美國拉幫結派，催生軍備競賽

白宮上周公布了拜登政府的第一份「美國印太戰略報告」，其核心是加強與盟友和夥伴的合作，更有效地與中國競爭，維護美國在這一地區的主宰地位。換句話說，美國意在拉起民主價值的大旗，用維護自由開放作為口號，拉幫結派圍堵中國，確保美國的政治與經濟利益。



美國將中國作為主要競爭對手的政策始於奧巴馬政府的第一個任期，由國務卿希拉里．克林頓最先提出所謂「重返亞洲」戰略，其後不斷調整和強化這一「兩黨共識」。最初是在中國周邊國家「推動民主化」，試圖拉攏中國的鄰國加入孤立中國的反華陣營，奧巴馬2012年訪問緬甸和2016年訪問越南就是為了這個目的。但美國口惠而實不至，只講「壯大民主力量」，沒有推出促進美國企業投資當地的具體措施，對這些國家振興經濟改善民生無實質性幫助。而中國與東盟國家的全面合作這些年不斷得到深化，最終達成有利各方的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)，挫敗了美國的戰略企圖。



強化遏華島鏈，加劇地區緊張



特朗普上台後調整了方向，推出「印太戰略」這一新說法，涵蓋印度洋和太平洋地區。華盛頓用西方的意識形態劃線，拉攏印度這個「世界上最大的民主國家」，把美日澳印四國對話機制變成一個半軍事聯盟(the Quad)，透過在太平洋和印度洋舉行的聯合軍事演習展現實力。



去年1月12日，在特朗普即將下台之際，美國官方解密了2018年制定的針對中國的「印太戰略框架」，其重點是強化圍堵中國的「第一島鏈」，利用美國與盟國的軍事力量形成對中國的威懾。同時，美國要向印度提供外交和軍事支援，幫助「印度崛起」，設法在經濟和其它領域削弱中國的影響力，包括對抗中國「一帶一路」倡議的相關舉措。



拜登上台後延續了上述政策，進一步鞏固和強化小範圍軍事聯盟，包括英美澳三國組成新軍事聯盟(AUKUS)，由美英兩國向澳洲轉讓核技術，幫澳洲建造核動力潛艇。另外，鑑於菲律賓在南海問題上與中國有主權爭議，美國試圖煽動菲律賓內部的反華情緒，抵銷菲律賓國內反對美國駐軍的聲音，誘使菲律賓擴大與美國的軍事合作，從而加強「第一島鏈」的軍事實力。



美國的這些舉動客觀上正在改變這一地區由東盟十國主導的外交格局。作為域外國家，美國不僅自己插手東南亞事務，而且去年還鼓動北約多個盟友派軍艦到南海做騷，這難免令部分東盟國家產生顧慮，因為區域內出現外部軍事力量只會增加動盪，無助於和平穩定。針對AUKUS的出現，印尼官方曾經表示，澳洲取得核動力潛艇會加劇東南亞地區的安全風險。



域內國家「燒錢」，美歐軍企得利



面對新的不穩定因素，印尼最近採取行動。印尼國防部長普拉博沃上周在雅加達與到訪的法國國防部長帕利舉行會談，雙方簽署了多個重要文件，包括印尼向法國購入6架達索公司生產的高性能陣風戰鬥機(Rafale)，並計劃在今後幾年再購入36架(總共42架)，總值達81億美元。路透社的報道稱，這筆交易將令印尼成為東盟國家中購買法國武器最多的國家(此前是新加坡)。



上周簽署的雙邊協議還包括由法方負責培訓印尼戰鬥機飛行員和印尼向法國購買訓練用的模擬駕駛艙。除戰鬥機外，印尼還同意購買法國Naval集團的技術，在印尼建造兩艘常規動力潛艇。印尼可能還會再增加購買兩艘潛艇和兩艘法國追風級護衛艦，這對Naval集團是一個巨大的喜訊，因為美國和英國幾個月前批准向澳洲轉讓核潛艇技術之後，澳洲取消了向Naval集團購買常規潛艇的合同，令其損失幾十億美元。諒解備忘錄規定，印尼國營造船企業PTPAL將利用法國技術製造鮋魚級潛艇(Scorpene-class)，同時印尼還會購買相關的武器(導彈)。



根據媒體報道，馬來西亞已經購買了兩艘鮋魚級潛艇，而印度則是在2005年購買了法國技術，由孟買的國營造船廠Mazagon製造6艘鮋魚級潛艇。2017年造出了第一艘，不久前交付給印度海軍的維拉號(INS Vela)是第四艘，未來還要再造兩艘。



對法國來說，印尼購買42架陣風戰鬥機的合同意義重大，過往陣風戰鬥機主要銷往中東國家和印度，其中阿聯酋去年12月落單購買80架，總值達190億美元，這是迄今為止陣風戰鬥機的最大一筆外銷合同。這次達索公司在與英國軍火商BAE公司的競爭中獲勝，標誌著法國未來有更多機會向亞洲國家推銷先進武器。



美國已批准向印尼出售36架F-15戰鬥機。 (iStock)



作為世界上最大的軍火商，美國自然不甘落後。五角大樓上周宣布，美國已批准向印尼出售36架F-15戰鬥機，並包括備用引擎、雷達、夜視鏡的訓練和技術支援等等，總價值為139億美元。



多年來，美國通過渲染「中國威脅論」，不斷在印太地區製造新的不安全因素，從而刺激區域內出現新的軍備競賽，使一些並不富裕的國家為了自身安全而不得不額外增加軍費開支，這種「燒錢買平安」客觀上勢必影響部分國家的經濟發展速度，而最終受益的乃是靠出售軍火而發大財的美國及其北約盟友。要說損人利己，看來還是美國最狠。