐唱，攤檔成行成市，食物和貨品花款多，買的賣的主要都是年輕人，大家在湖邊烤串喝酒，好吃好玩。佛山的經濟結構和香港完全不同，人們收入和生活水平都比香港低，加上很多年輕人失業，在夜市擺攤是謀生選擇。附近居民不單不介意晚上那麼熱鬧，甚至會一家大細下樓幫襯，加上遊客，人流自然旺。

 

 

 

　　香港若要搞這類夜市，不論在地區選址、交通配套、牌照規管、光和噪音限制，以至夜市主題、食物和貨品特色，都要靈活處理，才有生機。

 

內地率先調低股票印花稅

 

　　港股近半年表現疲弱，今年1月至7月的日均成交跌至一千一百三十六億元，其中6月的日均成交更跌破千億，只有九百九十八億元。對於如何激活股市，我認為減輕股票買賣的交易成本是可行之法。內地已於8月27日出招，宣布股票印花稅由0.1%減半至0.05%，減幅達50%。我認為香港也可下調股票印花稅，否則港股稅率較內地高出4.2倍，若兩地的交易成本差異持續擴大，「北水」買賣港股的意欲將大減，影響深遠。

 

建議股票印花稅下調至0.1%

 

　　新民黨於今年初提交的《財政預算案》建議書已建議特區政府把股票印花稅由0.13%下調至0.1%。8月17日，新民黨向行政長官提交了《施政報告》建議書，再次建議下調股票印花稅至0.1%，我們認為可帶動交投、提高股票交易的流通性、吸引高頻交易（high-frequency trading）的券商，以及吸引更多企業來港上市。

 

　　我於7月5日的立法會大會提出書面質詢，問特區政府會否下調股票印花稅。財經事務及庫務局局長許正宇回覆指，「若按2022至2023年度股票交易印花稅實際收入作出估算，調低股票交易印花稅稅率至0.1%或0%將令政府減少分別約一百二十三億元或五百三十一億元的財政收入，佔該年度總體收入約2%或9%。」我理解減收股票印花稅將影響庫房收入，因此特區政府非常謹慎，不過我認為股市回暖後有望抵銷對庫房收入的影響，希望行政長官仔細考慮建議。

 

盡快改革創業板

 

　　主板及創業板（GEM）的表現也不理想。2022年，主板及創業板的總成交金額較2021年下跌25.4%，新上市公司數目由2018年的二百一十八宗，下跌至2022年的九十宗。來港上市的海外企業數目不斷下跌，由2020年的十四宗，跌至2023年上半年的零宗。中小企在香港上市成本高、時間長，最終成功上市的中小企很少，創業板由2021年第一季至今，新股上市數目維持在零宗，即是沒有上市個案，反映創業板極需改革，我認為要簡化上市手續，提高透明度，縮短時間，提高效率；或者另設新的融資平台。

 

　　此外，目前國際局勢及地緣政治嚴峻，預料今後歐美資金不容易流入香港，因此特區政府必須洞悉利害，加大力度，積極吸引中東、東盟及其他新興市場企業來港上市，推動證券市場多元化，為香港引入更多資金。

 

　　行政長官剛於8月29日宣布，由財政司司長陳茂波成立「促進股票市場流動性專責小組」，研究怎樣增加股票市場的流動性；期望「小組」接納我和新民黨的建議。

 

樓價下挫　地皮流標

 

　　最後說說樓市。高息環境，新盤低開，樓市低迷不是一天半天的事，根據特區政府數據，截至2023年6月底，住宅樓價已較2021年高位下跌了13%。最近亦有報導指樓價指數已連挫三個月，各類型單位的樓價指數全面下跌，其中面積1722方呎或以上的豪宅樓價指數按月下跌1.89%，面積431方呎或以下的細單位樓價指數也按月下跌1.4%，預料全年樓價指數將下跌2%至3%。

 

　　此外，今年先後有四幅地皮流標，最近一幅因為只有一間中小型發展商入標而且未達底價，因而流標。反映地產商對樓市沒信心。

 

　　雖然政府內部流傳一個說法，指地產商其實不支持特區政府大規模造地，因為會影响他們的土地儲備云云。我認為這說法難以成立，一是因為當地產商手上的地皮用盡，他們也要增加土地儲備的；二是當特區政府要推展巨型項目，例如「北部都會區」要在未來二十年造地三千公頃，也是需要地產商支持的。

 

「辣招」不易撤　調整從價印花稅稅階

 

　　以目前的經濟格局來說，股市樓市均低迷，的確對政府稅收及整體經濟不利。若樓市持續下跌至市民可以「執平貨」的水平，那可能是經濟大衰退，像2003年「沙士」的時候，當然不是社會樂見的。

 

　　社會上有聲音呼籲「減辣」甚至「撤辣」，我則認為打擊炒賣的「辣招」特別印花稅（Special Stamp Duty，SSD）不能隨便撤，但是可推出其他措施激活樓市。新民黨建議調整從價印花稅（Ad Valorem Stamp Duty，AVD）的稅階，凡香港永久性居民首置物業，只要該物業樓價在六百萬元或以下，劃一從價印花稅為一百元，相信可鼓勵更多中產或夾心家庭置業。

 

來港人才置業「先買後繳」印花稅

 

　　另外，為吸引來港人才在香港置業定居，新民黨建議「先買後繳」印花稅，即是，非永久性居民首次置業時，先不用於買樓時繳付首置印花稅，但契約上須在土地登記冊中加上「第一押記」（first charge），待他居港滿七年成為永久性居民，「第一押記」將自動取消。若他未住滿七年便賣樓，那麼他便得繳付該筆首置印花稅。

 

特區政府必須快速應變

 

　　其實不論是股票印花稅抑或物業印花稅的稅階稅率，都是可加可減的，特區政府必須因應市場環境，快速應變，盡快出招激活股市樓市，搞活資本市場，活躍市面氣氛，提振經濟，推進轉型，讓香港邁向高質量發展模式，才是王道。

 

 

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