美國高院審大案，法官漸露「本色」

美國各界都在關注聯邦最高法院不久將做出的一項重要裁決，這宗案件涉及密西西比州一項法律，禁止懷孕超過15周的婦女墮胎。上周六(22日)是最高法院對「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)做出裁決的49周年紀念日，1973年的這一裁決將婦女墮胎合法化，但相關的爭議與挑戰卻層出不窮，而最高法院新的裁決將影響美國婦女的墮胎權利。

按照美國現行的法律，懷孕24周以內的婦女都可以合法墮胎，但密西西比州的法律將懷孕時間限制在15周內，而得克薩斯州的類似法律則進一步限制為6周內，這幾乎是剝奪了婦女墮胎的權利，因為醫生說很多婦女在懷孕6周時還未必意識到自己懷孕了。如果高院的裁決確認了密西西比州的法律，則其它州也可以自行制定類似的法律，從而令婦女在有些州幾乎無法墮胎，客觀上意味著Roe v. Wade這一歷史性裁決已名存實亡。

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共和黨控制高院，特朗普任命三人

各界普遍預期最高法院會做出限制墮胎權利的裁決，因為目前的九位大法官中有六位是共和黨籍總統提名的，他們被認為是「保守派」，傾向於限制或反對墮胎。民主黨總統提名的「自由派」大法官只剩下三名，這種六對三的局面是幾十年來少見的，在很長時間內保守派對自由派都是五比四，而且保守派中有一位比較溫和，因此雖然遇到過多次挑戰，但Roe v. Wade的裁決仍能維持近50年。

較為重大的轉變出現在2016年，當年2月「保守派」大法官斯卡利亞(Antonin Gregory Scalia)去世，奧巴馬總統提名聯邦法官加蘭(Merrick Brian Garland)填補空缺，但控制參議院的共和黨參議員利用議事規則加以阻撓，擱置了參議院對加蘭的聽證確認過程，讓大法官的職位懸空(加蘭現在是拜登內閣的司法部長)。按照程序，大法官候選人必須得到100名參議員中至少60人的贊成才可獲得確認，而多年來兩黨之間的差距不超過五票，因此有一方反對就難以獲得確認。

在幾個月後的總統大選中，共和黨的特朗普打敗了民主黨對手希拉里．克林頓，他就任總統後提名戈薩奇(Neil McGill Gorsuch)出任大法官，但遭到民主黨參議員的反對，這等於是重演了共和黨阻撓加蘭獲提名的一幕。2017年4月，參議院共和黨領袖麥康奈爾(趙小蘭丈夫)利用該黨擁有過半數議員的人數優勢，成功修改了參議院的議事規則，在投票表決中獲得51張贊成票就可以得到確認，這樣戈薩奇被共和黨「保送」進入最高法院。特朗普後來又有兩次機會提名大法官，新加入的大法官令保守派在最高法院擁有絕對優勢。

改規則放棄協商，為私利不顧後果

雖然出現了六對三的局面，但至今未見到最高法院的裁決出現特別明顯變化，這是因為一直沒遇到帶有強烈意識形態色彩、關係黨派利益的典型個案。這次密西西比州的案子將讓最高法院露出「本色」並檢驗黨派政治對司法制度的影響，因為墮胎權是兩黨爭議最大的熱點之一(其他熱點還包括管控槍支的立法和同性戀權利等)。兩黨政客都聲稱自己的立場正確，共和黨人主張pro-life(要維護每一個生命)，民主黨人高喊pro-choice(婦女有權自己做出選擇)，而且「決不能讓婦女失去墮胎的權利」是總統大選時民主黨的拉票口號，強調「總統可以改變最高法院，這關係到婦女的墮胎權」。年復一年，日復一日，喊了多年之後，這次狼真的來了。

一些民主黨人對最高法院即將做出的裁決感到焦慮，他們無法靠示威抗議來影響大法官們的決定，但民主黨人自己也需對今天的局面負一定責任，因為是民主黨人利用人數優勢率先改變了參議院確認聯邦法官的程序。2013年奧巴馬提名多位聯邦法官候選人，但共和黨參議員利用議事規則阻撓他們獲得參議院確認。於是只掌握五十五票的民主黨追求短期利益，在參議院多數黨領袖里德(Harry Reid)帶領下放棄協商與妥協，用實力「碾壓」對手，強行修訂議事規則，令聯邦法官候選人得到51票就能獲得確認。這在當時被稱為使用「核武器」(nuclear option)，因為它破壞了原有的程序，日後共和黨也可以照樣對付民主黨。果然，四年後共和黨修改了參議院有關最高法院大法官獲確認的議事規則，而且獲得更大利益，因為特朗普提名的三位大法官都只有四、五十歲，按照正常情況，大法官一般都在80歲以後退休，所以預計30年內「保守派」都將在最高法院佔多數。

出新招增加法官，無原則破壞民主

考慮到最高法院的權力及其判決的影響力，民主黨人明白保守派長期主導裁決可能給自己一方帶來損害。於是，有些只想維護黨派利益的民主黨人建議，趁著民主黨控制參眾兩院和白宮，迅速修改法律，把最高法院的大法官人數從9人增加到13人，從而確保民主黨能奪回控制權。這種為了一己之私不講原則且破壞民主的提議實在可恥，但美國確實有這樣的無恥政客。讓他們難過的是，拜登上台後的執政表現太差，根本無力改變最高法院內的政治格局，所以那些利欲熏心的民主黨政客如今唯有暗中興嘆。