要恢復高層對話，美軍必須停止挑釁

聚焦安全議題的國際論壇香格里拉對話上周末在新加坡舉行，幾十個國家的國防部長和軍方高級將領與會發言，闡述各自對當前國際安全形勢的立場和看法，最受人關注的莫過於中國國務委員兼國防部長李尚福和美國國防部長奧斯汀的互動。兩人只在宴會上握手寒暄，沒有進行任何實質性溝通，但在各自的正式發言中，都明確無誤地批評對方，顯示出兩國在國際安全觀這個根本問題上存在巨大分歧。

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華盛頓政客事前大肆渲染「美方提出兩國防長在新加坡會晤，但被中方拒絕」，旨在讓外界相信中國立場僵硬，不願展開溝通。實際上，中方並不拒絕高層溝通，但這必須建立在相互尊重的基礎上。美方近期屢次派遣軍機和軍艦到中國領空領海附近進行所謂的「自由通行」，顯然是想用行動來宣示其「航行霸權」的正當性，完全無視中國的主權與核心利益，這種接二連三的挑釁行為才是雙方展開高層溝通的真正障礙。



美國要求會晤但拒絕創造條件



隨著台灣民進黨當局推進實質性「台獨」，華盛頓一方面升級與台灣的官方聯繫，向台灣增售先進武器，另一方面督促美國的盟友與台灣增加官方往來，鼓勵他們在台灣問題上發表違背「一中原則」的言論或採取相應的行動，例如韓國總統尹錫悅訪美前的表態和韓軍戰機藉加油的名義降落台灣，試圖將台灣問題「國際化」。



依照美國的整體戰略，美國軍機加緊了對中國沿海地區的抵近偵察，干擾解放軍的正常訓練，令解放軍不得不加強空中戒備，捍衛國家主權，對美機實施驅離，防止美機獲得中國軍事機密。此外，美國還邀請北約盟友派軍艦到中國南海和台灣海峽搞所謂的「自由通行」。就在香格里拉對話進行期間，美國「鍾雲」號驅逐艦和加拿大皇家海軍「蒙特利爾」號護衛艦採取聯合行動，故意穿越台灣海峽，明顯是向中國示威，炫耀武力。對這種挑釁行動，解放軍毫無疑問要做出適當的回應，而西方輿論則按照美加兩國的說法，指責中國軍方「不專業」。



多年來，除了美國軍艦之外，包括北約國家在內的各國海軍鮮有派遣軍艦到中國周邊海域。但在美國的策劃之下，過去兩年北約國家的軍艦千里迢迢開到南海，配合美國「展示肌肉」。這次美加軍艦穿越台灣海峽的聯合行動是一種升級，對此中國能啞忍嗎？在這種環境下，中美軍方高層會晤能取得任何實質性成果嗎？



中國堅守底線斥美方言行不一





對中國軍艦在台灣海峽的這次攔截監控，中國軍方發言人已經明確表示，美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後。但歐美人士在香格里拉對話期間依然重複美方的說法，向李尚福提出質問。李尚福強調，中國不會允許「以航行自由之名行航行霸權之實」。他當場反問，「為甚麼剛才大家提的問題都發生在中國的領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近？中國的軍機和軍艦從來不會到其他國家的領空和領海附近，去搞航行霸權。最好的辦法就是各國，特別是各國的軍機和軍艦，都不要到別的國家的領海和領空附近去轉悠」，「用我們的話來說，就是管好你自己的軍艦，管好你自己的飛機。你在你的領空領海附近飛，保衛自己國家的領空領海，保衛自己國家的安全，不會有任何問題」。

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李尚福在講話中再次重申中國的底線，「台灣是中國的台灣，怎樣解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部勢力插手干涉」。這是中國高官在國際場合對美國試圖將台灣問題「去中國化」的直接回應，因為美國和歐洲一些政客近期不斷渲染台灣在世界經濟中的重要地位和作用，目的就是為了將台灣問題「國際化」。實際上，高調倡議舉行軍方高層對話只不過是華盛頓釋放的煙霧彈，目的在於混淆視聽，而美方對緩和台海局勢缺乏誠意。



美國大選臨近料拜登難有作為



美國的對華政策與美國國內的政治形勢緊密相連，隨著2024年總統選舉的各項活動陸續展開，尋求連任的拜登本人也開始進入「競選狀態」。維持中美關係的相對穩定、避免出現意外衝突最符合拜登政治上的需要，因此白宮近期協調各部門加強與中國的對口溝通，包括派亞太事務助理國務卿康達和白宮國家安全委員會中國事務高級主任貝沙蘭訪華，營造中美關係「正常」的假象。



這類溝通有助於在技術層面解決兩國之間的某些具體問題，但對化解實質性矛盾幫助不大。在拜登餘下的一年半任期內，中美關係不太可能有明顯緩和。而如果美國繼續武裝台灣，拉攏或裹挾中國的鄰國加入反華陣營（如菲律賓），繼續在中國領空領海附近做出新的挑釁舉動，中美之間不僅難有軍方高層交流，而且可能會出現意外事件，對此不可掉以輕心。