「尼赫魯王朝」沒落，人民黨大選「躺贏」



印度國大黨領導人拉胡爾．甘地上月被古吉拉特邦一個法庭裁定犯下誹謗罪，入獄兩年，隨後還被人民院（國會下議院）剝奪議員資格。他提出上訴，目前保釋在家，下周四(13日)要出庭辯護。一旦抗辯失敗，不僅他本人將面臨牢獄之災，而且還無法作為國大黨最有實力的候選人，在明年的大選中挑戰人民黨的現任總理莫迪。這意味著人民黨有望「躺贏」，莫迪將連任三屆總理。

拉胡爾．甘地。 (AP)



「尼赫魯王朝」沒落，第四代「光環」不再



甘地被裁定有罪是印度今年最大的政治事件，他的外祖父賈瓦哈拉爾．尼赫魯是與聖雄甘地一起領導印度獨立的民族英雄，為印度首任總理，執政十七年，直至心臟病突發去世。尼赫魯領導的人民黨成為全印度最大的政黨，而他的唯一女兒英迪拉．甘地則是他的助手和繼承人。英迪拉從小接受政治熏陶，據說十來歲時父親被英國殖民統治者關進監獄，她利用探監的機會幫助父親傳遞信息給其他自由鬥士。後來她嫁給了進步記者費羅茲．甘地（與聖雄甘地無親屬關系），人稱甘地夫人，但丈夫在47歲時患病去世。甘地夫人在父親執政後期經常陪他出席政治活動或出訪外國，取得了寶貴的從政經驗。父親離世後，她順利成為國大黨新領袖，多次贏得大選，擔任總理十餘年，延續了「尼赫魯王朝」。



1977年人民黨首次贏得大選，印度政壇開始出現政黨輪替。三年後，甘地夫人重返政壇，但好景不長。1984年印度教徒和錫克教徒發生衝突，印度政府6月派軍隊進入錫克教的金廟，同時逮捕了很多錫克教徒。10月31日甘地夫人遭貼身錫克教衛兵槍擊身亡。她的長子拉吉夫．甘地接任國大黨領袖並成為新總理，「尼赫魯王朝」延續到第三代。拉吉夫的妻子索尼婭是意大利人，兩人在英國劍橋求學時相識，婚後一起返回印度。索尼婭後來放棄意大利國籍，成為印度公民。就在拉吉夫準備大展宏圖之際，他又不幸遇害，年僅46歲。



此後國大黨和人民黨輪替執政，但「尼赫魯王朝」似乎斷了香火。多年後，索尼婭．甘地出任國大黨領袖，領導該黨兩度贏得大選，但她卻讓錫克教徒曼莫漢．辛格出任總理。這10年中，她著力培養兒子拉胡爾接班，欲將「尼赫魯王朝」延續到第四代。然而，社會進步已令「王朝政治」在印度無法復興，拉胡爾雖然貴為「官四代」，但他頭上的「光環」已難再度發亮，他領導的國大黨接連遭遇前所未有的選舉災難。2019年在大選中僅取得人民院一成席位，而人民黨則贏得近六成，國大黨基本上被邊緣化。



行千里甘地造勢，「誹謗罪」釜底抽薪



儘管印度教徒在印度人口中佔大多數，但該國也有過億人口的伊斯蘭教徒（穆斯林）和錫克教徒，國大黨以及一些小黨長期主張印度應維持世俗化社會，而莫迪上台後卻全力推行宗教民粹主義，不斷強化印度教的主導地位，透過打壓穆斯林和錫克教徒來爭取大多數印度選民的支持，進而鞏固人民黨的執政能力。



人民黨在控制議會多數席位後，經常阻止反對派議員發表批評政府的言論，同時透過在政府資源分配等方面擁有的權力，實行全面管制，包括在媒體領域實現「一統天下」，剝奪甘地和其他反對派領導人的發言權。52歲未婚的甘地，去年9月開始從印度最南端與斯里蘭卡隔海相望的坎雅庫馬里出發，由南向北步行4000多公里，經過無數城鎮鄉村，歷時5個多月，用最傳統的「零售推銷式」傳播手段來宣傳國大黨的理念，試圖喚醒選民對往昔的某種美好回憶，同時揭露莫迪政府的威權與專制。但甘地的「苦行僧」之旅並未得到各地媒體的大量報導，因為電視台等大眾媒體均受控於人民黨。他無奈地表示：「政府把我們排斥在每一種民主渠道之外，議會、媒體、選舉，因此走上街頭聆聽民眾之聲並與民眾交流是我們唯一的出路」。



儘管對明年的大選已勝券在握，但人民黨政客仍想進一步打壓甘地，希望提前剝奪他的參選資格。於是，有古吉拉特邦議員在當地控告甘地誹謗，理由是甘地2019年4月在一次演說中曾經侮辱了所有姓莫迪的人。根據英國廣播公司(BBC)的報導，當時甘地說，「為甚麼所有的賊都姓莫迪？尼拉夫．莫迪，拉立特．莫迪，納倫德拉．莫迪」。



這段話中提到的第一個莫迪是被通緝的印度鑽石大亨；第二位莫迪是與人民黨關係密切的印度板球大聯盟的創始人之一，後來因財務問題和涉及洗錢等指控被逐出大聯盟，政府要對他展開刑事調查，他逃往倫敦避禍；第三位莫迪則是在任總理。甘地的律師辯護時說，這段話僅僅是指出這三個人都有貪腐違法行為，而非要玷污所有姓莫迪的人的聲譽，所以這一起訴應被撤銷。



古吉拉特邦是莫迪總理的大本營，他曾任該邦首席部長（相當於省長），因此當地法官裁決甘地有罪也就並不令人意外。由於這一裁決，甘地已被依法逐出人民院。預料他上訴得直的機會也很渺茫，另外在其它邦還有兩個官司也是告他誹謗。顯而易見，釜底抽薪的控告已令甘地提前被DQ（喪失參選資格），明年無法參加大選。



「控制狂」變本加厲，欲中止政黨輪替



人民黨執政者的連串做法嚴重限制了印度的言論自由，也讓印度人常掛在嘴邊的「世界最大民主國家」成為一個極帶諷刺意味的名詞。莫迪及其黨友對國家政權的各方面都在加強滲透和控制，以確保一黨獨霸印度政壇。據《紐約時報》報導，莫迪的一位助手說，人民黨的執政地位會維持幾十年，而這意味著將要中止政黨輪替。按照美國人的思路，那樣的選舉還有意義嗎？



美國官方一貫支持其他國家實行以政黨輪替為代表的美式民主，但對印度政壇的專制傾向則熟視無睹，繼續用各種手段拉攏莫迪政府，還向印度提供先進武器，顯然是希望印度能繼續給中國添麻煩，幫美國消耗中國的國力。其實，莫迪領導的人民黨日益走向專制，只會令印度無法避免一黨長期執政帶來的各種腐敗行為，最終將損害印度的整體利益，拖慢印度的發展速度。國大黨當年恰恰因此而一蹶不振，「王朝」沒落，人民黨和莫迪遲早也會走到這一步。