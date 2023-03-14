中國外交新突破，促成沙伊和解





沙特與伊朗的國家安全高級官員3月6日至10日在北京會談後達成協議，恢復兩國外交關係，並在兩個月內重開雙方使館和代表機構，互派大使。中國促成了這一重要協議的達成，並與沙特和伊朗發表了三方聯合聲明，表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。



（AP圖片）



沙特和伊朗分屬伊斯蘭教遜尼派和什葉派兩大分支，在中東都有舉足輕重的影響力。兩國在2016年斷交後，2021年至2022年曾在伊拉克和阿曼舉行過多輪復交談判。這次在北京達成的新協議有助於緩和中東地區的緊張局勢，受到埃及、伊拉克、阿聯酋、阿曼等中東國家的普遍歡迎，只有把伊朗視為「頭號敵人」的以色列感覺不爽。



沙伊各有所求，協議廣受歡迎



沙特尋求與伊朗改善關係，主要是希望增加自身安全感，促進經濟發展。沙特領導人想擺脫國家經濟對石油和天然氣的嚴重依賴，推出了「2030願景」，著力吸引外資，目標是實現經濟多元化。由於沙特與伊朗在也門內戰中分別支持敵對的兩派，而受伊朗支持的也門胡塞武裝去年曾經用無人機越境襲擊沙特的石油設施，令沙特的安全環境轉差，阻礙了外商到沙特投資。如果沙特與伊朗恢復邦交，伊朗會阻止胡塞武裝用伊朗製造的無人機襲擊沙特，也門內戰也可能實現政治解決，讓鄰國沙特的安全環境得到改善，客觀上助力沙特政府「拼經濟」。



被美國不斷加碼制裁的伊朗同樣希望加強自身安全，加快經濟增長。只有經濟搞上去了，才可能穩定民心，避免反政府聲浪再起。除了安全因素，伊朗與沙特復交還能促進雙邊貿易的發展，減輕伊朗經濟上的壓力。沙伊兩國同意激活1998年簽署的經濟、貿易、投資、技術、科學、文化、體育和青年領域總協議，這對伊朗進一步化解美國的全方位制裁具有實際意義。



會談選址微妙，三方均為贏家



沙特和伊朗接受中國的調停，願意到北京展開最後階段的復交談判，一是因為中國與兩國都保持良好關係，有資格做調停人(習近平主席去年12月對沙特進行了國事訪問，而伊朗總統萊希則在上月訪問過中國)；二是因為在北京磋商有利於保密，避免美國或以色列在得知相關信息後為談判製造障礙(美國和以色列在中東地區有太多線眼)；三是因為中國對促成沙伊和解有強烈的意願，肯為此事付出努力。中國是沙特的最大貿易夥伴，也是購買沙特原油最多的國家；同時，中國與伊朗在2021年簽署了「25年全面合作協議」，涉及能源、電力、電信、基建、自貿區等眾多領域。若沙特與伊朗關係緩和，中國便無需在兩國之間選邊站，並可在海灣地區推動「一帶一路」計劃。



顯然，沙特、伊朗、中國都是贏家，此次經歷加深了三國之間的相互理解與信任。中國是上海合作組織創始成員，伊朗已經被該組織接納為正式成員，沙特目前是對話夥伴。隨著沙伊關係的修復，沙特加入上合組織的步伐也可能加快。對中東國家來說，沙伊和解有利於中東各國的安全與發展，因此中國是在盡其所能為促進地區安全做實事，這同時也證明中國的影響力在上升，美國已無法全盤操控中東局勢。



中國影響上升，美國實力未損



這次事件也令國際社會相信，在一些熱點問題上，除了「美國方案」，還有「中國方案」可供選擇，而中國的這一外交突破也令華盛頓感到意外。美國在中東最可靠的盟友以色列一直把伊朗視為「心腹大患」，支持美國用經濟封鎖和外交孤立來整垮伊朗。沙特與伊朗恢復邦交不僅增強了伊朗的實力，還有可能改變中東地區的戰略格局。以色列對此反應比較消極，批評拜登政府將主要精力都投入到俄烏戰事上，在中東地區「不作為」。



但如果換個角度來看，這件事並未對美國在中東地區的實力造成嚴重傷害。首先是美國部署在中東多國的軍事力量未受任何衝擊，美軍仍有能力進行各種軍事干預；其次是沙特的親美立場未出現根本轉變，對伊朗發展核能力依然存有戒心與擔憂。第三，雖然中國看準時機採取主動，首次在中東事務上展現出一定的實力，但這樣的機會較為罕見，外交上取得成就難以成為常態，因為除了伊朗和敘利亞之外，其他中東國家或多或少都對美國有所求，令美國可以用「胡羅蔔加大棒」的傳統手法影響其外交政策走向。白宮今後肯定會加強部署，防止這類讓美國丟面子的事件再次發生。



中美國策不同，實力決定地位



中美兩國外交政策存在很大差異，中國強調尊重各國主權，不干涉別國內政，要合作不要對抗。美國現在是意識形態掛帥，拉攏一些國家搞小圈子，同時用經濟制裁等手段打壓中國。中國願意而且有能力對中東國家進行不附帶政治條件的基建投資和技術轉讓，促進當地經濟發展。中國還能提供優質且價格較低的武器及各種軍事裝備，滿足這些國家的國防需要，這與美國附帶很多條件的外援政策形成鮮明對比。



實際上，將中國與沙特和伊朗拉近的一個重要因素是龐大的雙邊貿易，以及中國對兩國大量投資的美好前景，若是少了這一點，沙伊兩國高官未必願意到北京展開和解談判。因此，要在國際舞台上展現大國擔當，在解決其它熱點問題上有所作為，中國需要有更強的經濟實力，這應該是本次事件帶給我們的最大啟示。



