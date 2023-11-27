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葉劉的地球儀
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27/11/2023

家庭價值慢慢地演變

#立法會 #葉劉的地球儀 #家庭 #婚姻
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    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

　　上星期，很高興獲邀出席香港著名企業家、書畫家施子清博士的88歲「米壽」壽宴，首先要在這裏再次祝賀施博士長命百歲、壽比南山。當晚壽宴氣氛溫馨，施家開枝散葉，兒孫滿堂，整個家族樂也融融。施博士家有四子，施榮怡、施榮懷、施榮恆及施榮忻四兄弟各有所成，在不同的崗位為香港貢獻。現場有嘉賓笑言，施博士基因強大，施氏四兄弟身型樣貌如出一轍，有時難以辨清誰是誰呢。

 

　　施博士做生意的作風勤奮殷實，施家父慈子孝，家肥屋潤，但並不炫富，正好體現中華文化的含蓄內斂，也是中國人傳統家庭價值的模範。

 

　　這讓我想起近日社會上有關傳統家庭價值、婚姻觀念的爭議。雖然有意見力指中國人傳統婚姻是一夫一妻，其實不然。翻翻中國歷史便會知道，中國傳統社會是一夫多妻的，而香港是在1972年《婚姻制度改革條例》生效後，才規定「凡在1971年10月7日或以後在本港締結的婚姻，應含有一男一女自願終身結合的意思，而不應涉及任何其他人士的參與，這些婚姻只可根據《婚姻條例》的規定締結。」即是我們常常掛在嘴邊的一夫一妻制。不過，即使一夫一妻制已實施半個世紀，社會上仍有一些家庭是「有幾房人」的。

 

現代社會講求多元，市民傾向有不同選擇。（資料圖片）

 

　　此外，對於結婚、生子、傳宗接代這些家庭價值或觀念，也是慢慢地在演變。道理很簡單，現今社會複雜多變，現代人生活壓力大，除了結婚生子，現在人們還要考慮事業、經濟、住房問題，生孩子要考慮未來教育，要照料的事情實在很多。

 

　　因此，現在有人選擇不婚，寧可單身一個人；很多人只同居不結婚；也有很多夫婦結婚了但不生育，寧可享受二人世界。相對地，也有一些同性伴侶希望生兒育女，惟有求助輔助生育科技。凡此種種皆在反映，社會對家庭價值、婚姻觀念的看法正慢慢地演變，市民傾向有不同選擇，不能偏執地一成不變。

 

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