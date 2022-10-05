志大才疏，英相空懷「鐵娘子」夢





本周一(3日)在英國保守黨年會上，財政大臣關浩霆(內地譯作克沃滕)宣布取消日前公布的「迷你預算案」中針對高收入者的減稅計劃，以回應社會各界的強烈批評。從宣布到撤回不足十天時間，顯示出政府對如此敏感的重大決策缺乏足夠的諮詢和斟酌。自視甚高的關浩霆瞬間聲譽受創，在社交媒體上被人當作笑柄；上任未滿一個月的女首相卓慧思(內地譯作特拉斯)雖依然嘴硬，但實際上已威嚴盡失，承受著黨內外多種壓力。不僅反對黨工黨的領導人向她開砲，一些保守黨議員也質疑她的「治國理念」。這份預算案旨在振興英國經濟，但卻起到相反的效果，導致英鎊匯價跌到歷史低點，英國央行被迫出手穩定匯價，投資者更對英國經濟增長的前景失去信心。

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無端減稅有悖常理，惡化財政加劇不公



由於燃料費等生活開支的大幅上漲，英國目前的通貨膨脹率接近10%，為近40年來最高。為了壓抑通貨膨脹，英國央行將加快加息步伐，投資界預料英國的利率將由目前的2.25厘加到明年3月的6厘。對於200多萬正在供樓的英國家庭來說，這實在是雪上加霜。但卓慧思的財政計劃並未向這些中產人士提供亟需的幫助，反而推出減稅措施，廢除年收入高於15萬英鎊的人目前45%的最高稅率，將最高薪俸稅從45%降為40%。這一專為富人度身訂造的減稅方案在社會上引起激烈反彈，因為它會令庫房減少收入，而政府未來的支出卻要明顯增加，這樣做違反常規，完全不合邏輯。



卓慧思多次向英國民眾保證，為減少通脹帶來的壓力，政府將為家庭和企業的能源賬單設定上限，換言之就是由政府提供能源方面的補貼。隨著冬季的到來，發放取暖補助已排上政府日程。關浩霆曾表示，估計從本月開始的半年內，政府在這方面的支出會達到600億英鎊。但「迷你預算案」卻要以犧牲庫房收入的方式幫富人減稅，而且還要取消上屆政府制定的將企業所得稅從19%提升至25%的增收方案，勢必令政府的財政收入大幅減少，從而嚴重削弱政府提供社會服務和援助基層的能力。「迷你預算案」引發英國民眾集會抗議，連國際貨幣基金組織(IMF)都罕見地發表聲明，批評此舉將加劇英國的社會不公。



經濟專家指出，卓慧思的減稅方案是在照抄過時的「涓滴經濟學」教科書，即鼓勵有錢人將省下的稅金用於擴大投資，以便創造新的就業機會，從而帶動各項需求與消費。這是一套崇尚自由經濟的說法，當年在列根(里根)和戴卓爾夫人(撒切爾夫人)執政時曾經流行過一段時間，但幾十年的歷史經驗證明，富人並未把節省的稅金用於投資，因此無法促進經濟振興。然而卓慧思卻對此堅信不疑，不僅要給富人和大企業減稅，還要取消對銀行家獎金的上限，這簡直就是「倒行逆施」。



國情縱有千差萬別，政府出招大同小異



回顧歷史，在經濟增長出現停頓甚至收縮時，需要政府推出刺激經濟措施來創造就業機會，同時還必須強化社會保險機制，以便令底層民眾能維持正常生活，保持社會的基本穩定。減稅措施只會令政府財政狀況惡化，對支援弱勢群體更加力不從心，加劇社會不公，影響社會穩定，這些都是國際上的基本共識。



自改革開放以來，每當中國經濟出現明顯下行時，政府往往推出新的基建項目，以政府投資拉動需求，創造新的就業機會。美國總統拜登去年上台後，立即提出旨在刺激經濟增長和就業的「重建美好計劃」(Build Back Better Plan)，試圖透過增加政府開支來更新交通、電力、通訊等基礎設施，從而提高美國的競爭力，並創造大量就業機會。這一計劃雖然在美國國會遭遇多番阻撓，但其縮水版本最終還是獲得通過。



中美兩國的國情不同，但政府都是在用有效的公共投入和政策傾斜來支持重點行業，創造就業機會，使經濟增長進入正循環，這就使人更難理解卓慧思領導的政府為何要做出錯誤的選擇。



進退失策信譽受損，勉強執政前景未卜



雖然已經進退失策、公信力受挫，但卓慧思仍「執迷不悟」，堅持要把「迷你預算案」中的其他內容落實下去。然而，要繼續推銷這劑沒人相信的「猛藥」肯定困難重重，萬一再有新的危機出現，她的政府隨時可能垮台。



雖然卓慧思出任首相後立即擺出女強人姿態，開出一劑「猛藥」來振興英國經濟，但事與願違，不僅出師不利，而且元氣大傷。卓慧思明顯是志大才疏，眼高手低，做「21世紀鐵娘子」只不過是她的一個夢。

