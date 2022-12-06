明年中美關係會怎樣？

國家主席習近平與美國總統拜登上月在印尼巴厘島的三小時會談，從表面上看似乎緩和了中美之間的緊張關係，但至今卻未見到任何改進雙邊關係的明顯跡象，明年中美雙邊關係的發展會呈現何種局面？

美國對改善雙邊關係缺乏政治意願

改善中美雙邊關係最大的障礙在於美方缺乏政治意願。拜登說過，要為兩國關係「安裝護欄」，意思是雙方需要商討出一套機制，防止因在台灣問題或南海問題上爆發衝突而導致兩國直接發生軍事對抗。在民主黨與共和黨認定的美國對華政策共識中，目前只剩下制裁中國、圍堵中國、防止中國有能力挑戰美國的全球霸權這一條路，並不存在緩和中美關係、恢復正常貿易之類的選項。

自中國加入世貿組織以來，中美兩國的貿易與投資發展順利，體現出兩國經濟互補，互利雙贏，因此中方一直強調，經貿聯繫是中美關係中的「壓艙石」，即雖然雙方在人權等領域存在難以調和的分歧，但雙方都應盡力保持經貿關係的平穩發展，因為這涉及兩國民眾的福祉。一種普遍接受的看法是，只要經貿關係保持穩定，中美關係這艘巨輪就可以破浪前行。但自從特朗普將貿易「武器化」、利用對華高關稅和選擇性制裁來謀求其它利益之後，華盛頓顯然已不再重視中美經貿關係，甚至開始為遏制中國的經濟發展而主動尋求「中美脫鈎」。這一政策性的改變削弱了美國商界影響政府的能力，也使立場較為極端的反華政客越來越有能力利用台灣問題或新疆問題影響甚至「綁架」中美關係的大局。

隨著2024年總統大選成為美國政壇新的聚焦點，拜登政府為表現出對華強硬的立場，明年可能會推出新政策來制裁中國企業或限制對華技術出口。美國眾議院共和黨領袖麥卡錫極有可能在下個月當選眾議院議長，他曾經表示願意去台灣訪問，如果成行，其後果可能比民主黨眾議院議長佩洛西今年8月的台灣之行更加嚴重，會導致兩國關係再度緊張。美國國務卿布林肯昨天（5日）在華盛頓出席《華爾街日報》的活動時被問到這個問題，他拒絕對此作出具體評論，可見這顆殺傷力極大的「定時炸彈」仍有爆炸的可能。

美方的表面功夫最多只能「築底」

按照習近平與拜登達成的共識，布林肯會在下月初前往中國訪問，落實拜登提出的「加裝護欄」。但在涉及中國核心利益的台灣問題上，美方正計劃提高對臺軍售的金額和武器的性能，以「增加大陸對臺動武的代價」。由此推斷，布林肯訪問中國也不可能有明顯的積極成果，正如他昨天所說，「美方願意在氣候變化問題、全球健康問題以及宏觀經濟問題上嘗試與中國合作」。而他也再度表示，目前的工作是為中美關係「築底」，以保持溝通渠道暢通。這番話講得很清楚，從美方的立場來說，雙方有可能展開合作的領域實在不多。

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儘管如此，未來的一個月內，中美雙方仍可能釋放出某些積極的信號，為布林肯訪華營造較為合適的氛圍，但這類宣布可能只是一種姿態，真正能說明中美關係現狀的是一些並不涉及元首峰會的日常「小事」。

大使的處境說明兩國關係的「溫度」

拜登政府的駐華大使伯恩斯今年4月初到任，但過了半年多時間才有機會去外交部拜會中國國務委員兼外長王毅。外交部網站的通報說，王毅10月28日接受了伯恩斯的「到任拜會」，歡迎他來華履新，並「有針對性地介紹了中國共產黨第二十次全國代表大會的主要成果和重要意義」。

與此形成對比的是，王毅在9月3日會見了即將離任的俄羅斯駐華大使傑尼索夫，高度評價他在華期間的出色表現。僅隔兩個多月，11月27日他又會見了剛剛到任的俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫，歡迎他來華履新。王毅表示，「不管國際形勢如何變化，中俄作為兩大鄰國都將推進戰略互信和務實合作，共同維護國際公平正義」。

顯而易見，儘管俄烏戰爭導致世界格局出現了巨大變化，但中美關係和中俄關係的實質並未因此而改變，這是當前影響中國外交政策走向的一個重要因素。