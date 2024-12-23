港官應細讀《史記》魏信陵君救趙

我是在香港舊教育制度下長大的，那時候未有新高中學制，我最懷念在聖士提反女校求學時，讀了很多中國歷史經典故事，《史記》、《左傳》和《戰國策》都有讀過，印象深刻的其中一篇是《史記．魏公子列傳》。今日再讀「魏信陵君救趙」，頓覺當時形勢和今天相似，鑑古知今，故事中應對危機的思維策略，值得今天治港者、為官者、擔任公職者參考反思。

趙國勢危魏信陵君挺身

「魏信陵君救趙」的時代背景是戰國末期，秦國積極吞併六國，勢要一統天下，各地戰事頻繁。其中，秦國大破趙軍於長平之戰，坑殺趙降卒四十萬，並進兵圍趙首都邯鄲，趙國勢危，列國形勢亦十分緊張。

魏國信陵君，名無忌，亦稱魏公子，是「戰國四公子」之一；其兄長是魏安釐王，其姊則嫁予趙國丞相平原君為妻。當時秦兵壓境，趙國向有姻親關係的魏國求援，惟魏安釐王怯於秦國氣盛，不敢進兵，只是命令將軍晉鄙守鄴駐防。信陵君則意識到魏趙兩國唇亡齒寒，自行湊拼百輛戰車，計劃挺身救趙。

成大事要廣納人才引領驅動

信陵君以愛才聚才、禮賢下士、納得食客三千著稱。當時他聽聞有位年過七十的隱士侯嬴，在大梁夷門做守門小吏。信陵君拜訪送禮，但侯嬴不接。信陵君特意大排筵席，並且待賓客到齊後，才親自驅馬車去夷門接侯嬴，並特意空出馬車左邊的上座，虛位以待。侯嬴考驗信陵君，果然登車便直接坐在上座；之後又著信陵君載他去街市找屠夫朋友朱亥聊天。信陵君不單照做，還手執馬韁在一旁耐心等候，並無不悅，靜待侯嬴聊完天再一起赴宴。自此，信陵君禮賢下士、作風謙遜的美名不脛而走，在往後「竊符救趙」一事中，侯嬴的計策發揮了關鍵作用。

信陵君禮賢下士，終招得隱士侯嬴為其效力。（網上圖片）

信陵君對侯嬴信任有加，接受其獻計，反映為官者要成大事，除了要自身有擔當，更要懂得禮賢下士、廣納人才。正如國家主席習近平經常強調「人才是第一資源」、「人才引領驅動」、「全面提高人才自主培養質量，著力造就拔尖創新人才，聚天下英才而用之」。近年特區政府積極推出措施「搶人才」，高端人才通行證計劃、科技人才入境計劃、優秀人才入境計劃，以及新資本投資者入境計劃等，方向正確，初見成效。未來特區政府須著力留人才、聚人才，同時亦要積極培育本地人才，大家一起貢獻香港。

侯嬴獻計竊符救趙

回說信陵君湊拼百輛戰車，打算親自上場與秦軍一戰，卻遭侯嬴阻止。侯嬴認為信陵君挺身犯險只是送死，救不了趙。侯嬴獻計，首先要取出魏安釐王的虎符（兵符），才可憑虎符往前線要求將軍晉鄙交出兵權。第二，虎符藏於魏安釐王卧室，只有寵妃如姬知道收藏位置。信陵君曾為如姬報殺父之仇，侯嬴著信陵君找如姬盜符報恩。第三，侯嬴再著信陵君把屠夫朱亥帶上，若晉鄙不肯交出兵權，朱亥立即殺之。第四，侯嬴承諾，若大事得成，他必自刎成就其義勇精神。聽罷侯嬴的計策，信陵君便哭了，因為他預料無辜的老將晉鄙不會交出兵權，這等於必須殺了他才可。

信陵君逐步行事，如姬成功竊符。信陵君帶著虎符到鄴見晉鄙，晉鄙果然不肯交出兵權，朱亥隨即以鐵椎將之擊斃。侯嬴信守承諾，在北鄉自剄。信陵君奪得兵權後，挑選八萬精兵進軍，楚國亦適時派兵支援，在魏、楚、趙三軍合力下，秦軍投降。信陵君成功解除趙國邯鄲危機，不過自知竊符有罪，即使得到魏安釐王原諒，信陵君往後十年留在趙國，沒回魏國。

信陵君通過一連串特事特辦的計劃，解除了趙國邯鄲危機。（網上圖片）

大爭時代需有擔當銳意改革

我認為「魏信陵君救趙」有另一啟示：若要在大爭的時代成就大事，就得用非常手段，不能因循守舊，只談先例，拘泥程序，躺在舒適圈內難以有所突破。晉鄙謹守崗位，卻欠大局思維，最終成了大計劃的絆腳石。

國家主席習近平聽取行政長官李家超述職報告時（12月13日）明確指示：「特區政府要團結帶領社會各界，銳意改革，奮發有為，積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢，在創新創造中推動香港由治及興。」之後在慶祝澳門回歸祖國廿五周年大會上（12月20日）發表講話時再強調，要「搶抓機遇、銳意改革、擔當作為，更好發揮『一國兩制』制度優勢，不斷開創『一國兩制』事業高品質發展新局面」。

習主席一再強調「銳意改革」，是對特區政府所有官員、行會成員、立法會議員，以至公職人員的重要提醒。不論是身處大爭時代、遇上大國鬥爭，還有特朗普上台的非常時期，抑或是面對千億財赤，我們都要敢於擔當，抱持大局思維、危機意識，行事以政策驅動，破除繁複程序，靈活變通，以新手段謀求新發展。