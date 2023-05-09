要防止日韓與中國漸行漸遠

日本首相岸田文雄上周訪問韓國，推動日本與韓國關係的全面改善。韓日之間的高層互動帶有明顯的針對性，重點是為應付周邊安全環境上的挑戰，強化與美國的軍事聯盟，即使這可能會引起鄰國採取相應的敵意行動也絕不動搖。這樣一種美日韓咄咄逼人的「新常態」可能會導致朝鮮做出進一步的「挑釁」行動，給東北亞局勢帶來極大的負面影響，而且對中國的國家利益十分不利。

岸田文雄(左)與尹錫悅(右)在50天內實現互訪。 （AP）



韓日改善關係，首爾主動出擊



俄烏戰爭引發世界各國領導人重新評估未來國際局勢的發展，韓日兩國亦不例外。北約的強勢崛起、歐洲的聯合行動、中國的獨特立場、朝鮮的肆意妄為、台海的緊張局勢，這一切令韓日兩國意識到，需要共同應對全球性危機和區域內的威脅。與日本相比，韓國受到的威脅更直接，因此韓國總統尹錫悅決定採取主動，提出以第三方代賠的形式來賠償擄日勞工受害者，試圖解決韓日歷史上遺留的問題，換取韓日關係的改善，在政治和安全領域恢復兩國互信，同時也促成日本取消對韓國的經濟制裁，促進韓國經濟增長和韓日貿易的發展。



尹錫悅應該是考慮過這樣做在韓國國內可能出現的反應，包括反對黨藉機抨擊政府出賣國家利益，他自己被視為「賣國賊」。但他對整體環境的評估是這樣做利大於弊，因此可以「冒險激進」。這一「險招」不僅成功緩和了韓國與日本的關係，而且得到美國總統拜登的高度評價，在他訪美時雙方簽署了《華盛頓宣言》，令首爾能夠參與美國在韓國海域部署核潛艇的規劃，為韓國提供更全面的保護。



尹錫悅與岸田文雄在50天內實現互訪，象徵著韓日兩國恢復高層「穿梭外交」，也令美國主導的美日韓三國軍事互動與協調進一步加強。一旦東北亞地區出現危機，五角大樓可以更好地統一指揮西太平洋地區的美軍力量，並得到日韓兩國充分及時的後勤支援。從這個意義上來說，尹錫悅是為美國利益做出了實質性貢獻。而尹錫悅則認為，這是最大限度地維護了韓國的利益，因此外人的批評不會改變他的決定。



北京需要「變招」，避免無謂「失分」



韓日兩國領導人今年先後訪問美國，尋求加強與美國的同盟關係，其主要推動力是鄰國的軍事威脅，在這個問題上中國能做的十分有限。中國一貫強調朝鮮半島無核化立場，但對平壤宣稱的「核力量不斷提升」和屢次違反聯合國安理會決議的導彈試射卻無法阻止，客觀上說明了北京對平壤的影響力究竟有多大。平壤認為發展核力量是對自身利益的最大保護，是應對美韓軍事威脅的最佳手段，而按照《華盛頓宣言》，韓國也將掌握先進的核技術，這意味著朝鮮半島無核化已經屬於「過去式」，中國的相關政策也需要做出調整。



韓日關係的改善還會令韓國與日本更有效地與美歐主要發達國家協調立場，參與美歐的某些行動。日本是本月召開的西方七國首腦會議東道主，岸田文雄已經邀請尹錫悅前往廣島參加相關會議，提升韓國在發達國家中的地位。北約領導人近來借台海局勢試探水溫，欲將該組織的影響力和協調力拓展至印太地區，印度、日本、韓國都是北約的「可藉用力量」。對於這方面的前景，中國可以施加的影響力十分有限，因為除了地緣政治因素之外，印日韓三國都為自己能躋身於「民主陣營」而感到驕傲，對美國「以民主劃線」十分認同，樂於加入美國的「小圈子」。



如果任由這一趨勢發展下去，對中國構成的戰略威脅會有增無減。目前，中國與日韓兩國的經濟利益是維持雙邊關係的紐帶，中方需從這個角度出發，提出新的具體倡議，避免以往的「曉以大義」式表述。政府官員和官方傳媒針對日韓兩國領導人的批評，亦需把握分寸，盡量對事不對人，無需人身攻擊甚至污名化，以免無謂失分，事與願違。



日本外相林芳正上月訪華時與國務委員兼外長秦剛確認，日本將推動中日韓高層溝通，促成三國首腦會談。已經中斷超過3年的三國首腦會談如能重開，韓國將是東道主，這會為尹錫悅展現其「外交手腕」提供一個新機會。中方此時應強調共同利益，爭取擴大三國的合作空間，否則日本和韓國將與中國漸行漸遠，而受益的將是美國。