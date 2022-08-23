  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
威少看世界
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/08/2022

北歐的和諧社會建基於政府公信力

#芬蘭總理馬林 #北歐 #高稅收高福利 #男女平等
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章



　　芬蘭總理馬林(Sanna Marin)在周末參加私人派對，與一眾好友大跳熱舞，顯得很high，被人懷疑曾經吸毒。這段視頻最近在網上傳開後，引發世人關注。馬林承認當時喝了酒，但強調沒有吸毒，所有行為都是合法的。鑑於社會上有人對此提出質疑，馬林上周接受尿檢，結果呈陰性，證明她沒有吸毒。有人質疑她是否還能履行總理職責，馬林對此理直氣壯地回應，星期六沒有公務活動安排，參加派對不會影響工作。難道國家領導人就不能有私人生活？
　

(iStock)

 
主張男女平等，拒絕論資排輩
　
　　馬林與眾不同的生活方式在世界各國領導人當中十分罕見，原因之一是36歲的馬林正處在充滿活力的年齡段，盡情跳舞度周末對她來說太自然不過了。2019年她上任時才34歲，是世界上最年輕的總理，芬蘭人對由年輕人領導國家持開放態度，鼓勵能者上位，無需論資排輩。平等不僅體現在年齡上，涉及到性別也是如此。馬林是芬蘭第三位女性總理，她的19名內閣成員中有12位女性。芬蘭的鄰國丹麥已有兩位女首相，包括現任首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)。另一個北歐國家挪威也誕生過兩位女首相，其中第一位是布倫特蘭(Gro Harlem Brundtland)，她先後三度出任首相，總共執政超過10年時間。
　
　　女性執政的基礎是北歐國家普遍存在的平等意識，而男女平等則不僅體現在政治領域。在瑞典，法律規定在子女出生後，父母各有240天產假，如果是單親帶孩子，這位家長可以享受480天產假。法律還規定，這240天中父母各有90天可以轉給配偶，比如說，母親休330天，父親休150天。推動男女平等能讓整個社會受益，例如為女性創造更多工作機會，從而增加社會就業人口，創造更多價值。就業的女性往往會在經濟上更有安全感，增加家庭的穩定性，有助社會保持相對和諧，促進經濟發展。
　
民眾信賴政府，繳稅換取社福
　
　　作為發達國家，北歐各國經濟實力很強，國民收入較高，而國內生產總值(GDP)的重要來源是稅收。芬蘭、瑞典、挪威、丹麥四國的稅收佔GDP的40%左右，最高達45%，其中最大的部分是薪俸稅和社會保險供款。政府用這些收入來編織一張巨大的社會安全保障網，提供人們長期必需的健康、教育、養老資源和短期失業救濟。小孩出生以後家長就可以從政府部門領取食品等各種物資，政府還會提供免費的托兒所；不僅小學和中學全免費，大學也基本免費。一旦失業，可以在很長一段時間內領取失業補助金。這樣，大部分人口都能得到良好的教育，身體健康狀態較為理想，從而為國家的經濟發展和社會進步奠定基礎。
　
　　北歐國家的一大特點是公民用繳稅來換取社會福利，這是北歐民眾的選擇。雖然個人收入的很大一部分被國家以稅收的形式拿走了，但這是他們願意的。如果他們對此不滿，完全可以通過民主選舉將執行這一政策的領導人趕下台。這種高稅收、高福利政策建基於民眾信任政府，不擔心政府亂花納稅人的錢，或者政府官員貪污腐敗中飽私囊。政府的公信力是建立在透明、高效基礎上的，是經受過考驗的，這在歐洲以外地區並不常見。
　
各國基因不同，成功難以複製
　
　　北歐國家人口素質較高，社會比較文明，犯罪率較低，人們相互之間有較強的信任感，因此被認為是「有人情味的資本主義社會」，有些學者更將「北歐模式」當作發達社會的樣板。但是，要在其他地區複製北歐的體制卻幾乎不可能，因為北歐有獨特的地理和人文環境。這幾個國家除丹麥之外都屬於地廣人稀，民眾自古以來有敢於闖蕩的冒險精神。同時，北歐各國與外界的聯繫很多，能充分吸收先進的科技知識，保持較高的創造力，推動經濟不斷轉型，始終處在科技進步和產業升級的前列。這些「先天優勢」乃是北歐國家獨有的基因，外國很難將其移植過去。
　
　　1985年我作為中國新聞代表團成員訪問過芬蘭、丹麥、挪威、瑞典四國，那時還是「冷戰」時期，中國的對外開放才剛剛起步，經濟很落後，各方面條件也很差，在富庶的北歐，我見到一個可望而不可即的美好世界。2018年我再次前往北歐四國，表面上看當地變化不大，古老的城堡、華麗的宮殿、令人流連忘返的博物館和美術館，一切似乎都是35年前的樣子。當地人非常友善，給我們指路時耐心周到，而且都能講流利的英語。
　
　　但在政治經濟領域還是發生了很大變化，當年的歐共體已變成今天的歐盟，歐元也成為歐洲27個國家的貨幣。但作為歐盟成員的瑞典和丹麥依然使用各自的克朗，只有芬蘭改用歐元(挪威使用挪威克朗，但挪威不是歐盟成員)。不知道瑞典和丹麥保留自己的貨幣是否完全出於經濟上的考慮，我感覺這當中可能包含了某種國家意識，因為錢幣上的人、物、山、水都是有代表性的，向後代講述著國家的歷史，無形中促進本國文化的傳承，讓特有的基因能延續下去。也許我想多了？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多威少看世界文章

你可能感興趣

#芬蘭總理馬林 #北歐 #高稅收高福利 #男女平等

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk