上周末在家看乒乓球世界盃比賽的現場直播，中國隊名將馬龍與王楚欽對陣，爭奪決賽權。22歲的王楚欽正處於球技上升期，幾乎打遍天下無敵手，因此一開打就連贏三局，眼看再贏一局就能取得勝利。但34歲的馬龍不僅經驗豐富，而且鬥志頑強，一分一分往回追，最後連扳三局，顯示出驚人的定力與韌力。在決勝局中，王楚欽險勝體能處於下風的馬龍，為這場超水平的比賽畫上句號。





(CNS)

在河南新鄉的賽場內，很多馬龍和王楚欽的粉絲不停地為自己的偶像打氣，有一幕讓我印象深刻：「馬龍，加油」聲中，看台上有幾位粉絲舉起馬龍的海報和只有GOAT四個大寫英文字母的標語牌。雖然難以判斷觀眾當中有多少人知道這四個字母的含義，但舉起這個牌子顯示出中國粉絲熟悉「全球化操作」，洋為中用，已經與國際接軌。

「史上最佳」實至名歸



GOAT是Greatest of All Time的縮寫，意思是史上最佳運動員，也有人稱之為「最偉大的球員」，常用於形容籃球、足球、乒乓球等項目的超級明星，是粉絲們愛用的口號。誰是真正的GOAT?為甚麼?相關的討論與爭議往往超越國界，比如米高佐敦(Michael Jordan，內地譯作邁克爾.喬丹)、高比拜仁(Kobe Bryant，內地譯作科比.布萊恩特)和勒邦佔士(Lebron James，內地譯作勒布朗.詹姆斯)三人當中誰是NBA 的GOAT?球迷們已經爭了很久，但時至今日仍無定論。

馬龍是當今男乒國家隊隊長，不僅贏得過國際國內所有大型賽事的冠軍，而且還創下乒乓球歷史上的多個世界紀錄，比如2011年到2012年56場國際比賽保持不敗；2015年一年內奪得世乒賽、世界盃、國際乒聯巡迴賽總決賽三大頂級賽事的男子單打冠軍；首位連續兩屆奧運會獲得男子單打金牌的選手並且擁有最多奧運金牌(5塊)。

稱馬龍是GOAT並不僅僅是因為他的球技一流，還因為他具有超越常人的心理素質，能做到隊友口中的「終極自律」。馬龍在國家隊的隊友于子洋向記者表示，「他對自己要求很高，如果要做一件事，其它那些會對這件事有乾擾的因素他就會全部克制和放棄」。他還說，馬龍善於利用碎片時間進行訓練，如果早上十點出發，他就八點鐘去練一陣，中午有一兩小時空閒，他也去練一陣；如果練不了技術就練身體，包裏永遠裝著球拍，拍不離身。這種勤奮與堅持令馬龍在同輩都已退役之後，仍然能夠征戰賽場，與比自己小12歲的隊友鏖戰七局。他與王楚欽的那場巔峰對決，完美地展現出大將風采，無愧於GOAT的稱號。



學好外文洋為中用



世界盃賽場上出現的GOAT口號牌體現了文化的滲透力，各國的文化是互相影響的，閉關鎖國限制交流只會讓自己落後於時代。要了解一種外國文化，最好的途徑就是學會代表那種文化的語言。新聞媒體時常報道，中國內地愈來愈輕視外語教學與水平考試，在一些領域英語的地位正在下降。這顯然是個不好的趨勢，因為學好外語可以增加對外國的了解，對中國的發展和安全至少在兩方面有幫助。

一方面懂外語的人多了，能有更多國人和外國展開交流，促進彼此的友誼，推動中國的經濟發展和科技進步。另一方面，當對方出現不友好甚至反華的苗頭時，中國的決策者可以憑藉語言的優勢，直接透過第一手資料清楚掌握對方政府的態度和民意的變化，不被媒體所報道的片面信息和假象所迷惑，減少對時局錯判的可能性，及時做好必要的準備。因此，政府應當鼓勵年輕人學外語，學好外語，以開放的態度增加官方和民間的軟實力。日本在這方面已經有過很成功的嘗試，今天的日語已融合了大量英語詞彙，這促進了日本人向歐美國家學習先進技術，同時也沒有影響日本人的生活習慣和工作態度，而且還為日本文化增加了色彩。我們不可以這樣洋為中用嗎?



本港範例仍可借鑑

其實，香港同樣有必要重視英語的地位，不僅因為英語是官方語言之一，要讓下一代保持本港在英語方面的傳統優勢，而且因為香港面臨複雜的國際環境，要維護香港的國際金融中心、貿易中心地位就需要有效地與全世界的人溝通。財政司司長和律政司司長等特區高官最近都強調要身體力行，努力講好香港故事，而掌握好英語則可事半功倍，30年前的一次演講證明了這一點。



1992年11月，我在香港做政治記者，採訪主任讓我與一位同事一起去文華東方酒店採訪一個晚餐會，其主講嘉賓是民建聯創黨主席曾鈺成。當時民建聯成立僅幾個月，外界特別是在港的外籍人士很想知道該組織的定位及未來發展方向，曾鈺成利用這一機會用英語詳細介紹了民建聯的理念、定位、架構、人員組成以及未來的基本路向。他講得很透徹，用詞準確，答問也言簡意賅。在場人士比較滿意，他也實現了既定的目標：講好民建聯的故事。這是民建聯早期的一個重要事件，為民建聯和曾鈺成本人帶來一定的宣傳效果，而曾鈺成的英語是取得成功的大前提。



