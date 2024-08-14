上周五（8月9日），我獲邀為《南華早報》的“Re-defining Hong Kong” Conference擔任主題演講嘉賓。我十分感謝《南華早報》的邀請，讓我有機會分享對「重塑香港(Re-defining Hong Kong)」的看法，這議題很接近我心中所想，現以本文和各位讀者分享我的想法。

最近，中央官員經常鼓勵香港要識變求變、重新定位、勇於再創新，我十分認同，事實上，我們周圍充滿推動改變的催化劑。

香港擁有成功轉型的歷史

過去，香港歷經挑戰，往往都能克服困難，並且轉型、進階，擁有成功轉型的歷史。現在，這城市正身處關鍵的轉捩點，所面對的轉變比過去所經歷的都有更大影響。

在這關鍵時刻，世界正面對重大的逆自由化和逆全球化，這兩大趨勢為中國及其他新興經濟體創造了前所未有的財富。那些由二次世界大戰的戰勝國所創立、原意是維持長久繁榮與和平的組織，則在變弱。貿易規則遭無視，出口管制、補貼和工業政策旨在建設本土經濟(Homeland Economy)，顛倒了舊市場經濟秩序。

由一個超級大國主導的單極世界即將終結

地緣政治方面，由美西方主導的「以規則為本的秩序(Rules-based Order)」或「自由國際秩序(Liberal International Order)」所劍指的價值，正面對日漸強大的質疑。新的地緣板塊或陣營，例如上海合作組織(Shanghai Cooperation Organisation)和金磚國家集團(BRICS)，正在擴充、聚合新成員、強化經濟影響力。

上海合作組織峰會7月在哈薩克舉行，聚焦地區安全、經貿合作、加強人文交流及擴充組織成員等議題。(AP)

簡而言之，由一個超級大國主導的單極世界即將終結，我們將邁向全新的時代。如此一來，超級大國會感到不安、緊張，因為要維持其王者地位而作出的種種行為，會令局勢愈發緊張，拖累發展。

作為細小而高度外向的開放型經濟體，香港站在與境外力量緊密勾纏的最前沿。中國加入世界貿易組織(World Trade Organisation)後經濟起飛，對多方面的專業服務均有龐大需求，香港的服務型經濟隨之翱翔，金融財經、商貿、專業服務、零售及旅遊業均大豐收，房地產市場更是一飛衝天。

國家追求新質生產力，香港需適應變化

現在，中國正擁抱另一種經濟模式——新質生產力。不同於高速增長，新質生產力指整合創新和技術來提高生產力，創造經濟增長。

我認為香港必須重新定位來適應這些變化。儘管地緣局勢緊張，香港應強化在「一國兩制」下的獨特優勢，包括在宣傳和實際工作上均要加倍努力，以及要動員政府內外的龐大資源，加強和北美、歐洲、亞洲和澳洲等傳統發達國家的聯繫。我們不應因為持續的制裁打擊和扭曲的描述，而窒礙與世界的溝通，反而更應透過面對面的對話、無畏的討論辯論，強而有力地說好真正的香港故事。

香港應做好超級聯繫人角色，與世界進行良好的溝通。(Shutterstock)

即使我們難以完全磨滅西方的敵意和恐華症(Sinophobia)，香港仍然應該充分利用對西方文化、價值和規範的了解，以及廣闊的人脈網絡，助力中國建立與西方國家的共通點，減少誤解。

香港過去主打與英語世界打交道，現在香港應適時調整，重新定位，抓準中東、東歐等非英語世界的多元文化和機遇。我們首要提升自身的語文能力，擴闊文化思維，以能和世界各地的人士深入交流、做生意，建立具意義的關係。

香港應爭取主辦第一屆「一帶一路運動會」

我認為國家已為香港提供了很便利的切入點——「一帶一路」。我已向行政長官建議，香港應和其他大灣區城市合作，爭取主辦第一屆「一帶一路運動會」。此外，香港運動員在巴黎奧運取得驕人成績，香港應趁此勢頭，帶頭以體育盛事來和世界建立友誼、加強聯通、激發創新和刺激增長。

說到大灣區，香港發揮著關鍵性的現化代窗口作用。因應世界級交通基建加速融合，在大灣區下一個發展階段裏，香港將受惠於和內地科技企業的合作，在金融財經、法律、專業服務，以至教育、技術相關範疇等各方面，為大灣區其他城市提供更高端、更具價值的服務。

高端人才帶來新思維

香港的開放市場、資訊的自由流動、匯聚國際知名的高等學府，都能吸引國際人才。自去年特區政府簡化程序，推出搶人才計劃，至今共收到340000宗申請，已批出210000宗。截至今年6月底，已有130000位申請者入境香港，反映香港作為人才庫，對高端人才有相當的吸引力。這些新力軍將為特區政府重點推動的科技產業作出貢獻。

特區政府推出搶人才計劃，截至6月底已有13萬位申請者來港。(Shutterstock)

我非常歡迎他們加入香港這個大家庭，相信他們會為香港帶來新的思維、新的角度，擴闊這個城市的面向。他們亦帶來我們未來產業需要的新勞動力。

香港要加速轉型為金融創新中心

作為國際金融中心，香港因為周期性和地緣政治的因素，其融資平台的功用近期有所減弱，但這反而加速香港轉型為金融創新中心。

香港維持在財富及資產管理、保險及風險管理的傳統優勢，並且在綠色債券及家族辦公室方面有長足發展。自去年6月，香港成為中國境內唯一推出發牌制度，以規管貿易、投資和管理虛擬資產的地方。最近亦就訂立穩定幣(Fiat-referenced Stablecoin)發行人監管制度啟動諮詢。香港持續創新及優化金融基礎設施，包括推出「數碼港元(e-HKD)」先導計劃、與泰國開始跨境二維碼支付互聯，以及發展資產代幣化(Asset Tokenisation)市場等等。

香港是中國境內唯一以發牌制度規管貿易、投資和管理虛擬資產的地方。(Shutterstock)

還有，香港仍然是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，對於人民幣國際化有著舉足輕重的作用，透過多項互聯互通計劃，推出更多人民幣計價產品(CNY-denominated Products)，擴大數字人民幣在香港的跨境試點。香港亦有效協助中國及世界其他地方推動電子支付系統，以應對美國濫用美元的霸權式增長。

很多中國科技巨企及製造業集團均在海外設有分部，規模較細的企業則力爭直接在海外發展業務，反映中國依然投入於全球化進程，香港則有能力協助國家企業「走出去」，這是很好的定位。

香港的「與別不同」，為國家作出很大貢獻

香港從來都是中國不可分割的一部分，我們對於香港的身份認同沒有疑惑。我們喜歡的點心、功夫、月餅、舞獅和大戲，都源於祖國。從地理上來說，香港是中國的南大門，香港和深圳的分界線只是行政措施。過去150年來，香港主要是和西方打交道，如今透過《基本法》的承諾和保障，香港是中國境內一個「與別不同」的地方！香港擁抱普通法制度，具穩固的法治基礎，有《基本法》保障人權、自由，而且是國內最具國際化氛圍的城市。香港的「與別不同」，為國家作出很大貢獻，「一國兩制」的成功實踐，更是為世界作出貢獻！對於「重塑香港」，香港要做的就是更堅定地、更主動積極地，推動國家深化改革和現代化發展。這條道路不會平滑無阻，我們已經準備就緒！