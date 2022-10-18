電視劇《王冠》令英國政客不安





英國前首相馬卓安(John Major內地譯作約翰．梅傑)日前嚴厲抨擊電視連續劇《王冠》，指責其中一段內容是「充滿惡意的胡說八道」。他所指的劇中場景是在其執政的1991年，王儲查理斯(內地譯作查爾斯)曾向馬卓安展開游說，試圖令其65歲的母親伊麗莎伯(內地譯作伊麗莎白)退位，由他繼承王位。



除了與查理斯關係良好的馬卓安，另外一些政界人士也對電視劇虛構相關的對話表達了強烈不滿。這些「查理斯之友」認為，新國王剛剛繼位沒多久，這類虛構情節會令公眾對新國王產生負面印象。有人甚至提出抵制該電視劇，也有人要求製作電視劇的美國串流平台奈飛 (Netflix) 特別註明劇中有虛構的內容。



(Netflix網站截圖)



針對英國媒體的大量相關報道，《王冠》的發言人回應說，這是一部以歷史事件為基礎的戲劇作品，公眾對此十分清楚，無需再特別加註。影視藝術界也有人表示，大家都知道劇中有虛構的內容甚至誇張的情節，但這是電視劇吸引觀眾的賣點所在，電視劇畢竟不是紀錄片。



《王冠》的第一季2016年11月問世，而包含上述內容的第五季將於下月9日播出。前四季(40集)獲得普遍好評並奪得多個大獎，為何這一季還未播出就引起「保皇派」人士的猛烈抨擊？



戴安娜之境遇損英王形象



實際上，《王冠》前四季凸出了女王重視自己的職責、做事一絲不苟的一面，這也比較符合事實，她在逝世前兩天還接見了新首相。與此前的同類電影和電視劇相比，王室對《王冠》總體上應該是比較滿意的，因為它塑造的女王形象比較正面。《經濟學人》(The Economist) 在英女王去世後的報道中說:「《王冠》將幫助塑造(公眾)對伊麗莎伯二世的印象」，這部系列劇「基本上是討好奉承她」(It is a flattering portrait - mostly)。



從製作的水準來看，《王冠》堪稱一流，尤其是去年播出的第四季，主要講上世紀80年代英國和國際上的著名事件，包括查理斯與戴安娜的婚後生活和「鐵娘子」戴卓爾(內地譯作撒切爾)夫人長達十餘年的首相生涯。多位演員獲得艾美獎、金球獎等重要國際獎項，包括扮演英女王、戴卓爾夫人和查理斯的三位主要演員。



但《王冠》中的查理斯卻並不討人喜歡(雖然可能很真實)，愛發脾氣，不體諒戴安娜，總想找舊愛卡米拉傾訴心聲。查理斯的政界朋友可能已經對此十分不爽，但因為該劇給女王的形象加了分，而去年播出時查理斯仍是一位不知何時可以繼位的70多歲老王儲，所以他的朋友即使想說幾句「公道話」，也不方便出聲。



這次新劇還未播出政壇元老就「挺身護主」，至少可能有三個原因。一是可以利用劇中一個虛構的場景發起聲討；二是查理斯已經繼位，「維護國王形象」乃政治正確；三是查理斯在新一季的形象可能更差，因為這10集的內容包括他與戴安娜的感情出現危機，兩人離婚，戴安娜1997年因車禍身亡，英國民眾對王室安排戴安娜葬禮的冷漠態度極為不滿。雖然事件已過去了四分之一世紀，但人們沒有忘記戴安娜。多數英國民眾始終喜愛或同情戴安娜，而對查理斯在兩人婚姻中的角色則保留著負面印象。顯然，戴安娜是查理斯「繞不開的那道坎」，公道自在人心，不會隨時間而改變。



馬卓安對香港有重大影響



現年79歲的馬卓安是英國在世最年長的前首相，卸任之後相對比較低調，很多人不記得或者完全不知道他執政期間做出過兩項決策，直接影響香港回歸前後的各項發展。



第一項決策就是他以首相的身份在1991年9月到北京訪問，代表英國與中國簽署《關於香港新機場建設及有關問題的諒解備忘錄》。當時的啟德機場已不能滿足香港的航空需求，在大嶼山填海興建新機場及通往市區的相關交通配套設施刻不容緩，若要按照被稱為「玫瑰園計劃」的總體方案展開工程，港英政府需要舉債，而還款期將跨越1997。如果中國政府不同意這一計劃，將來的特區政府就不會繼續還債，各國銀行也就不會提供貸款，令工程無法開展。中方堅持這一項目不能給特區政府留下大筆債務，一定要預留一筆資金。經過談判簽署的這份備忘錄，為香港回歸後的繁榮穩定奠定了基礎。



馬卓安訪華也是迫不得已，因為當時西方陣營仍在制裁中國，主要國家的領導人都不敢去中國訪問。馬卓安需要為英資公司在「玫瑰園計劃」中賺取利潤「保駕護航」，因此訪問北京屬於名正言順，但在客觀上此行也為其它西方國家領導人訪華鋪平了道路，這正是中國要求在北京簽署諒解備忘錄的原因。



當時我是一線記者，採訪中印象最深的就是9月3日晚的記者招待會。我們在離釣魚台國賓館不遠的香格里拉大酒店宴會廳等候，當時馬卓安在釣魚台出席晚宴。他比預定的時間晚到了，從面色看肯定是喝了不少酒。馬卓安一開場就說，來北京是為了簽署諒解備忘錄，沒有它就沒有香港新機場，香港的發展就會受制約；有了它香港可以確保會有新機場，香港將繼續是世界金融和貿易中心。能達到這個目標，讓我覺得不虛此行。聽了這番話，我感覺他是在為自己辯護，針對的是西方國家反對他訪華的那些人。



馬卓安的第二項決策是提名落選的保守黨政客彭定康出任末代港督，在回歸之前與中國政府周旋，其結果大家都很清楚，我就不在此多講了。馬卓安做出的這兩個決定都是為了維護英國的利益，同時在客觀上也對香港產生了深遠的影響，尤其是後者。這大概是他當年沒有料到的。



