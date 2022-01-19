拜登外交團隊的「大使荒」　

美國總統拜登上任整整一年，外交上缺乏建樹，最大的敗筆是從阿富汗倉促撤軍，導致喀布爾機場出現混亂，令恐怖分子得以發動襲擊，造成美軍官兵遇難身亡。對於外交上的失利，拜登及其國家安全團隊應負最大的責任，但少數共和黨參議員也應負責，因為他們利用議事規則阻撓拜登提名的駐外大使和國務院高官獲得參議院批准，導致出現「大使荒」，嚴重影響拜登政府開展正常的外交工作。

舉例來說，儘管拜登一直強調中美關係的重要性，把中國當作美國的最大對手，但他上任七個月才正式提名前副國務卿伯恩斯出任駐華大使，之後共和黨參議員又拖了四個月，直到去年12月中伯恩斯才正式成為駐華大使，但他至今尚未赴任。特朗普任命的上一任駐華大使布蘭斯塔德早在前年10月初離開北京，長時間缺少大使，肯定不利於改善中美關係。

共和黨參議員藉機「勒索」

《經濟學人》雜誌日前報道，在190個美國駐外使館中，仍缺68位大使，一個月前與伯恩斯一起獲得參議院確認的有30多位大使，包括駐日本大使和駐歐盟大使。但在與美國關係密切的德國、英國、意大利、印度、韓國、沙特、阿聯酋、卡塔爾等國，目前都沒有美國大使，而且美國國務院也缺少主管近東事務的助理國務卿、主管國際安全與核不擴散的助理國務卿和主管軍備控制的助理國務卿。造成這一尷尬局面，主要是因為少數共和黨參議員為自身利益而阻撓參議院確認拜登提名的大使人選。按照法律規定，政府高級官員和駐外大使需要在參議院的聽證會上獲得確認。

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按照《經濟學人》的統計，共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)、盧比奧(Marco Rubio)和霍利(Josh Hawley)利用議事規則拖延了幾十位大使的聽證程序。他們先後提出外交政策上的各種要求，逼拜登政府做出讓步，然後才同意開會確認一批大使。這樣做純粹是濫用權力借題發揮，目的是顯示出他們在外交事務上的強硬立場，而搞這種「形象工程」主要是為他們日後競選總統鋪路。克魯茲和盧比奧均曾參加2016年總統大選的共和黨黨內初選，雖然當時敗給了特朗普，但兩人都剛過50歲，有實力也有意願日後再次問鼎白宮。這種自私的做法無異於「政治勒索」，雖然有可能為他們在共和黨右翼選民中贏得掌聲，但卻打擊了拜登政府的威信，最終受損失的是美國的外交努力和國際形象。

捐巨款獲提名利益交換

按照美國慣例，大選結束後駐外大使要遞交辭呈，以便新當選的總統能任命自己的人出任大使。大部分駐外大使來自美國政府的外交系統，屬於職業外交官，他們當中很多人會被新總統留任。而一些重要國家的大使則留給總統信任的知名政客(前駐華大使尚慕杰是落選的民主黨資深參議員)或總統的老友(前駐澳洲和日本大使湯姆．希佛是小布殊的老友兼生意搭檔)。

另有一些人被提名出任美國駐外大使主要是因為他們在大選期間做出的貢獻，例如向總統的競選工程捐了很多錢或者牽頭籌集到大筆款項。這種「論功行賞」的錢權交換是美國政壇由來已久的「潛規則」，是某些富豪追求名利的一條「捷徑」，被視為「肥缺」的大使職位有時還會有多人競爭，這也是華盛頓的「政壇一景」。

名氣大貢獻多「當之無愧」

拜登上個月還提名卡羅琳．甘迺迪出任美國駐澳洲大使，這位已故總統的女兒曾被奧巴馬任命為駐日本大使，這次將再到美國的盟國擔任大使。在二次大戰中，約翰．甘迺迪曾參加在太平洋的對日海戰，受傷後被所羅門群島人和澳洲人及時搶救，得以保住性命。卡羅琳表示，如果獲得參議院確認，她將努力工作，報答當年拯救他父親的人民。

另一位獲提名做大使的女士是華裔前花樣滑冰世界冠軍關穎珊(Michelle Kwan)，這位五次世錦賽冠軍、兩枚奧運獎牌獲得者多年來一直積極參與民主黨的活動，用她的名氣幫民主黨籌款和爭取選民，因此被拜登提名出任駐加勒比海小國伯利茲的大使。

美國的外交政策由總統主導，但需要外交官去具體落實。缺少一線領軍人物，會給每一場戰鬥增加難度，所以拜登政府上台一年來在外交領域「雷聲大，雨點小」不足為奇。