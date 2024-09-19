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葉劉的地球儀
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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

19/09/2024

考察寧波港口，借鑑新質生產力發展契機

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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

Photo: 圖片由作者提供

　　早前，我趁著行政會議和立法會休會，率領新民黨立法會議員、區議員、青年黨員，以及海上絲綢之路協會成員等一行人，先後到廣西、浙江和寧波等地考察。考察目的包括了解內地高端製造業的最新發展情況，如何有效運用新質生產力，以及參觀當地高度自動化的港口。兩次的考察行程均十分豐富，我們獲益良多，對香港如何邁向經濟高質量發展有深刻啟發。

 

桂林「溢達紡織」開發綠色生產自動化技術

 

　　8月初，我們考察團首先到訪廣西，在桂林參觀「溢達紡織」，了解當地如何推動企業綠色轉型。桂林是以山水甲天下為號召的旅遊城市，近年日益重視生態保護，積極鼓勵工廠遷離灕江，以推動綠色旅遊。

 

桂林「溢達紡織」致力於綠色轉型

 

　　溢達紡織的轉型歷經多個階段，由50年代「大躍進」時期創立的桂林棉紡廠開始，到90年代隨著國家經濟起飛而易名桂林銀海紡織，再經歷了千禧年代的「棉紡壓錠」政策，捱過減產裁員，直至2011年，香港溢達紡織將之併購重組。之後，溢達紡織致力開發綠色生產自動化技術、創新污水處理技術，並把新疆其中一個廠房轉型為創科企業孵化中心，吸引初創企業落戶，以支持國家的發展策略。

 

柳州「五菱汽車」成功轉型生產電動車

 

　　我們亦到訪柳州市這個中國西南部的工業重鎮。2023年，柳州市便創造了廣西七分之一的經濟總量及四分之一的工業產值。汽車製造業是柳州工業的第一支柱，我們參觀了前身是柳州拖拉機廠的「五菱汽車」電動車生產基地。80年代，柳州拖拉機廠產能過剩，從生產拖拉機改為轉產縫紉機和棉織機，再極力籌劃開發微型汽車，並於1984年成功研發第一部五菱牌LZ110輕型貨車。

 

 柳州「五菱汽車」的生產線已全部自動化，大幅降低營運成本。

 

　　神車「五菱之光」則是內地首款在不安裝安全氣囊的前提下，通過「正面碰撞乘員保護」測試認證，並依照國際最先進汽車技術規範全面測試驗證的車型，獲《福布斯》雜誌評為「地球上最重要的一款汽車」。隨著國產電動車市場興起，五菱汽車掌握契機，位於柳州的「上汽通用五菱寶駿生產基地」的生產線已全部自動化，基地的營運成本大幅降低30%，同時大大提升生產力。

 

「GDP萬億城市」寧波

 

　　9月初，我們一行人走訪浙江的第二大城市——寧波。寧波是中國東南沿海重要的港口城市，陸域總面積9816平方公里，海域總面積8355.8平方公里；建設了經濟技術開發區、前灣新區、甬江科創區、高新技術產業開發區和石化經濟技術開發區等多個重點區域，也是國家自主創新示範區；舟山港的貨物吞吐量更已連續15年居全球首位。2023年寧波的地區生產總值達1.64萬億元人民幣，是浙江兩座「GDP萬億城市」之一；各項產業發展致力推動新質生產力，非常值得香港借鑑。

 

「吉利汽車極氪智慧工廠」展示未來感

 

　　汽車製造業，包括新能源汽車、智能網聯汽車和核心零部件，是寧波的重點產業定位，因此我們的重點行程之一是參觀「吉利汽車極氪智慧工廠」。極氪ZEEKR一字，是以Generation Z（Z世代）的Z和Geek（極客）合成，從品牌命名已能看出未來感。作為浙江首批未來工廠項目，極氪智慧工廠已全面智能化、數字化，推動智能出行，聚焦具前瞻性的技術開發。我們參觀的生產線，一條生產軌道可根據智慧程式同時組裝不同的汽車型號，例如可在組裝SUV車輛、轎車或其他型號汽車之間調動，生產力大大提高。這比起我30年前參觀的加拿大通用汽車廠，一條生產軌道組裝一款汽車型號，技術發展不可同日而語。

 

　　當日廠房展示了一台售價大約29萬元人民幣、年生產30萬輛的轎車新品，外型非常豪華時尚，叫人印象深刻。合作伙伴方面，極氪非常重視「極氪生態圈」(ZEEKR Ecosystem)，芯片生產商NVIDIA、德國工程及電子業務公司BOSCH、海康威視數字技術股份有限公司(HIKVISION)、電動汽車電池生產商寧德時代(CATL)等，均是其合作伙伴，反映極氪網絡布全球。

 

　　上述柳州「上汽通用五菱寶駿生產基地」和寧波「吉利汽車極氪智慧工廠」，均已全面採用自動化、數字化的智慧型生產技術，對於提高生產力，稱得上有質的飛躍。此外，兩者均具備土地、投資及人才三項發展因素，即是生產基地佔地夠大、企業願意投資科研開發技術，並且有具魄力的領導及先進技術人才。今時今日，若只滿足於代工，又或者只求賺快錢，成就不了大事業。香港要推動再工業化，邁向新質生產力的發展層次，一方面要促進傳統製造業升級轉型，另一方面要整合最新科技創造更大價值，吸引高端製造業落戶，作長遠投資。

 

寧波舟山港口高度自動化

 

　　是次考察的另一個重點行程是走訪「世界第一大港」——寧波舟山港口。舟山港有19個港區，我們視察了北倫港和梅山港。舟山港海岸線全長達170公里，是中國最古老也是最先進的港口之一，擁有百多座深水泊位的特大型泊位群體，形成綜合性國際深水大港。2023年，舟山港的貨物吞吐量達13.2億噸，連續15年居全球首位；集裝箱吞吐量則有3530.1萬標準箱(TEUs)，連續6年世界第三；集裝箱航線共有302條，其中包括遠洋航線142條。

 

 

舟山港去年貨物吞吐量達13.2億噸，連續15年居全球首位。

 

　　我們印象中需靠人手操作、人員汗流浹背的傳統貨櫃碼頭業景象，在舟山港找不著一絲痕跡。舟山港的運作高度自動化，比起我以前參觀過的港口都要先進，作業人員都是在空調辦公室內對著控制台操作。視察當日，便見大量無人駕駛貨櫃車絡繹不絕穿梭往來，反映其貨運量何其龐大。而且當地沒有「土地問題」，仍有大量土地供繼續擴建，發展勢頭正勁。

 

香港作為國際航運中心急需轉型

 

　　一個港口要成功發展，必備船、貨、地三大元素，即是要聯繫大量航線，有船泊岸卸貨；要接近生產貨源；更要有大量土地擴充發展。舟山港就擁有這些條件，而香港定位國際航運中心，貨櫃碼頭業要如何升級轉型，以適應地緣政治變化、全球產業鏈重組及航線調整等挑戰，需要深刻思考。

 

　　港口發展需要超長遠規劃，相對於依賴企業投資，我認為特區政府應盡快研究未來20年或更長遠的全球供應鏈及航線重組趨勢、貨櫃吞吐量走勢，評估香港對貨櫃碼頭用地的需要，亦要研究香港港口可否轉型成倫敦那樣的高端航運服務中心，專注從事海事法律、海事保險、海事仲裁及船舶管理等高價值航運服務，在「自由港」、「補時港」這些定位之上，加強與舟山港及大灣區港口的戰略分工。

 

　　此外，我建議盡快成立專門管理港口的法定機構港口管理局，好像機場管理局那樣，為港口發展及碼頭用地作長遠規劃，制訂香港航運業路的清晰策略定位，與五間碼頭營運商統籌對接，處理空置的貨櫃碼頭用地或協助營運商升級轉型，長遠鞏固香港國際航運中心的地位。

 

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