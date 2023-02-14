從「氣球風波」審視危機處理





2月4日美國空軍用響尾蛇導彈擊落中國民用飛艇，引發一場「氣球風波」，嚴重衝擊剛出現緩和跡象的中美關係，其「餘震」引發的「次生災害」迅速浮現，包括美國政府藉機指控六家中國企業協助製造「間諜氣球」，將其列入受管制的「黑名單」，予以封殺。隨後，美國眾議院通過譴責中國「間諜氣球」(spy balloon)侵犯美國領空的決議案，兩黨議員左右開弓，猛烈抨擊政府在事件中「決策欠果斷」，未能及時維護國家安全。這股聲浪對拜登政府構成壓力，客觀上也令美國社會對中國的印象更加負面。美軍隨即改進了對北美上空的監控，戰鬥機也頻頻出動，三天內先後三次用導彈擊落三個類似氣球的不明飛行物，擺出一副「寧可打錯也不漏過」的姿態。雖然這種不計成本只求「政治正確」的做法已遭到一些有識之士的批評，但估計今後一段時間還會繼續下去。



展示「公開透明」，意在引導輿論



在擊落中國飛艇之後，拜登政府以不同形式對外披露美方對事件的處理過程，以及美中溝通的結果，並向大約40個國家通報相關情況，客觀上給人以開放透明的感覺，而實際上是要引導國際輿論，將事件定性為中國「間諜氣球」故意侵犯美國主權，令中方陷入被動。



根據美方高官對新聞界的披露，中國的「間諜氣球」飄到蒙大拿州空軍基地上空後停留在該地，這顯示氣球是可控的，讓美方確信這是一個間諜氣球。2月1日美國常務副國務卿舍曼召見中國駐美使館高級官員朱海泉。下午六點半左右朱海泉抵達美國國務院，布林肯和舍曼向他表示，中國氣球侵犯了美國主權，這是不可接受的，而且會嚴重影響布林肯即將展開的中國之行。美方要求中方將氣球移走，同時美方有權採取措施捍衛國家利益(這句話暗示美方會擊落氣球)。而美國駐華大使伯恩斯也向中國外交部轉達了同樣的要求。2月3日布林肯宣布推遲中國之行，而中國外交部則在當天表示，「中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」。第二天下午，「間諜氣球」被導彈擊中墜海。美國國防部長奧斯汀隨後要求與中國國防部長魏鳳和通電話，但對方未接聽。



美方官員還披露了某些內部決策的細節。例如，對於布林肯的中國之行，政府內部存在不同意見，隨著訪問日期的臨近，布林肯與奧斯汀、總統國家安全顧問沙利文、美軍參謀長聯席會議主席米利等人2月2日開會，經商討之後決定推遲訪問，由布林肯自己宣布。

（istock）



分析這些細節可以看出，白宮在確信中國氣球為軍用性質之後，迅速展開外交攻勢，搶佔道德高地；同時採取軍事行動，擊毀中國飛艇。事件爆發後，美方高官勤奮地向新聞界「輸送彈藥」，甚至在星期天晚上都要召開記者會，爭取令國際媒體充分散播美國的立場，客觀上幫助拜登政府「講好美國故事」，打擊中國的信譽。少數得到授權向媒體披露信息的官員也很有經驗，既不洩露國家機密，又讓記者有「料」可報，拿捏得很準。這是官員素質的體現，也是美國操控國際輿論的典型案例。



中方反應克制，闢謠尚待證據



與美方咄咄逼人的輿論攻勢相比，中方多日的表態都顯得理性克制，甚至有點過於低調。外交部發言人表示，誤入美國領空的中國飛艇屬民用性質，美方擊落飛艇是反應過度，但沒有披露飛艇的具體信息。外交部發言人汪文斌昨天(13日)在記者會上再次表示，「中國無人飛艇誤入美國領空，完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件，中方已多次向美方說明情況，然而美方濫用武力，過度反應，升級事態，違反國際法精神和國際慣例，現在又炒作渲染，變本加厲，以此為藉口非法制裁中方企業和機構，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益」。他還提到，美方的「氣球」非法進入別國領空也司空見慣，「僅去年以來，美方高空氣球未經中國相關部门批准，十餘次非法飛越中國領空。美方首先要做的應當是改弦更張，反躬自省，而不是污衊抹黑，煽動對抗」。



中方昨天披露美方屢次放飛高空氣球進入中國領空、侵犯中國主權，有助於揭露美方的虛偽和「惡人先告狀」，但這尚不足以有效反擊美方對中方的污衊之詞。如果想讓國際社會相信，被擊落的無人飛艇並非美方所說的「間諜氣球」，最有效的方法是提供具體證據。



妥善處理危機，考驗雙方智慧



美方顯然希望借「氣球風波」向中方施壓，並透過控制輿論來詆毀中國，壯大以意識形態劃線的反華陣營，但美方也想避免出現中美意外衝突，希望為雙邊關係「加裝護欄」，因此這場風波不會無休止地持續下去，美方的「大戲」不可能長期上演。從中方立場來看，雖然在經濟領域美國打壓中國企業的政策已不可逆轉，但整體上緩和雙邊關係的緊張狀態還是利大於弊，所以中方會為此而努力。至於如何相向而行，妥善處理這場危機，則要考驗雙方的智慧。首先應該停止互相指責，否則難以心平氣和地耐心溝通，更無法達成雙方都可接受的解決方案。然而從近日雙方的表態來看，我擔心「口水戰」還會打一段時間，而且如果出現新的「火頭」，中美關係將會進一步下滑，前景不容樂觀。

