以色列「右轉」令美國猶太裔政客擔憂

剛過去的周末，以色列再次出現大規模示威集會，民眾連續17個星期舉行抗議活動，反對內塔尼亞胡政府的「司法改革」。由於此事涉及以色列的國體和未來的政治走向，一貫強烈支持以色列的美國政府和美國猶太裔政客表現出高度關切。華盛頓對以色列的內政較少公開評論，往往私下向以色列領導人闡述美國的立場。但在內塔尼亞胡強推「司法改革」引發大規模抗議和罷工之後，拜登總統公開表達他對以色列局勢的高度關注，希望內塔尼亞胡能找到一種折中的解決方案。這一帶有批評性的表態說明，美方認為雙方的私下溝通無法達到預期效果，只能公開發出警告，以防事態進一步惡化。在批評內塔尼亞胡的華盛頓政客中，猶太裔國會議員的影響力最大，因為他們是美國政治體制內長期支持以色列的「基石」。

周末以色列出現大規模示威集會（AP）

猶太勢力強大，影響對以政策

美國猶太裔人口是以色列之外各國中最多的，從政界、商界、科技界到教育、傳媒、娛樂界，猶太裔在各個領域都有很強的影響力。儘管只佔美國總人口的2%，但國會內猶太裔議員佔到7%，目前有10名聯邦參議員和28位聯邦眾議員，他們絕大多數是民主黨籍，只有兩位眾議員屬共和黨籍。

從以色列1948年立國到後來的歷次中東戰爭，每當以色列與鄰國發生衝突時，美國總是站在以色列一邊，對以色列的各種支持都是無條件的。埃及和敘利亞在1973年發動的「十月戰爭」令以色列傷亡慘重，以軍嚴重缺乏武器彈藥，如果沒有美國政府的全力支持，以色列可能已經亡國。

美國人對以色列的長期支持有多個原因，一是同情猶太人在「二戰」中經歷大屠殺的遭遇，二是美國猶太裔有能力影響美國公眾輿論，三是美國人將以色列視為西方民主制度的樣板，支持以色列免受周圍專制政權的威脅就是在支持民主事業。但是，近幾年情況發生了明顯變化。

內塔尼亞胡（AP）

由於內塔尼亞胡試圖用「司法改革」來削弱司法獨立，上周一些慶祝以色列建國75周年的活動和紀念儀式受到抗議者衝擊。因賄賂和濫用權力而被起訴的內塔尼亞胡，試圖利用「司法改革」令他和「極右翼聯合政府」更有效地影響甚至決定法官的人選，並使以色列議會更容易推翻最高法院的裁決，客觀上導致以色列現行的「三權分立」民主體制名存實亡。

美國民主黨內的「進步派」（progressive）國會議員認為，內塔尼亞胡正引領以色列走向專制，令以色列不再是中東的「民主樣板」。有國會議員與以色列駐美大使會面，表達對以色列政府破壞法治的不滿。也有民主黨籍猶太裔政客認為，以色列對約旦河西岸和加沙地帶巴勒斯坦人的長期封鎖無異於種族隔離，剝奪了巴勒斯坦居民最基本的人權。另據媒體報導，一項民意調查顯示，民主黨內首次出現同情巴勒斯坦人的現象，如果這種情緒升溫，可能會削弱華盛頓對以色列的支持。

外部威脅減退，國內兩極分化

美以雙邊關係的變化與以色列面臨的國際環境有很大關係。從建國到20世紀90年代，以色列一直有生死存亡之憂。1995年以色列與巴勒斯坦解放組織簽署的《奧斯陸協議》消除了最後的重大安全隱患，而以色列國防力量的不斷增強令外部威脅日趨減少。最近幾年以色列又努力拓展與中東國家尤其是海灣國家的關係，使得其生存環境得到改善，促進以色列經濟蓬勃發展。以色列的高科技產業位居世界前列，其僱員人數只佔該國人口的10%，但這個行業的產品與服務出口則佔全國總出口額的一半。

受過良好教育有國際視野的世俗派猶太人在以色列往往擁有較高收入，但他們的人數增長緩慢，每個家庭平均僅有一兩個小孩。人口增長最快的是極端正統派猶太人，很多家庭有四五個孩子，甚至六七個孩子。他們從小上宗教學校，熟讀猶太教經書，但缺少現代學校教授的基本科學知識。他們的就業比例較低，有些人根本不工作，經濟收入處於社會下層，有些人還不服兵役，與世俗派猶太人的生活方式形成鮮明對比（以色列第二大城市特拉維夫非常開放，被稱為「中東同性戀大本營」）。以色列的人均GDP達到5萬5千美元，超過德國、英國和法國，但在高科技領域的從業人員與大多數低收入者之間的差距正在不斷擴大。因此從經濟收入和意識形態來分析，以色列似乎存在兩個平行的「社會」，這自然反應在國家的政治生活中，而內塔尼亞胡準確地把握了這一社會特徵，通過與右翼勢力結盟來鞏固自己的執政地位，推動以色列「右轉」。

美國「左翼」擔憂，國際社會無奈

內塔尼亞胡提出的「司法改革」將向以色列議會賦權，隨著極端正統派人口的增長，他們在議會中的代表將越來越多，這將確保右翼勢力長期掌控國會和政府，令以色列的國家政策進一步向右傾斜。極端宗教勢力反對解決巴勒斯坦問題的「兩國方案」（two-state solution），主張擴大在被佔領土上設立猶太人定居點，並繼續對加沙地帶的巴勒斯坦人實施封鎖和鎮壓。

美國國會「進步派」民主黨議員擔憂的正是這一右傾趨勢，它意味著以色列可能失去其民主特色，甚至走向專制，同時也不再對和平解決以巴問題作出努力，令受壓迫的巴勒斯坦人永遠無法擁有自己的國家，永遠處於貧困狀態（巴勒斯坦自治地區經濟落後，失業率極高）。在這樣的大環境下，未來美國對以色列的支持將是出於利益而不是出於道義。不少歐洲國家過往一直積極推動以巴和談，但如今已失去希望，對以色列未來的政治走向和巴勒斯坦人的處境，國際社會顯然十分無奈。

內塔尼亞胡利用「合法手段」來確保自己長期執政，這動搖了以色列立國的根基，損害了該國的形象。面對這種強勢政客，以色列民眾的反對聲浪還能維持多久？美國的猶太裔政客會有實質性行動嗎？