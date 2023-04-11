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11/04/2023

馬克龍借訪華宣示他的「歐洲願景」

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　　今年以來中美關係緊張加劇，華盛頓正動用一切力量拉攏其西方盟友和中國的鄰國，以便對中國實施軍事圍堵和經濟制裁，但美國的北約盟友法國卻在積極發展與中國的關係，與美國用意識形態劃線的外交政策大唱反調。法國總統馬克龍上周訪問中國，受到「超高規格的接待」，這不只是中法關係史上的重要事件，而且可能會給中歐關係帶來新的變化。
 
元首頻繁見面　中法各有所求

　　中法兩國雖然政治制度不同，但有著廣泛的共同利益，雙方都希望在不同領域發展雙邊合作，在國際事務中扮演積極角色。因此，馬克龍2017年就任總統後已多次訪問中國，如果不是受到新冠疫情的阻礙，其訪華頻率可能已超過德國前總理默克爾(默克爾在16年任期內曾訪華12次)。2018年1月馬克龍首次對華進行國事訪問，2019年11月再次對華進行國事訪問並出席第二屆中國進口博覽會，上周是他第三次對中國展開國事訪問。在這幾年間，他與習近平主席的面對面唔談則有七次之多，包括2019年習近平對法國的國事訪問和兩人多次在G20峰會上的雙邊會唔。上周發表的中法聯合聲明第一條就強調，「中法將延續兩國元首年度會晤機制」，由此判斷，習近平明年將在巴黎奧運會前後再次訪問法國。
　
　　中法兩國領導人的定期接觸顯示出兩國關係的穩定性，即使在疫情期間，兩國元首也多次舉行雙邊視頻對話和多邊網上交流，與同期中美關係的狀況形成鮮明對比。中法兩國各有所求，法國希望增加對華出口。這次兩國簽署了豬肉准入等方面的協議，為法國農畜產品進入龐大的中國市場創造了有利條件。同時雙方將擴大在航空航天領域的合作，增加一條空中巴士在中國天津的組裝線，令其產能增加一倍，目標是2026年實現每月可生產75架A320系列單通道客機。據中國媒體報導，2023年3月底的最新數據顯示，中國在役機隊中有2100多架空巴，市場份額超過50%。隨著天津新組裝線的投產，空巴在與波音的競爭中將擁有更大優勢，這對持有空巴股權的法國、德國、西班牙和英國企業都是好消息。
　

（AP）

　
　　在北京舉行了中法雙邊會談之後，習近平又親赴廣州與馬克龍再次會晤，這被視為常規禮節之外的「加碼」，顯示出中方高度重視中法關係。一方面中國希望歐洲能成為多極世界的一極，不被美國的利益所左右。同時，保持甚至擴大與歐洲的經貿、人文、科技交往，有助於中國避免被西方陣營孤立，防止美國策劃的全面封鎖拖慢中國經濟發展。
　
　　中法兩國的聯合聲明既代表了雙方在國際關係領域的共同利益，也清楚說明了兩國各自的訴求，以及雙方都不希望讓個別敏感議題干擾兩國關係的大方向，而烏克蘭危機和台海局勢則是最明顯的例子。
　
歐洲利益「多元」　法國目標明確
　
　　馬克龍訪華前，歐洲一些政客公開促請馬克龍向中國施加壓力，使中國改變處理烏克蘭危機的態度。另有一些「親美」政客要求歐洲國家與美國聯手，從經濟上阻止中國的崛起，防止中國對歐洲「構成威脅」。還有一些歐洲「自由派」政客要求馬克龍捍衛「歐洲價值觀」，利用訪華的機會力挺台灣。雖然這些政客未必能代表歐洲大多數人的立場，但歐盟領導人似乎認為，有必要利用一切機會讓中國領導人聽到此類聲音。於是歐盟委員會主席馮德萊恩趁馬克龍訪華期間也到訪北京，以便在中法雙邊會談之外製造一個「中法歐三方會晤」的機會，當面向習近平闡述她所代表的「歐洲觀點」。她曾表示，見面時會要求習近平與烏克蘭總統澤連斯基直接接觸。事後她在北京的記者會上說，習近平同意在適當的時間和條件下與澤連斯基接觸。稍有常識的人都知道，她是碰了個「軟釘子」。從中國官方發布的新聞稿也可以看出，馮德萊恩的游說基本無效，三方也沒達成任何共識，大體上是各自表述立場。
　
　　但對馬克龍來說，他的目標很明確，此行既要在經濟上為法國企業爭取利益，同時要在國際事務領域展現出法國自己的立場，簡單說就是法國不會完全與美國的外交政策保持同步，這也是法國自戴高樂政府以來的長期立場。馬克龍知道，美國有時會為了自己的利益而犧牲盟友，兩年前法國向澳洲出售潛艇的訂單被美國「撬走」就是一個例證。法國與德國的立場相近，希望與中國發展經貿關係，為本國企業和民眾帶來實惠，不打算按美國的意圖與中國「脫勾」，或因意識形態上的分歧而與中國展開對抗。
　
強化歐洲概念　促進「多極」共存
　
　　基於上述原因，馬克龍的中國之行沒有聚焦於熱點議題，而是務實地探討兩國的合作與交流，並借這次訪問發出歐洲的聲音。他在接受歐洲記者採訪時指出，歐洲應保持「戰略自主」，減少對美國的依賴，避免被拖入中美對抗之中。歐洲面臨的一大風險是被帶入並不屬於歐洲的危機之中，從而讓歐洲無法建立戰略自主。他明確指出台海危機可能造成的後果，「歐洲人需要回答的問題是，加速台海危機符合我們的利益嗎？不符合！最壞的情況是，在這一問題上歐洲人認為自己只是跟著走，需要先考慮美國的利益和中國的過度反應再採取行動」。　

 

（AP）

　
　　馬克龍希望歐洲成為中美兩強之外的「第三極」，這不是他今天才有的理念。2019年他曾經形容北約的狀態是「腦死亡」，雖然烏克蘭危機令北約重獲生機，但馬克龍依然認為，歐洲不應被美國「帶著走」，因為烏克蘭危機導致歐洲更加依賴美國的能源和武器，而歐洲的命運本應掌握在歐洲人自己手中，這可能是馬克龍最想表達的意思。

 

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