谷愛凌的成長軌跡能複製嗎？

出生在舊金山的中美混血兒谷愛凌，在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台項目為中國代表團奪得金牌，在中國內地人氣飆升，刮起一股「谷旋風」，同時也引發海內外媒體和民眾的網上熱議。海外媒體對她的國籍問題窮追不捨，因為她生長在美國，16歲以前代表美國參加國際比賽，之後轉為代表中國參加國際比賽。中國內地的媒體和網民除了讚揚谷愛凌技高貌美為國爭光，更關注的是她全面發展的成長軌跡，探討是哪些因素讓這個18歲女生如此優秀，既能用挑戰極限的高難動作贏得奧運金牌，還能用三年時間讀完四年高中，憑近乎完美的SAT成績考入史丹福大學。身處「風口」的谷愛凌在賽場外表現得成熟、大度，給人留下深刻印象。



外媒提問國籍，回答精準得體



早在北京冬奧開幕之前，美英等國的媒體就發表過長篇報導，講述谷愛凌的成長經歷和她在自由式滑雪項目上的優異成績，同時也報導了她從代表美國轉成代表中國的過程。雖然谷愛凌反覆說過多次，她非常感激美國教練和滑雪協會對她的培養，也感謝中國團隊給予她的幫助，但在中美對抗的環境下，想借題發揮的大有人在。霍士電視台的主持人日前與他的嘉賓一起批評谷愛凌「忘恩負義」，還有美國人罵她「賣國」。

(社交網站截圖)



在谷愛淩贏得金牌後的官方記者會上，多位記者輪流提出有關她的國籍和網上輿論的問題。谷愛淩非常有技巧地回答說，我每年都有三成時間在中國，在大跳台上能看到我北京的家，我對中美文化都有了解，也能說流利的中國話。我覺得體育運動是為了團結人們，沒必要扯上國籍問題來分化大家，在中國我覺得我就是中國人，在美國我感覺我就是美國人。



另一位記者問，你想用體育團結人們，但你如何回應美國人在網上對你的批評？谷愛淩的回答是:「我並不能讓所有的人都開心，我只有18歲，我在這裡享受比賽，享受我的生活，我管不了別人是否開心。我在盡我所能，希望用我的行動帶來積極的改變。我知道我是心地善良的，而我做的每個決定都是為了更大的共同利益。如果有人不相信這就是我的初衷，那只能說明他們沒有足夠的同理心去理解別人的善意。」



其實，提問的記者可能非常清楚，按照中國和美國的法律來推斷，谷愛淩應該是沒有放棄美國國籍，但既然她已經取得了中國國籍，符合國際奧委會的規定，她就能夠代表中國參加比賽。記者無非是想從她自己口中證實這一事實，因此谷愛淩這番話雖能自圓其說，但記者不會滿意。然而，從態度到用詞，谷愛淩給人的感覺是坦坦盪盪，心裡怎麼想就怎麼說出來，毫不做作，這對一位剛剛高中畢業的女孩來說是非常難得的。



成長環境寬鬆，母系基因強大



看了一個紀錄片後，我感覺谷愛淩在記者會上說的是實話，因為她平時做事也能為他人著想。那個紀錄片拍的是前年6月，在美國俄勒岡州胡德山冰川雪場，新冠疫情爆發後谷愛淩第一次上山滑雪訓練，此前被逼中斷了四個月。贊助商派人來拍她訓練的紀錄片，可當時山上天氣不太好，跳台有點不安全。「我感覺有點兒壓力，我想做到最好，想滑得精彩一點兒，不想讓他們白來」。用北京口音說這話時，谷愛淩只有16歲，面對惡劣天氣，她想到的是自己如何才能對得起他人付出的努力，這就是她的思維方式和做人態度。



谷愛淩不僅口齒伶俐，中英文都是母語，而且思路敏捷，情商很高，自律性強，能將這些優秀品質集於一身，這在她的同齡人中實屬罕見。因此她讓很多家中有小孩的中國母親著迷，社交媒體上也出現了熱烈的討論。除了各種讚嘆和點評，可能還有一個未說出口的問題，它涉及到家長們心中的終極願景:有可能為自己的孩子複製出類似谷愛淩的成長經歷嗎？



谷愛淩生長在單親家庭，母親谷燕先後畢業於北大和史丹福，外婆馮國珍畢業於上海交大，她們都是有成就的專業人士，但卻沒有一早給谷愛淩制定人生規劃。她們給了她全部的愛，也給了她各種選擇的機會，讓她嘗試不同的體育運動，參加各類課外活動，培養她的氣質和自學能力。谷燕是滑雪教練，谷愛淩從小跟她上山滑雪，但谷燕還讓女兒學鋼琴和芭蕾、學騎馬、練長跑、打籃球、踢足球。為了練滑雪，谷燕開八小時汽車接送她去滑雪場，暑假還帶她回北京參加奧數補習，所以谷愛淩數學成績一直很好。在紀錄片中，谷愛淩說她的競爭之心受外婆影響，因為外婆很好勝，總鼓勵她做到最好，但媽媽並不想讓她做「完人」。考進史丹福是谷愛淩「比到北京參加奧運會更早就定下的目標」，但谷燕卻說，入不入名校不重要，重要的是不能停止學習。



強大的基因造就出優秀的後代，一些望子成龍望女成鳳的家長可能難免有點失落，網上一篇文章的題目道出了這種感覺:「谷愛淩，海澱孩子的天花板」。海澱是清華北大等一流大學和高科技公司雲集之地，也是北京產生高考狀元最多的區，但今天海澱的中學生能像谷愛淩那樣有一個全面發展的外部環境嗎？像她那樣追求理想、保持自我、享受生活？像她那樣實話實說、從容應對外國記者？谷愛淩可能真是一塊天花板，要再往上突破恐怕還需社會進步和幾代人的努力。