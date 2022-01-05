核武器、核擴散與核能競賽

聯合國安理會中美英法俄五個常任理事國本周共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，指出「核戰爭打不贏也打不得」，表示不將核武器瞄準彼此或其他任何國家，並重申將為達成全面徹底裁軍的條約而真誠地進行談判。聯合國秘書長古特雷斯對此表示歡迎，強調消除所有核風險的唯一途徑是消除所有核武器。

新年伊始，以往立場相左的五個大國罕見地發表聯合聲明，顯示出五國希望用實際行動降低核戰風險，避免和軍備競賽，彼此增加互信，為將來舉行新的削減核武談判創造條件。雖然1968年誕生的《核不擴散條約》(NPT)只確認上述五國為法定擁有核武器國家，但後來自行宣布擁有核武器的還有印度、巴基斯坦和朝鮮。此外，以色列被廣泛認為已擁有核武。這些變化為展開多邊削減核武器談判增加了難度。

擁核國家增加，安全係數降低

在上世紀的「冷戰」期間，美國和蘇聯均生產了大量核武器，但核子大戰會令交戰雙方都從地球上消失，這種雙向「核威懾」阻止了核戰爆發。但要防止核技術擴散卻並非易事，因為想擁有核武器的國家可以從民用核研究入手，逐步提高其核技術。伊拉克當年購買了法國的核反應堆，聲稱要發展民用核能技術，但以色列認為伊拉克的目的是研發核武器，因此在1981年6月7日派八架戰鬥機將位於巴格達南部的伊拉克核反應堆徹底炸毀。以色列近年來指責伊朗在發展核武器，但至今未對伊朗核設施採取軍事行動。最近，美國是否會重返有關「伊朗核協議」的談判引人注目，而這項協議恰恰是為了限制伊朗的涉核行為，阻止其提煉可用於製造核武器的高純度濃縮鈾。

國際社會一方面對伊朗的核能研發不斷設限，另一方面卻對已宣布擁有核武器的印、巴、朝三國「放任不理」。美國及其盟國對這三個國家都實施過不同程度的經濟制裁，對朝鮮的制裁仍未撤銷，但制裁行動無法改變三國已經擁有核武的現狀。鑑於三國均認為他們在核武問題上擁有發言權，五大國的最新聲明可以被看作是為日後修訂《核不擴散條約》提供了一個基本框架。

民用技術進步，中國後來居上

涉及核武的國際環境已發生了巨變，在核能發電領域也出現了前所未有的新局面。1953年，美國總統艾森豪威爾在聯合國大會發表講話，宣布美國將興建核電站，帶頭使用安全清潔的核能。位於匹茲堡附近的美國首座核電站在1958年開始發電，1973年中東危機導致國際油價上漲，美國當時有41個核電項目立項，令核電能力大幅提升。後來雖然經過了「三哩島核泄漏」事故和多次的反核運動，至今仍有55座核電站在美國各地運營，佔全美發電總量的20%，佔美國清潔能源發電量的50%。

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英、法、德、日、加和前蘇聯等國也先後在上世紀五十至八十年代建造了一批核電站，為各國提供了大量清潔能源，但也發生過幾次較大事故，包括前蘇聯的「切爾諾貝利核泄漏事件」和日本的福島核電站泄漏事件。目前運行效果最好的是法國的核電系統，該國70%的電力來自核電，除供應本國外，還賣給意大利。上世紀九十年代中國開始興建核電站時，還在遭受美國的技術封鎖。

1995年10月，中國總理李鵬訪問加拿大，主題是慶祝兩國建交25周年。我當時前往渥太華和多倫多採訪，得知此次訪問的重要議程之一是落實購買加拿大的坎杜核反應堆。此前我已聽錢其琛副總理講過，中國希望購買美國西屋公司(Westinghouse)的核反應堆，因為其技術比較先進，但美國政府不批准。中加雙方在李鵬訪加期間敲定了協議，幾個月後加拿大向中國出售兩個坎杜反應堆，即後來的秦山核電站4號和5號機組，當時這是中加兩國之間最大規模的商業合同。

美國政府多年後放鬆了這一領域的對華出口限制，因為隨著中國核電工業的發展，美國的技術優勢已經不如之前那麼明顯，而且中國與法國和加拿大等國的合作令這些國家的企業受惠，美國企業對本國政府的「政治優先」十分不滿。2006年，西屋公司終於向中國出售了相關技術，而中國企業後來在其基礎上研發出新技術，並且申請到擁有全部自主知識產權的專利。如今中國核能技術在世界上處於領先位置，核能利用率和核電站建設能力是中國的王牌，中國廣核集團還參與了英國欣克利角C(Hinkley Point C)核電站的建設，顯示出自身強大的技術實力。

核電關乎減排，中美另類較量

中國目前有16座核電站的52台機組在運行發電，同時還在加速興建更多核電站，已開工的佔全球同類在建項目大約一半，但要實現中國政府的減排目標，這似乎還不足夠。根據最新數據，到2021年9月底，核電的發電量只佔全國總發電量的5%，近七成的電力仍來自使用非再生能源的火力發電。

在太平洋另一側，拜登總統提出2035年美國要做到發電不再產生碳排放，為此，美國政府正推動重啟核電建設，但拜登的巨額新基建計劃尚未獲得國會批准。中美均為碳排放大國，也都決定利用核能推動實現減排目標，因此考驗兩國經濟實力與執行能力的「核能馬拉松」值得我們密切關注。